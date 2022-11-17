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ЦИК России рассказал о "мертвых душах" среди избирателей в США - РИА Новости, 17.11.2022
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ЦИК России рассказал о "мертвых душах" среди избирателей в США
ЦИК России рассказал о "мертвых душах" среди избирателей в США - РИА Новости, 17.11.2022
ЦИК России рассказал о "мертвых душах" среди избирателей в США
Около двух миллионов "мертвых душ" занесены в избирательные списки в США, персональные данные каждого восьмого избирателя содержат существенные неточности,... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T17:14
2022-11-17T17:14
политика
игорь борисов
сша
россия
цик рф
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Около двух миллионов "мертвых душ" занесены в избирательные списки в США, персональные данные каждого восьмого избирателя содержат существенные неточности, заявил член ЦИК РФ Игорь Борисов."У каждого восьмого избирателя есть существенные неточности (в персональных данных - ред.). В списки занесены около двух миллионов "мертвых душ", около 2,75 миллиона человек зарегистрированы в качестве избирателей одновременно в нескольких штатах", - сказал Борисов на круглом столе "Выборы в США и России: качественные отличия в подходах и организации" в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".Он добавил, что, по экспертным оценкам американских неправительственных организаций, около 51 миллиона граждан, достигших совершеннолетия, не занесены в списки избирателей и "фактически лишены права голосовать".
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политика, игорь борисов, сша, россия, цик рф
Политика, Игорь Борисов, США, Россия, ЦИК РФ
17:14 17.11.2022
 
ЦИК России рассказал о "мертвых душах" среди избирателей в США

Член ЦИК Борисов: около двух миллионов "мертвых душ" занесены в избирательные списки в США

© AP Photo / Andrew HarnikМужчина голосует на промежуточных выборах в США
Мужчина голосует на промежуточных выборах в США - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Мужчина голосует на промежуточных выборах в США . Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Около двух миллионов "мертвых душ" занесены в избирательные списки в США, персональные данные каждого восьмого избирателя содержат существенные неточности, заявил член ЦИК РФ Игорь Борисов.
"У каждого восьмого избирателя есть существенные неточности (в персональных данных - ред.). В списки занесены около двух миллионов "мертвых душ", около 2,75 миллиона человек зарегистрированы в качестве избирателей одновременно в нескольких штатах", - сказал Борисов на круглом столе "Выборы в США и России: качественные отличия в подходах и организации" в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Он добавил, что, по экспертным оценкам американских неправительственных организаций, около 51 миллиона граждан, достигших совершеннолетия, не занесены в списки избирателей и "фактически лишены права голосовать".
Флаг США - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
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