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Спецоперация, 17 ноября: зерновую сделку продлили - РИА Новости, 17.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221117/spetsoperatsiya-1832341192.html
Спецоперация, 17 ноября: зерновую сделку продлили
Спецоперация, 17 ноября: зерновую сделку продлили - РИА Новости, 17.11.2022
Спецоперация, 17 ноября: зерновую сделку продлили
Зерновая сделка, срок действия которой истекал 18 ноября (включительно), была автоматически продлена на 120 дней, возражений, отметило министерство иностранных... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T21:28
2022-11-17T21:28
специальная военная операция на украине
в мире
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
анджей дуда
джо байден
россия
польша
украина
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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Зерновая сделка, срок действия которой истекал 18 ноября (включительно), была автоматически продлена на 120 дней, возражений, отметило министерство иностранных дел России, не было.При этом, как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, речь о бессрочном продлении зерновой сделки не шла.Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что за четыре месяца действия "продуктовой сделки" около 500 судов доставили более 11 миллионов тонн зерна. Эрдоган поблагодарил Путина за "волю и вклад" в продление зерновой сделки.Сама сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений. Срок действия данного меморандума - три года.По разблокировке же экспорта российской агропродукции, в частности аммиака, переговоры, как сообщил РИА Новости источник в Стамбуле, знакомый с переговорами, продолжаются, решение не принято.Песков, в свою очередь, сообщил, что РФ получила от ООН заверения по обеспечению российского экспорта продовольствия.Ход операцииМинобороны РФ сообщило, что российские военные взяли под полный контроль дорогу между Павловкой и Никольским на южно-донецком направлении в ДНР, а также пресекли три украинские атаки на этом направлении, украинские военные потеряли более 60 человек, два танка и шесть бронемашин.В ЛНР же, отметило ведомство, потери украинских войск в результате срыва их попыток наступления армией РФ за сутки составили до 120 человек.Кроме того, МО РФ сообщило о ракетных ударах в Запорожье и Павлограде: там были поражены цеха двух украинских оборонных заводов, выпускавших топливо и ракетные двигатели, а также электронику для военных РЛС.Ракета в ПольшеПрезидент Польши Анджей Дуда сообщил, что следов второй упавшей ракеты (местные СМИ сообщали о двух ракетах) на территории Польши не обнаружено.Украинских экспертов допустили на место падения ракеты на территории Польши, заявили при этом в Варшаве. Дуда отметил, что представители Украины могут ознакомиться с расследованием падения на территории Польши своей ракеты, но не участвовать в нем.Президент США Джо Байден отреагировал на утверждения Владимира Зеленского о том, что упавшие в Польше ракеты якобы не были украинскими, заявив, что это не является доказательством.Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Украина и Польша ситуацией с падением ракет на границе пытались спровоцировать прямое столкновение РФ и НАТО.Телеканал CNN со ссылкой на должностных лиц сообщил, что американские чиновники испытали облегчение после того, как стало понятно, что Россия не виновата в инциденте в Польше.
https://ria.ru/20221117/sdelka-1832204304.html
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в мире, дмитрий песков (спецпредставитель президента), анджей дуда, джо байден, россия, польша, украина, оон, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Анджей Дуда, Джо Байден, Россия, Польша, Украина, ООН, НАТО
21:28 17.11.2022
 
Спецоперация, 17 ноября: зерновую сделку продлили

Спецоперация, 17 ноября: зерновая сделка автоматически продлилась на 120 дней

© РИА Новости / Перейти в медиабанкВоеннослужащие ЮВО ВС РФ на позициях на Запорожском направлении
Военнослужащие ЮВО ВС РФ на позициях на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости
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Военнослужащие ЮВО ВС РФ на позициях на Запорожском направлении. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Зерновая сделка, срок действия которой истекал 18 ноября (включительно), была автоматически продлена на 120 дней, возражений, отметило министерство иностранных дел России, не было.
При этом, как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, речь о бессрочном продлении зерновой сделки не шла.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
Вчера, 14:23
Вопросы по зерновой сделке должны быть решены за 120 дней, заявили в МИД
Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что за четыре месяца действия "продуктовой сделки" около 500 судов доставили более 11 миллионов тонн зерна. Эрдоган поблагодарил Путина за "волю и вклад" в продление зерновой сделки.
Сама сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений. Срок действия данного меморандума - три года.
По разблокировке же экспорта российской агропродукции, в частности аммиака, переговоры, как сообщил РИА Новости источник в Стамбуле, знакомый с переговорами, продолжаются, решение не принято.
Песков, в свою очередь, сообщил, что РФ получила от ООН заверения по обеспечению российского экспорта продовольствия.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
Вчера, 10:57
Генсек ООН поприветствовал согласие сторон на возобновление зерновой сделки

Ход операции

Минобороны РФ сообщило, что российские военные взяли под полный контроль дорогу между Павловкой и Никольским на южно-донецком направлении в ДНР, а также пресекли три украинские атаки на этом направлении, украинские военные потеряли более 60 человек, два танка и шесть бронемашин.
В ЛНР же, отметило ведомство, потери украинских войск в результате срыва их попыток наступления армией РФ за сутки составили до 120 человек.
Кроме того, МО РФ сообщило о ракетных ударах в Запорожье и Павлограде: там были поражены цеха двух украинских оборонных заводов, выпускавших топливо и ракетные двигатели, а также электронику для военных РЛС.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 17:46Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 17.11.2022
Инфографика
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Ракета в Польше

Президент Польши Анджей Дуда сообщил, что следов второй упавшей ракеты (местные СМИ сообщали о двух ракетах) на территории Польши не обнаружено.
Украинских экспертов допустили на место падения ракеты на территории Польши, заявили при этом в Варшаве. Дуда отметил, что представители Украины могут ознакомиться с расследованием падения на территории Польши своей ракеты, но не участвовать в нем.
Президент США Джо Байден отреагировал на утверждения Владимира Зеленского о том, что упавшие в Польше ракеты якобы не были украинскими, заявив, что это не является доказательством.
Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Украина и Польша ситуацией с падением ракет на границе пытались спровоцировать прямое столкновение РФ и НАТО.
Телеканал CNN со ссылкой на должностных лиц сообщил, что американские чиновники испытали облегчение после того, как стало понятно, что Россия не виновата в инциденте в Польше.
Сотрудники полиции возле зернового склада в населенном пункте Пшеводув, Польша - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
Вчера, 18:49
Дуда обсудил с Зеленским ситуацию с падением ракеты в Польше
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДмитрий Песков (спецпредставитель президента)Анджей ДудаДжо БайденРоссияПольшаУкраинаООННАТО
 
 
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