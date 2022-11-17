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Российские военные поразили пункт управления ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 17.11.2022
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Российские военные поразили пункт управления ВСУ в Херсонской области
Российские военные поразили пункт управления ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 17.11.2022
Российские военные поразили пункт управления ВСУ в Херсонской области
Российские военные за сутки поразили украинские пункт управления и узел связи в Херсонской области, сообщило в четверг Минобороны РФ. РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T15:32
2022-11-17T15:32
специальная военная операция на украине
безопасность
херсонская область
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Российские военные за сутки поразили украинские пункт управления и узел связи в Херсонской области, сообщило в четверг Минобороны РФ."Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены: пункт управления ВСУ в районе населенного пункта Надднепрянское и узел связи ВСУ в районе населенного пункта Чернобаевка Херсонской области, а также 74 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 166 районах", - говорится в сводке военного ведомства.
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херсонская область
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безопасность, херсонская область , россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Херсонская область , Россия, Вооруженные силы Украины
15:32 17.11.2022
 
Российские военные поразили пункт управления ВСУ в Херсонской области

Минобороны: ВС России поразили пункт управления и узел связи ВСУ в Херсонской области

© РИА Новости / Перейти в медиабанкРабота расчета реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" ЮВО ВС РФ
Работа расчета реактивной системы залпового огня БМ-21 Град ЮВО ВС РФ - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
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Работа расчета реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" ЮВО ВС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Российские военные за сутки поразили украинские пункт управления и узел связи в Херсонской области, сообщило в четверг Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены: пункт управления ВСУ в районе населенного пункта Надднепрянское и узел связи ВСУ в районе населенного пункта Чернобаевка Херсонской области, а также 74 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 166 районах", - говорится в сводке военного ведомства.
Боец артиллерийского расчета ЧВК Вагнер во время стрельбы из гаубицы - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХерсонская областьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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