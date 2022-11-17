https://ria.ru/20221117/spetsoperatsiya-1832228894.html
Российские военные поразили пункт управления ВСУ в Херсонской области
Российские военные поразили пункт управления ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 17.11.2022
Российские военные поразили пункт управления ВСУ в Херсонской области
Российские военные за сутки поразили украинские пункт управления и узел связи в Херсонской области, сообщило в четверг Минобороны РФ. РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T15:32
2022-11-17T15:32
2022-11-17T15:32
специальная военная операция на украине
безопасность
херсонская область
россия
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832204995_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_20dcf4711d351e47874c9f2d45ea5d77.jpg
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Российские военные за сутки поразили украинские пункт управления и узел связи в Херсонской области, сообщило в четверг Минобороны РФ."Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены: пункт управления ВСУ в районе населенного пункта Надднепрянское и узел связи ВСУ в районе населенного пункта Чернобаевка Херсонской области, а также 74 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 166 районах", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20221117/unichtozhenie-1832224236.html
херсонская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832204995_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_5b9973d057b165e177b0140e57975334.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, херсонская область , россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Херсонская область , Россия, Вооруженные силы Украины
Российские военные поразили пункт управления ВСУ в Херсонской области
Минобороны: ВС России поразили пункт управления и узел связи ВСУ в Херсонской области