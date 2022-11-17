https://ria.ru/20221117/sdelka-1832169858.html

В МИД заявили, что для России важен пакетный характер зерновой сделки

В МИД заявили, что для России важен пакетный характер зерновой сделки - РИА Новости, 17.11.2022

В МИД заявили, что для России важен пакетный характер зерновой сделки

Россия и ранее давала сигналы о том, что не собирается просто "рубить" зерновую сделку, но очень важен пакетный характер стамбульских договоренностей, заявил... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T12:29

2022-11-17T12:29

2022-11-17T12:42

россия

в мире

экономика

александр панкин

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808300480_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_44c55eb9bda23b24fb30ec12d491027a.jpg

БАНГКОК, 17 ноя - РИА Новости. Россия и ранее давала сигналы о том, что не собирается просто "рубить" зерновую сделку, но очень важен пакетный характер стамбульских договоренностей, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин."Подтвердить (информацию о продлении - ред.) не могу, читал, видимо, то же самое, что и вы. Ее срок истекает 18 ноября, поэтому, конечно, мы давали сигналы, что не собираемся ее "рубить". Но продлена она или нет, я не могу сказать", - сказал Панкин журналистам в ходе брифинга на полях саммита АТЭС."Но не забывайте, что это часть пакетных договоренностей. Кстати, в чем достижение саммита "двадцатки", что в декларации четко сказано, что существуют две части сделки. Сделкой принято считать "черноморскую инициативу" о вывозе украинского зерна, но есть и другая договоренность, зафиксированная с секретариатом ООН, - о содействии России в беспрепятственном вывозе удобрений и продовольствия на мировые рынки. Пакетность этой сделки очень важна", - добавил замминистра.

https://ria.ru/20221117/zerno-1832165563.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, в мире, экономика, александр панкин, оон