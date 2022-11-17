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ВС России сорвали попытки атак ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 17.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221117/spetsoperatsiya-1832223358.html
ВС России сорвали попытки атак ВСУ на Краснолиманском направлении
ВС России сорвали попытки атак ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 17.11.2022
ВС России сорвали попытки атак ВСУ на Краснолиманском направлении
На Краснолиманском сорваны попытки войск Украины атаковать силами пяти ротных тактических групп, сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T15:20
2022-11-17T15:29
специальная военная операция на украине
россия
луганская народная республика
вооруженные силы рф
безопасность
украина
макеевка
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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. На Краснолиманском сорваны попытки войск Украины атаковать силами пяти ротных тактических групп, сообщили в четверг в Минобороны РФ.На Красно-Лиманском направлении сорваны попытки войск Украины атаковать силами пяти ротных тактических групп в направлении Коломыйчихи, Макеевки, Площанки, Червонопоповки и Червоной Дибровы Луганской народной республики. "Потери противника на данном направлении составили до 100 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, один танк, три боевые машины пехоты, два бронеавтомобиля и три пикапа", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20221117/unichtozhenie-1832224236.html
россия
луганская народная республика
украина
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россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, безопасность, украина, макеевка
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Украина, Макеевка
15:20 17.11.2022 (обновлено: 15:29 17.11.2022)
 
ВС России сорвали попытки атак ВСУ на Краснолиманском направлении

Минобороны: российские военные сорвали попытки атак ВСУ на Краснолиманском направлении

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкРабота расчета реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" ВС РФ
Работа расчета реактивной системы залпового огня БМ-21 Град ВС РФ - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Работа расчета реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" ВС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. На Краснолиманском сорваны попытки войск Украины атаковать силами пяти ротных тактических групп, сообщили в четверг в Минобороны РФ.
На Красно-Лиманском направлении сорваны попытки войск Украины атаковать силами пяти ротных тактических групп в направлении Коломыйчихи, Макеевки, Площанки, Червонопоповки и Червоной Дибровы Луганской народной республики. "Потери противника на данном направлении составили до 100 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, один танк, три боевые машины пехоты, два бронеавтомобиля и три пикапа", - добавили в ведомстве.
Боец артиллерийского расчета ЧВК Вагнер во время стрельбы из гаубицы - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФБезопасностьУкраинаМакеевка
 
 
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