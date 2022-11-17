https://ria.ru/20221117/sdelka-1832171266.html
Эрдоган поблагодарил Путина за вклад в продление продуктовой сделки
Эрдоган поблагодарил Путина за вклад в продление продуктовой сделки - РИА Новости, 17.11.2022
Эрдоган поблагодарил Путина за вклад в продление продуктовой сделки
Президент Турции Тайип Эрдоган поблагодарил российского лидера Владимира Путина за "волю и вклад" в продлении зерновой сделки. РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T12:34
2022-11-17T12:34
2022-11-17T12:42
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россия
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 17 ноя – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган поблагодарил российского лидера Владимира Путина за "волю и вклад" в продлении зерновой сделки.Ранее турецкий лидер сообщил, что сделка продлевается на 120 дней."Я хотел бы выразить благодарность Организации Объединенных Наций, генеральному секретарю господину Гутеррешу, президенту России господину Путину и президенту Украины господину Зеленскому за их волю к продлению соглашения и поздравить всех, кто внес свой вклад", - написал Эрдоган в Twitter.Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекал 19 ноября.Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Одновременно с этим, как отмечал постпред РФ при ООН Василий Небензя, часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает.
https://ria.ru/20221117/zelenskiy-1832095269.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, турция, россия, владимир путин, реджеп тайип эрдоган
В мире, Турция, Россия, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган
12:34 17.11.2022 (обновлено: 12:42 17.11.2022)
Эрдоган поблагодарил Путина за вклад в продление продуктовой сделки
Президент Турции Эрдоган поблагодарил Путина за вклад в продление продуктовой сделки