https://ria.ru/20221117/spetsoperatsiya-1832223358.html

ВС России сорвали попытки атак ВСУ на Краснолиманском направлении

ВС России сорвали попытки атак ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 17.11.2022

ВС России сорвали попытки атак ВСУ на Краснолиманском направлении

На Краснолиманском сорваны попытки войск Украины атаковать силами пяти ротных тактических групп, сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T15:20

2022-11-17T15:20

2022-11-17T15:29

специальная военная операция на украине

россия

луганская народная республика

вооруженные силы рф

безопасность

украина

макеевка

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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. На Краснолиманском сорваны попытки войск Украины атаковать силами пяти ротных тактических групп, сообщили в четверг в Минобороны РФ.На Красно-Лиманском направлении сорваны попытки войск Украины атаковать силами пяти ротных тактических групп в направлении Коломыйчихи, Макеевки, Площанки, Червонопоповки и Червоной Дибровы Луганской народной республики. "Потери противника на данном направлении составили до 100 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, один танк, три боевые машины пехоты, два бронеавтомобиля и три пикапа", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20221117/unichtozhenie-1832224236.html

россия

луганская народная республика

украина

макеевка

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, безопасность, украина, макеевка