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Роскомнадзор ограничил доступ к сайту "Новой газеты" - РИА Новости, 17.11.2022
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Роскомнадзор ограничил доступ к сайту "Новой газеты"
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту "Новой газеты" - РИА Новости, 17.11.2022
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту "Новой газеты"
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания "Новая газета", сообщается в универсальном сервисе ведомства. РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T09:13
2022-11-17T09:13
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
россия
медиа - общество
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания "Новая газета", сообщается в универсальном сервисе ведомства.Как следует из записей ведомства, доступ к сайту газеты ограничен.Пятнадцатого сентября Верховный суд РФ удовлетворил иск Роскомнадзора, потребовавшего закрыть сайт "Новой газеты". Поводом для обращения в суд стали два упоминания организаций без указания, что они являются иностранными агентами. Роскомнадзор направил редакции два предупреждения. Как указала на заседании представитель Роскомнадзора, закон о СМИ предусматривает в таком случае обращение в суд с иском о прекращении деятельности.Представитель "Новой газеты" указал, что первое нарушение носило формальный, технический и явно неумышленный характер, а после предупреждения ошибку исправили. Во втором случае маркировки не было, так как суд исключил организацию из списка иноагентов (впоследствии это решение было отменено и статус вернули). Прекращение деятельности он назвал несоразмерным наказанием. Главред "Новой газеты" Дмитрий Муратов в суде рассказал о 30-летней истории газеты, напомнил, что издание и так на год приостановило деятельность, и предложил ограничиться штрафом.Ранее Басманный суд Москвы отобрал лицензию СМИ у печатной версии "Новой газеты" и у издательского дома "Новая рассказ-газета". Поводом для лишения издания лицензии стал тот факт, что еще в 2006 году оно не представило в Роскомнадзор свой обновленный устав после смены учредителя, как это предписано законом. Между тем де-факто "Новая газета" приостановила работу еще в марте этого года после второго предупреждения Роскомнадзора о недопустимости нарушения законодательства РФ.Впоследствии уехавшие из России журналисты "Новой газеты" создали под тем же брендом новый проект под названием "Новая газета. Европа". Подчеркивалось, что это "не филиал "Новой газеты", но самостоятельный проект, независимый юридически и фактически".
https://ria.ru/20221025/informatsiya-1826467787.html
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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия, медиа - общество
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Россия, Медиа - Общество
09:13 17.11.2022
 
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту "Новой газеты"

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания "Новая газета"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкТабличка на фасаде здания редакции "Новой газеты" в Потаповском переулке в Москве
Табличка на фасаде здания редакции Новой газеты в Потаповском переулке в Москве - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Табличка на фасаде здания редакции "Новой газеты" в Потаповском переулке в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания "Новая газета", сообщается в универсальном сервисе ведомства.
Как следует из записей ведомства, доступ к сайту газеты ограничен.
Пятнадцатого сентября Верховный суд РФ удовлетворил иск Роскомнадзора, потребовавшего закрыть сайт "Новой газеты". Поводом для обращения в суд стали два упоминания организаций без указания, что они являются иностранными агентами. Роскомнадзор направил редакции два предупреждения. Как указала на заседании представитель Роскомнадзора, закон о СМИ предусматривает в таком случае обращение в суд с иском о прекращении деятельности.
Представитель "Новой газеты" указал, что первое нарушение носило формальный, технический и явно неумышленный характер, а после предупреждения ошибку исправили. Во втором случае маркировки не было, так как суд исключил организацию из списка иноагентов (впоследствии это решение было отменено и статус вернули). Прекращение деятельности он назвал несоразмерным наказанием. Главред "Новой газеты" Дмитрий Муратов в суде рассказал о 30-летней истории газеты, напомнил, что издание и так на год приостановило деятельность, и предложил ограничиться штрафом.
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Впоследствии уехавшие из России журналисты "Новой газеты" создали под тем же брендом новый проект под названием "Новая газета. Европа". Подчеркивалось, что это "не филиал "Новой газеты", но самостоятельный проект, независимый юридически и фактически".
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