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В горах под Ташкентом объявили лавинную опасность

В горах под Ташкентом объявили лавинную опасность - РИА Новости, 17.11.2022

В горах под Ташкентом объявили лавинную опасность

Лавинная опасность объявлена в урочище "Чимган" в Ташкентской области Узбекистана в ближайшие сутки, сообщает в четверг пресс-служба МЧС республики. РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T15:21

2022-11-17T15:21

2022-11-17T15:21

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ТАШКЕНТ, 17 ноя — РИА Новости. Лавинная опасность объявлена в урочище "Чимган" в Ташкентской области Узбекистана в ближайшие сутки, сообщает в четверг пресс-служба МЧС республики."C 08.00 (6.00 мск) 17 ноября до 08.00 (6.00 мск) 18 ноября 2022 года по урочищу "Чимган" объявлена лавинная опасность", — говорится в Telegram-канале ведомства.Спасатели просят соблюдать меры предосторожности и не заходить в запретные зоны, а в случае возникновения аварийных и других непредвиденных ситуаций обращаться на номер горячей линии министерства.Урочище "Чимган" — популярное место отдыха для жителей и гостей Узбекистана. В декабре 2018 года три сноубордиста погибли здесь в результате схода лавины.

https://ria.ru/20221107/primore-1829582294.html

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Ольга Кабанова

узбекистан, ташкентская область, новости - туризм, туризм