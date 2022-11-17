Запад с трудом признал пакетный характер зерновой сделки, заявила шерпа
Шерпа в G20 Лукаш: Запад не хотел признавать пакетный характер зерновой сделки
Флаги России и ООН на саммите G20 на Бали. Архивное фото
ДЕНПАСАР (Бали, Индонезия), 17 ноя - РИА Новости. Западные страны при согласовании итоговой декларации саммита "Большой двадцатки" долгое время не хотели признавать пакетный характер зерновой сделки, заявила в интервью РИА Новости шерпа РФ в G20 Светлана Лукаш.
По ее словам, на прошедшем в Индонезии 15-16 ноября саммите G20 обсуждалась как тема продовольственной безопасности, так и то, "как западные страны интерпретировали "зерновую сделку".
"Даже в формулировках они говорили о том, что продовольствие должно поступать на мировые рынки. Какие мировые рынки? Мы начали и согласились на все это для того, чтобы помочь беднейшим странам и снизить риск голода. И даже эту очевидную историю приходилось пробивать с боем", - рассказала Лукаш.
"Я не говорю уже о том, что согласование финальной декларации, - оно шло около месяца, - и они в принципе не признавали, что так называемая "зерновая сделка" - это пакетное соглашение, состоящее из равнозначных и взаимосвязанных частей", - добавила она.
Лукаш отметила, что "во всем мире говорят только про черноморскую инициативу по вывозу зерна с Украины, но есть другая сторона, без выполнения которой нельзя говорить о продлении черноморской инициативы или о чем-то ещё".
"С трудом, но они это наконец признали: с их стороны это, понятно, кривизна душой. Наконец, в декларации удалось отразить, что сделка - это пакет. Так что лицемерие с их стороны было во всем", - заключила Лукаш.
Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Последний день действия сделки 18 ноября (включительно). В случае, если ни одна сторона не выступит против, то сделка будет продлена автоматически.
Президент РФ Владимир Путин ранее говорил, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Одновременно с этим, как отмечают в Москве, часть продуктовой сделки, касающаяся снятия ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений, не работает.