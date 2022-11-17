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В МИД заявили, что для России важен пакетный характер зерновой сделки - РИА Новости, 17.11.2022
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В МИД заявили, что для России важен пакетный характер зерновой сделки
В МИД заявили, что для России важен пакетный характер зерновой сделки - РИА Новости, 17.11.2022
В МИД заявили, что для России важен пакетный характер зерновой сделки
Россия и ранее давала сигналы о том, что не собирается просто "рубить" зерновую сделку, но очень важен пакетный характер стамбульских договоренностей, заявил... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T12:29
2022-11-17T12:42
россия
в мире
экономика
александр панкин
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БАНГКОК, 17 ноя - РИА Новости. Россия и ранее давала сигналы о том, что не собирается просто "рубить" зерновую сделку, но очень важен пакетный характер стамбульских договоренностей, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин."Подтвердить (информацию о продлении - ред.) не могу, читал, видимо, то же самое, что и вы. Ее срок истекает 18 ноября, поэтому, конечно, мы давали сигналы, что не собираемся ее "рубить". Но продлена она или нет, я не могу сказать", - сказал Панкин журналистам в ходе брифинга на полях саммита АТЭС."Но не забывайте, что это часть пакетных договоренностей. Кстати, в чем достижение саммита "двадцатки", что в декларации четко сказано, что существуют две части сделки. Сделкой принято считать "черноморскую инициативу" о вывозе украинского зерна, но есть и другая договоренность, зафиксированная с секретариатом ООН, - о содействии России в беспрепятственном вывозе удобрений и продовольствия на мировые рынки. Пакетность этой сделки очень важна", - добавил замминистра.
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россия, в мире, экономика, александр панкин, оон
Россия, В мире, Экономика, Александр Панкин, ООН
12:29 17.11.2022 (обновлено: 12:42 17.11.2022)
 
В МИД заявили, что для России важен пакетный характер зерновой сделки

Замглавы МИД Панкин: Россия давала сигналы, что не собирается "рубить" зерновую сделку

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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БАНГКОК, 17 ноя - РИА Новости. Россия и ранее давала сигналы о том, что не собирается просто "рубить" зерновую сделку, но очень важен пакетный характер стамбульских договоренностей, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин.
"Подтвердить (информацию о продлении - ред.) не могу, читал, видимо, то же самое, что и вы. Ее срок истекает 18 ноября, поэтому, конечно, мы давали сигналы, что не собираемся ее "рубить". Но продлена она или нет, я не могу сказать", - сказал Панкин журналистам в ходе брифинга на полях саммита АТЭС.
"Но не забывайте, что это часть пакетных договоренностей. Кстати, в чем достижение саммита "двадцатки", что в декларации четко сказано, что существуют две части сделки. Сделкой принято считать "черноморскую инициативу" о вывозе украинского зерна, но есть и другая договоренность, зафиксированная с секретариатом ООН, - о содействии России в беспрепятственном вывозе удобрений и продовольствия на мировые рынки. Пакетность этой сделки очень важна", - добавил замминистра.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
12:15
Эрдоган подтвердил продление зерновой сделки
 
РоссияВ миреЭкономикаАлександр ПанкинООН
 
 
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