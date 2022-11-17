https://ria.ru/20221117/shpiony-1832129700.html

Захарова прокомментировала слова главы MI5 о высланных из Европы "шпионах"

Захарова прокомментировала слова главы MI5 о высланных из Европы "шпионах" - РИА Новости, 17.11.2022

Захарова прокомментировала слова главы MI5 о высланных из Европы "шпионах"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высказывание главы британской MI5 Кена Маккаллума о высланных российских "шпионах" из... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T10:13

2022-11-17T10:13

2022-11-17T12:50

мария захарова

россия

в мире

великобритания

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

служба безопасности великобритании mi5

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высказывание главы британской MI5 Кена Маккаллума о высланных российских "шпионах" из Европы.Ранее глава британской службы контрразведки MI5 Кен Маккаллум заявил, что из 600 российских дипломатов, высланных в этом году из Европы, только 400 являются "шпионами", при этом он не пояснил, кто остальные 200 человек и зачем в таком случае их было высылать. Как подчеркнул Маккаллум, британские службы разведки усиленно работают над тем, чтобы "сделать Великобританию самой сложной операционной средой для секретных действий России"."И британская пресса же никогда не спросит Маккалума, сколько британских шпионов разбросано по миру. Не интересно? Или знают, что с ними потом сделают?" — написала Захарова в своем Telegram-канале.Она задалась вопросом, сколько британских шпионов работало в британском посольстве в России до 2022 года, а сколько — сейчас."Как думаете, сможет посол Британии в Москве порассуждать на эту тему так же открыто, как ее старший брат Маккалум?" — добавила Захарова.После начала специальной военной операции на Украине Россия столкнулась с беспрецедентной по масштабам высылкой своих дипломатов, уехать пришлось нескольким сотням сотрудников российских посольств.Москва каждый раз заявляет о незаконности этих акций и праве на ответные действия, сотрудники многих дипмиссий уже покинули страну.При этом, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в Кремле сожалеют о таких действиях стран Запада, так как это сужает возможности для общения в беспрецедентно сложных условиях.

https://ria.ru/20221111/bleyk-1830651329.html

https://ria.ru/20220310/shpion-1777396472.html

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Кирилл Волков

мария захарова, россия, в мире, великобритания, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), служба безопасности великобритании mi5