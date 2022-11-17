https://ria.ru/20221117/turtsiya-1831877320.html

Турецкие отельеры рассказали, насколько подорожают летом гостиницы

Турецкие отельеры рассказали, насколько подорожают летом гостиницы - РИА Новости, 17.11.2022

Турецкие отельеры рассказали, насколько подорожают летом гостиницы

Стоимость размещения в турецких отелях в летнем сезоне 2023 года увеличится на 30-50 процентов, сообщает АТОР. РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T06:38

2022-11-17T06:38

2022-11-17T06:38

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Стоимость размещения в турецких отелях в летнем сезоне 2023 года увеличится на 30-50 процентов, сообщает АТОР.Он подчеркивает: "Некоторые отельеры в сегменте "пять звезд", и мы в их числе, не хотят, но вынуждены будут повысить цены в летнем сезоне на 50 процентов".По мнению представителя Kilit Hospitality Group Гюзель Кыйяк, цены на отдых в отелях высокого уровня в Турции следующим летом вырастут на 35-50 процентов. Сейчас, в рамках раннего бронирования, по словам эксперта, скидки на размещение доходят до 30 процентов. Но говорить о том, что туристы уже осознали выгоду и начали активно покупать путевки в Турцию на лето 2023 года, пока не приходится.На вопрос о возможном негативном влиянии роста цен на желание российских туристов отдыхать в Турции Гюзель Кыйяк ответила, что не прогнозирует такого развития ситуации."Я работаю в отельном бизнесе Турции много лет. И каждый год на протяжении многих лет цены на отдых в Турции растут. И каждый год туристы реагируют на такую ситуацию одинаково, – объяснила она. – Либо они сокращают продолжительность своего отдыха, либо переориентируется на более бюджетные отели. Но массового отказа от самих поездок никогда не происходит".Это подтверждают и турагенты. По их словам, спрос на дорогую Турцию в этом году бьет рекорды. На период новогодних праздников Турция находится в тройке лидеров у состоятельных туристов из России.По словам атташе по культуре и туризму посольства Турции в России Илькера Озкана, Турция рассчитывает по итогам года принять свыше пяти миллионов россиян, что составляет 10 процентов от общего прогнозируемого турпотока в Турцию по итогам 2022 года (ожидается 50 миллионов туристов).

https://ria.ru/20221116/napravleniya-1831979545.html

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Лана Баева

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Лана Баева

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