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В горах под Ташкентом объявили лавинную опасность
В горах под Ташкентом объявили лавинную опасность - РИА Новости, 17.11.2022
В горах под Ташкентом объявили лавинную опасность
Лавинная опасность объявлена в урочище "Чимган" в Ташкентской области Узбекистана в ближайшие сутки, сообщает в четверг пресс-служба МЧС республики. РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T15:21
2022-11-17T15:21
2022-11-17T15:21
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ТАШКЕНТ, 17 ноя — РИА Новости. Лавинная опасность объявлена в урочище "Чимган" в Ташкентской области Узбекистана в ближайшие сутки, сообщает в четверг пресс-служба МЧС республики."C 08.00 (6.00 мск) 17 ноября до 08.00 (6.00 мск) 18 ноября 2022 года по урочищу "Чимган" объявлена лавинная опасность", — говорится в Telegram-канале ведомства.Спасатели просят соблюдать меры предосторожности и не заходить в запретные зоны, а в случае возникновения аварийных и других непредвиденных ситуаций обращаться на номер горячей линии министерства.Урочище "Чимган" — популярное место отдыха для жителей и гостей Узбекистана. В декабре 2018 года три сноубордиста погибли здесь в результате схода лавины.
https://ria.ru/20221107/primore-1829582294.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
узбекистан, ташкентская область, новости - туризм, туризм
Туризм, Узбекистан, Ташкентская область, Новости - Туризм, Туризм
В горах под Ташкентом объявили лавинную опасность
МЧС Узбекистана объявило лавинную опасность в горах под Ташкентом