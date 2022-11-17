https://ria.ru/20221117/spetsoperatsiya-1832223358.html
ВС России сорвали попытки атак ВСУ на Краснолиманском направлении
ВС России сорвали попытки атак ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 17.11.2022
ВС России сорвали попытки атак ВСУ на Краснолиманском направлении
На Краснолиманском сорваны попытки войск Украины атаковать силами пяти ротных тактических групп, сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T15:20
2022-11-17T15:20
2022-11-17T15:29
специальная военная операция на украине
россия
луганская народная республика
вооруженные силы рф
безопасность
украина
макеевка
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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. На Краснолиманском сорваны попытки войск Украины атаковать силами пяти ротных тактических групп, сообщили в четверг в Минобороны РФ.На Красно-Лиманском направлении сорваны попытки войск Украины атаковать силами пяти ротных тактических групп в направлении Коломыйчихи, Макеевки, Площанки, Червонопоповки и Червоной Дибровы Луганской народной республики. "Потери противника на данном направлении составили до 100 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, один танк, три боевые машины пехоты, два бронеавтомобиля и три пикапа", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20221117/unichtozhenie-1832224236.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, безопасность, украина, макеевка
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Украина, Макеевка
15:20 17.11.2022 (обновлено: 15:29 17.11.2022)
ВС России сорвали попытки атак ВСУ на Краснолиманском направлении
Минобороны: российские военные сорвали попытки атак ВСУ на Краснолиманском направлении