https://ria.ru/20221117/spetsoperatsiya-1832228894.html

Российские военные поразили пункт управления ВСУ в Херсонской области

Российские военные поразили пункт управления ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 17.11.2022

Российские военные поразили пункт управления ВСУ в Херсонской области

Российские военные за сутки поразили украинские пункт управления и узел связи в Херсонской области, сообщило в четверг Минобороны РФ. РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T15:32

2022-11-17T15:32

2022-11-17T15:32

специальная военная операция на украине

безопасность

херсонская область

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Российские военные за сутки поразили украинские пункт управления и узел связи в Херсонской области, сообщило в четверг Минобороны РФ."Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены: пункт управления ВСУ в районе населенного пункта Надднепрянское и узел связи ВСУ в районе населенного пункта Чернобаевка Херсонской области, а также 74 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 166 районах", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20221117/unichtozhenie-1832224236.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, херсонская область , россия, вооруженные силы украины