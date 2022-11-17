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Запад с трудом признал пакетный характер зерновой сделки, заявила шерпа - РИА Новости, 17.11.2022
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Запад с трудом признал пакетный характер зерновой сделки, заявила шерпа
Запад с трудом признал пакетный характер зерновой сделки, заявила шерпа - РИА Новости, 17.11.2022
Запад с трудом признал пакетный характер зерновой сделки, заявила шерпа
Западные страны при согласовании итоговой декларации саммита "Большой двадцатки" долгое время не хотели признавать пакетный характер зерновой сделки, заявила в... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T10:03
2022-11-17T10:03
экономика
светлана лукаш
владимир путин
индонезия
украина
россия
большая двадцатка
оон
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ДЕНПАСАР (Бали, Индонезия), 17 ноя - РИА Новости. Западные страны при согласовании итоговой декларации саммита "Большой двадцатки" долгое время не хотели признавать пакетный характер зерновой сделки, заявила в интервью РИА Новости шерпа РФ в G20 Светлана Лукаш.По ее словам, на прошедшем в Индонезии 15-16 ноября саммите G20 обсуждалась как тема продовольственной безопасности, так и то, "как западные страны интерпретировали "зерновую сделку"."Даже в формулировках они говорили о том, что продовольствие должно поступать на мировые рынки. Какие мировые рынки? Мы начали и согласились на все это для того, чтобы помочь беднейшим странам и снизить риск голода. И даже эту очевидную историю приходилось пробивать с боем", - рассказала Лукаш.Лукаш отметила, что "во всем мире говорят только про черноморскую инициативу по вывозу зерна с Украины, но есть другая сторона, без выполнения которой нельзя говорить о продлении черноморской инициативы или о чем-то ещё".Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Последний день действия сделки 18 ноября (включительно). В случае, если ни одна сторона не выступит против, то сделка будет продлена автоматически.Президент РФ Владимир Путин ранее говорил, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Одновременно с этим, как отмечают в Москве, часть продуктовой сделки, касающаяся снятия ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений, не работает.
https://ria.ru/20221116/siluanov-1831944127.html
https://ria.ru/20221116/sdelka-1831839116.html
индонезия
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экономика, светлана лукаш, владимир путин, индонезия, украина, россия, большая двадцатка, оон, саммит g20
Экономика, Светлана Лукаш, Владимир Путин, Индонезия, Украина, Россия, Большая двадцатка, ООН, Саммит G20
10:03 17.11.2022
 
Запад с трудом признал пакетный характер зерновой сделки, заявила шерпа

Шерпа в G20 Лукаш: Запад не хотел признавать пакетный характер зерновой сделки

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкФлаги России и ООН на саммите G20 на Бали
Флаги России и ООН на саммите G20 на Бали - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Флаги России и ООН на саммите G20 на Бали. Архивное фото
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ДЕНПАСАР (Бали, Индонезия), 17 ноя - РИА Новости. Западные страны при согласовании итоговой декларации саммита "Большой двадцатки" долгое время не хотели признавать пакетный характер зерновой сделки, заявила в интервью РИА Новости шерпа РФ в G20 Светлана Лукаш.
По ее словам, на прошедшем в Индонезии 15-16 ноября саммите G20 обсуждалась как тема продовольственной безопасности, так и то, "как западные страны интерпретировали "зерновую сделку".
Министр финансов России Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
Вчера, 14:54
Россия поддержала продление зерновой сделки, подтвердил Силуанов
"Даже в формулировках они говорили о том, что продовольствие должно поступать на мировые рынки. Какие мировые рынки? Мы начали и согласились на все это для того, чтобы помочь беднейшим странам и снизить риск голода. И даже эту очевидную историю приходилось пробивать с боем", - рассказала Лукаш.
"Я не говорю уже о том, что согласование финальной декларации, - оно шло около месяца, - и они в принципе не признавали, что так называемая "зерновая сделка" - это пакетное соглашение, состоящее из равнозначных и взаимосвязанных частей", - добавила она.
Лукаш отметила, что "во всем мире говорят только про черноморскую инициативу по вывозу зерна с Украины, но есть другая сторона, без выполнения которой нельзя говорить о продлении черноморской инициативы или о чем-то ещё".
"С трудом, но они это наконец признали: с их стороны это, понятно, кривизна душой. Наконец, в декларации удалось отразить, что сделка - это пакет. Так что лицемерие с их стороны было во всем", - заключила Лукаш.
Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Последний день действия сделки 18 ноября (включительно). В случае, если ни одна сторона не выступит против, то сделка будет продлена автоматически.
Президент РФ Владимир Путин ранее говорил, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Одновременно с этим, как отмечают в Москве, часть продуктовой сделки, касающаяся снятия ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений, не работает.
Полиция у пресс-центра перед началом саммита G20 на Бали - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
Вчера, 10:13
Страны G20 в декларации поприветствовали зерновую сделку
 
ЭкономикаСветлана ЛукашВладимир ПутинИндонезияУкраинаРоссияБольшая двадцаткаООНСаммит G20
 
 
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