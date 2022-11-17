https://ria.ru/20221117/sportkompleks-1832102830.html
Власти Приамурья ведут переговоры о строительстве двух спорткомплексов
Власти Приамурья ведут переговоры о строительстве двух спорткомплексов - РИА Новости, 17.11.2022
Власти Приамурья ведут переговоры о строительстве двух спорткомплексов
Власти Приамурья ведут переговоры с ПАО "Газпром" о строительстве двух спортивных комплексов в Белогорске и Екатеринославке, сообщает правительство региона. РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T05:13
2022-11-17T05:13
2022-11-17T11:48
василий орлов (губернатор)
тында
белогорск
благовещенск
газпром
амурская область
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 ноя - РИА Новости. Власти Приамурья ведут переговоры с ПАО "Газпром" о строительстве двух спортивных комплексов в Белогорске и Екатеринославке, сообщает правительство региона.Губернатор Василий Орлов осмотрел стройплощадку самого большого физкультурно-оздоровительного комплекса в регионе, который строится в Тынде благодаря поддержке ПАО "Газпром"."Считаю, что спортивный комплекс станет отличным подарком для жителей Тынды к 50-летию со дня начала строительства БАМа, которое будем отмечать в 2024 году. Спасибо за поддержку этого проекта ПАО "Газпром". Сейчас мы ведем переговоры с компанией, чтобы построить еще два комплекса в Белогорске и Екатеринославке", - отметил Орлов.ФОК в Тынде будет двухэтажным. Его общая площадь – около 7 тысяч квадратных метров. Там будет работать круглогодичный каток, универсальный спортивный и тренажерные залы, зал для занятий единоборствами.По данным властей, работы на объекте идут в графике. Идет сборка и монтаж металлоконструкций. В декабре генподрядчик планирует приступить к монтажу сэндвич-панелей и устройству крыши.ФОК в Тынде – один из пяти комплексов, которые строятся в области при поддержке ПАО "Газпром". Первый ФОК был открыт в Благовещенске больше года назад, в августе 2022 года запущен комплекс в Тамбовке. До конца года планируется сдать объекты в Магдагачах и еще один в Благовещенске - на обновленной набережной реки Зея.
https://ria.ru/20220726/sevastopol-1804986099.html
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василий орлов (губернатор), тында, белогорск, благовещенск, газпром
Василий Орлов (губернатор), Тында, Белогорск, Благовещенск, Газпром, Амурская область
05:13 17.11.2022 (обновлено: 11:48 17.11.2022)
Власти Приамурья ведут переговоры о строительстве двух спорткомплексов
Власти Приамурья ведут переговоры с ПАО "Газпром" о строительстве двух спорткомплексов
БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 ноя - РИА Новости. Власти Приамурья ведут переговоры с ПАО "Газпром" о строительстве двух спортивных комплексов в Белогорске и Екатеринославке, сообщает правительство региона.
Губернатор Василий Орлов
осмотрел стройплощадку самого большого физкультурно-оздоровительного комплекса в регионе, который строится в Тынде
благодаря поддержке ПАО "Газпром".
"Считаю, что спортивный комплекс станет отличным подарком для жителей Тынды к 50-летию со дня начала строительства БАМа, которое будем отмечать в 2024 году. Спасибо за поддержку этого проекта ПАО "Газпром". Сейчас мы ведем переговоры с компанией, чтобы построить еще два комплекса в Белогорске и Екатеринославке", - отметил Орлов.
ФОК в Тынде будет двухэтажным. Его общая площадь – около 7 тысяч квадратных метров. Там будет работать круглогодичный каток, универсальный спортивный и тренажерные залы, зал для занятий единоборствами.
По данным властей, работы на объекте идут в графике. Идет сборка и монтаж металлоконструкций. В декабре генподрядчик планирует приступить к монтажу сэндвич-панелей и устройству крыши.
ФОК в Тынде – один из пяти комплексов, которые строятся в области при поддержке ПАО "Газпром". Первый ФОК был открыт в Благовещенске
больше года назад, в августе 2022 года запущен комплекс в Тамбовке. До конца года планируется сдать объекты в Магдагачах и еще один в Благовещенске - на обновленной набережной реки Зея
.