https://ria.ru/20221117/trevoga-1832211855.html

В Харьковской и Запорожской областях Украины объявили воздушную тревогу

В Харьковской и Запорожской областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 17.11.2022

В Харьковской и Запорожской областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в четверг в Харьковской и подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T14:44

2022-11-17T14:44

2022-11-17T14:44

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в четверг в Харьковской и подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации Украины.Ранее в четверг по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Местные власти сообщали о взрывах на объектах в Днепропетровской и Одесской областях.Онлайн-карта воздушных тревог министерства отмечена красным в соответствующих регионах. В сообщении говорится, что "тревога объявлена в 13.51", все остальные регионы страны без тревоги.В свою очередь секретарь Запорожского городского совета, подконтрольного Киеву, Анатолий Куртев в своем Telegram-канале написал, "срочно, идите в ближайшие укрытия и находитесь там".Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

https://ria.ru/20221117/kiev-1832117943.html

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в мире, владимир зеленский, украина, киев, запорожская область, вооруженные силы рф