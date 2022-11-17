https://ria.ru/20221117/samarskiy_universitet-1832029545.html

Российская разработка ускорит передачу оптической информации

Российская разработка ускорит передачу оптической информации - РИА Новости, 17.11.2022

Российская разработка ускорит передачу оптической информации

Ученые Самарского университета и ИСОИ РАН разработали новый подход к определению топологического заряда вихревого пучка, который можно использовать в... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T09:00

2022-11-17T09:00

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Ученые Самарского университета и ИСОИ РАН разработали новый подход к определению топологического заряда вихревого пучка, который можно использовать в многоканальных линиях оптоволоконной связи или при зондировании атмосферы в условиях турбулентности. По мнению авторов, разработка позволит повысить скорость и точность передачи информации. Результаты опубликованы в научном журнале Sensors.Оптический вихрь или вихревой лазерный пучок – это световой пучок с особой структурой, который обладает рядом полезных свойств за счет переноса орбитального углового момента. Вихревые пучки применяются в самых разных сферах: от квантовой информатики до сенсорики и астрономии.В современной науке используются методы определения топологического заряда вихревого пучка на основе анализа картины интенсивности в нескольких плоскостях.Разработка специалистов Самарского университета им. Королева и Института систем обработки изображений (ИСОИ) РАН позволяет определять эту характеристику на основе анализа картины интенсивности в одной фокальной плоскости, что, по мнению авторов, в разы увеличит скорость и точность передачи информации.Новый подход состоит в передаче светового сигнала через многопорядковый дифракционный оптический элемент (ДОЭ), который согласован с аберрационными функциями астигматического типа разной величины и вида, объяснил программист научно-исследовательской лаборатории автоматизированных систем научных исследований Самарского университета Павел Хорин.По его словам, многопорядковость элемента обеспечивает возможность одновременно в одной плоскости формировать астигматически преобразованные картины вихревого пучка и определять топологический заряд сразу, без дополнительной подстройки в отличие от других существующих решений.Ученый объяснил, что сегодня наиболее актуальными становятся системы, объединяющие дифракционные оптические элементы и интеллектуальный анализ данных. Применение многопорядковых ДОЭ позволяет внести в анализируемый вихревой пучок сразу несколько видов астигматических аберраций разной величины и сформировать в одной плоскости детектирования набор аберрационно-трансформированных картин, что приводит к повышению точности определения топологического заряда.Специалисты Самарского университета и ИСОИ РАН оптимизировали подход к определению топологического заряда вихревого пучка, что, по их мнению, позволит повысить пропускную способность при оптической передачи информации. В качестве примера применения новой стратегии ученые разработали ДОЭ с двадцатью пятью каналами. В дальнейшем научный коллектив планирует уточнить предложенный метод для практического применения в различных областях.Самарский университет – участник программы Минобрнауки России "Приоритет 2030". Исследование топологического заряда вихревого пучка в одной фокальной плоскости в Самарском университете проводится в рамках направления "Фотоника" программы развития вуза.

https://ria.ru/20220324/samarskiy_universitet-1779798288.html

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