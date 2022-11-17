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В горах под Ташкентом объявили лавинную опасность - РИА Новости, 17.11.2022
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Туризм
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В горах под Ташкентом объявили лавинную опасность
В горах под Ташкентом объявили лавинную опасность - РИА Новости, 17.11.2022
В горах под Ташкентом объявили лавинную опасность
Лавинная опасность объявлена в урочище "Чимган" в Ташкентской области Узбекистана в ближайшие сутки, сообщает в четверг пресс-служба МЧС республики. РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T15:21
2022-11-17T15:21
туризм
узбекистан
ташкентская область
новости - туризм
туризм
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ТАШКЕНТ, 17 ноя — РИА Новости. Лавинная опасность объявлена в урочище "Чимган" в Ташкентской области Узбекистана в ближайшие сутки, сообщает в четверг пресс-служба МЧС республики."C 08.00 (6.00 мск) 17 ноября до 08.00 (6.00 мск) 18 ноября 2022 года по урочищу "Чимган" объявлена лавинная опасность", — говорится в Telegram-канале ведомства.Спасатели просят соблюдать меры предосторожности и не заходить в запретные зоны, а в случае возникновения аварийных и других непредвиденных ситуаций обращаться на номер горячей линии министерства.Урочище "Чимган" — популярное место отдыха для жителей и гостей Узбекистана. В декабре 2018 года три сноубордиста погибли здесь в результате схода лавины.
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узбекистан, ташкентская область, новости - туризм, туризм
Туризм, Узбекистан, Ташкентская область, Новости - Туризм, Туризм
15:21 17.11.2022
 
В горах под Ташкентом объявили лавинную опасность

МЧС Узбекистана объявило лавинную опасность в горах под Ташкентом

© РИА Новости / Александр Поляков / Перейти в медиабанкРека Ахангаран в Узбекистане. Архивное фото
Река Ахангаран в Узбекистане. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / Александр Поляков
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ТАШКЕНТ, 17 ноя — РИА Новости. Лавинная опасность объявлена в урочище "Чимган" в Ташкентской области Узбекистана в ближайшие сутки, сообщает в четверг пресс-служба МЧС республики.
"C 08.00 (6.00 мск) 17 ноября до 08.00 (6.00 мск) 18 ноября 2022 года по урочищу "Чимган" объявлена лавинная опасность", — говорится в Telegram-канале ведомства.
Спасатели просят соблюдать меры предосторожности и не заходить в запретные зоны, а в случае возникновения аварийных и других непредвиденных ситуаций обращаться на номер горячей линии министерства.
Урочище "Чимган" — популярное место отдыха для жителей и гостей Узбекистана. В декабре 2018 года три сноубордиста погибли здесь в результате схода лавины.
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