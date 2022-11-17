https://ria.ru/20221117/sdelka-1832127554.html

Запад с трудом признал пакетный характер зерновой сделки, заявила шерпа

Запад с трудом признал пакетный характер зерновой сделки, заявила шерпа - РИА Новости, 17.11.2022

Запад с трудом признал пакетный характер зерновой сделки, заявила шерпа

Западные страны при согласовании итоговой декларации саммита "Большой двадцатки" долгое время не хотели признавать пакетный характер зерновой сделки, заявила в... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T10:03

2022-11-17T10:03

2022-11-17T10:03

экономика

светлана лукаш

владимир путин

индонезия

украина

россия

большая двадцатка

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831594864_0:0:3025:1702_1920x0_80_0_0_6fa207fb6107e686c79533ce31f2ef50.jpg

ДЕНПАСАР (Бали, Индонезия), 17 ноя - РИА Новости. Западные страны при согласовании итоговой декларации саммита "Большой двадцатки" долгое время не хотели признавать пакетный характер зерновой сделки, заявила в интервью РИА Новости шерпа РФ в G20 Светлана Лукаш.По ее словам, на прошедшем в Индонезии 15-16 ноября саммите G20 обсуждалась как тема продовольственной безопасности, так и то, "как западные страны интерпретировали "зерновую сделку"."Даже в формулировках они говорили о том, что продовольствие должно поступать на мировые рынки. Какие мировые рынки? Мы начали и согласились на все это для того, чтобы помочь беднейшим странам и снизить риск голода. И даже эту очевидную историю приходилось пробивать с боем", - рассказала Лукаш.Лукаш отметила, что "во всем мире говорят только про черноморскую инициативу по вывозу зерна с Украины, но есть другая сторона, без выполнения которой нельзя говорить о продлении черноморской инициативы или о чем-то ещё".Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Последний день действия сделки 18 ноября (включительно). В случае, если ни одна сторона не выступит против, то сделка будет продлена автоматически.Президент РФ Владимир Путин ранее говорил, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Одновременно с этим, как отмечают в Москве, часть продуктовой сделки, касающаяся снятия ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений, не работает.

https://ria.ru/20221116/siluanov-1831944127.html

https://ria.ru/20221116/sdelka-1831839116.html

индонезия

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, светлана лукаш, владимир путин, индонезия, украина, россия, большая двадцатка, оон, саммит g20