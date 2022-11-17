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В мире расцветает идеология холодной войны, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 17.11.2022
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В мире расцветает идеология холодной войны, заявил Си Цзиньпин
В мире расцветает идеология холодной войны, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 17.11.2022
В мире расцветает идеология холодной войны, заявил Си Цзиньпин
В мире расцветает идеология холодной войны, а искажение международных стандартов и потакание международным конфликтам стали обычным делом, заявил председатель... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T16:46
2022-11-17T16:46
в мире
си цзиньпин
китай
бангкок
атр
мид кнр
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ПЕКИН, 17 ноя - РИА Новости. В мире расцветает идеология холодной войны, а искажение международных стандартов и потакание международным конфликтам стали обычным делом, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в письменном послании для саммита АТЭС в Бангкоке, текст которого распространило министерство иностранных дел Китая."Одновременно возникают продовольственный, энергетический, долговой кризис. Социально-экономическое развитие многих стран сталкивается с серьезными трудностями. В мире усиливаются факторы нестабильности и неопределенности. Расцветает идеология холодной войны, гегемонизма, унилатерализма, протекционизма. Искажение международных стандартов, перелом экономических связей, потворствование международным конфликтам, препятствование развития и сотрудничества - все это стало обычным делом, все это бросает вызовы миру и развитию в АТР", - сказал Си Цзиньпин.При этом китайский лидер отметил, что в целом обстановку в АТР "можно охарактеризовать как стабильную"."Региональное сотрудничество постоянно дает новые результаты. Мирное развитие и взаимовыгодное сотрудничество остаются лейтмотивом", - подчеркнул он.Глава КНР в четверг прибыл в Бангкок для участия в 29-й неформальной встрече лидеров АТЭС.
https://ria.ru/20221117/era-1832245545.html
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в мире, си цзиньпин, китай, бангкок, атр, мид кнр
В мире, Си Цзиньпин, Китай, Бангкок, АТР, МИД КНР
16:46 17.11.2022
 
В мире расцветает идеология холодной войны, заявил Си Цзиньпин

Глава Китая Си Цзиньпин: искажение международных стандартов стало обычным делом

© AP Photo / Pavel Golovkin/ PoolПредседатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© AP Photo / Pavel Golovkin/ Pool
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Архивное фото
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ПЕКИН, 17 ноя - РИА Новости. В мире расцветает идеология холодной войны, а искажение международных стандартов и потакание международным конфликтам стали обычным делом, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в письменном послании для саммита АТЭС в Бангкоке, текст которого распространило министерство иностранных дел Китая.
"Одновременно возникают продовольственный, энергетический, долговой кризис. Социально-экономическое развитие многих стран сталкивается с серьезными трудностями. В мире усиливаются факторы нестабильности и неопределенности. Расцветает идеология холодной войны, гегемонизма, унилатерализма, протекционизма. Искажение международных стандартов, перелом экономических связей, потворствование международным конфликтам, препятствование развития и сотрудничества - все это стало обычным делом, все это бросает вызовы миру и развитию в АТР", - сказал Си Цзиньпин.
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При этом китайский лидер отметил, что в целом обстановку в АТР "можно охарактеризовать как стабильную".
"Региональное сотрудничество постоянно дает новые результаты. Мирное развитие и взаимовыгодное сотрудничество остаются лейтмотивом", - подчеркнул он.
Глава КНР в четверг прибыл в Бангкок для участия в 29-й неформальной встрече лидеров АТЭС.
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В миреСи ЦзиньпинКитайБангкокАТРМИД КНР
 
 
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