https://ria.ru/20221117/tsik-1832264774.html

ЦИК России рассказал о "мертвых душах" среди избирателей в США

ЦИК России рассказал о "мертвых душах" среди избирателей в США - РИА Новости, 17.11.2022

ЦИК России рассказал о "мертвых душах" среди избирателей в США

Около двух миллионов "мертвых душ" занесены в избирательные списки в США, персональные данные каждого восьмого избирателя содержат существенные неточности,... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T17:14

2022-11-17T17:14

2022-11-17T17:14

политика

игорь борисов

сша

россия

цик рф

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Около двух миллионов "мертвых душ" занесены в избирательные списки в США, персональные данные каждого восьмого избирателя содержат существенные неточности, заявил член ЦИК РФ Игорь Борисов."У каждого восьмого избирателя есть существенные неточности (в персональных данных - ред.). В списки занесены около двух миллионов "мертвых душ", около 2,75 миллиона человек зарегистрированы в качестве избирателей одновременно в нескольких штатах", - сказал Борисов на круглом столе "Выборы в США и России: качественные отличия в подходах и организации" в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".Он добавил, что, по экспертным оценкам американских неправительственных организаций, около 51 миллиона граждан, достигших совершеннолетия, не занесены в списки избирателей и "фактически лишены права голосовать".

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политика, игорь борисов, сша, россия, цик рф