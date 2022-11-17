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Российская разработка ускорит передачу оптической информации - РИА Новости, 17.11.2022
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Наука
https://ria.ru/20221117/samarskiy_universitet-1832029545.html
Российская разработка ускорит передачу оптической информации
Российская разработка ускорит передачу оптической информации - РИА Новости, 17.11.2022
Российская разработка ускорит передачу оптической информации
Ученые Самарского университета и ИСОИ РАН разработали новый подход к определению топологического заряда вихревого пучка, который можно использовать в... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T09:00
2022-11-17T10:25
наука
навигатор абитуриента
университетская наука
самарский университет
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открытия - риа наука
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Ученые Самарского университета и ИСОИ РАН разработали новый подход к определению топологического заряда вихревого пучка, который можно использовать в многоканальных линиях оптоволоконной связи или при зондировании атмосферы в условиях турбулентности. По мнению авторов, разработка позволит повысить скорость и точность передачи информации. Результаты опубликованы в научном журнале Sensors.Оптический вихрь или вихревой лазерный пучок – это световой пучок с особой структурой, который обладает рядом полезных свойств за счет переноса орбитального углового момента. Вихревые пучки применяются в самых разных сферах: от квантовой информатики до сенсорики и астрономии.В современной науке используются методы определения топологического заряда вихревого пучка на основе анализа картины интенсивности в нескольких плоскостях.Разработка специалистов Самарского университета им. Королева и Института систем обработки изображений (ИСОИ) РАН позволяет определять эту характеристику на основе анализа картины интенсивности в одной фокальной плоскости, что, по мнению авторов, в разы увеличит скорость и точность передачи информации.Новый подход состоит в передаче светового сигнала через многопорядковый дифракционный оптический элемент (ДОЭ), который согласован с аберрационными функциями астигматического типа разной величины и вида, объяснил программист научно-исследовательской лаборатории автоматизированных систем научных исследований Самарского университета Павел Хорин.По его словам, многопорядковость элемента обеспечивает возможность одновременно в одной плоскости формировать астигматически преобразованные картины вихревого пучка и определять топологический заряд сразу, без дополнительной подстройки в отличие от других существующих решений.Ученый объяснил, что сегодня наиболее актуальными становятся системы, объединяющие дифракционные оптические элементы и интеллектуальный анализ данных. Применение многопорядковых ДОЭ позволяет внести в анализируемый вихревой пучок сразу несколько видов астигматических аберраций разной величины и сформировать в одной плоскости детектирования набор аберрационно-трансформированных картин, что приводит к повышению точности определения топологического заряда.Специалисты Самарского университета и ИСОИ РАН оптимизировали подход к определению топологического заряда вихревого пучка, что, по их мнению, позволит повысить пропускную способность при оптической передачи информации. В качестве примера применения новой стратегии ученые разработали ДОЭ с двадцатью пятью каналами. В дальнейшем научный коллектив планирует уточнить предложенный метод для практического применения в различных областях.Самарский университет – участник программы Минобрнауки России "Приоритет 2030". Исследование топологического заряда вихревого пучка в одной фокальной плоскости в Самарском университете проводится в рамках направления "Фотоника" программы развития вуза.
https://ria.ru/20220324/samarskiy_universitet-1779798288.html
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навигатор абитуриента, университетская наука, самарский университет, россия, самара, открытия - риа наука
Наука, Навигатор абитуриента, Университетская наука, Самарский университет, Россия, Самара, Открытия - РИА Наука
09:00 17.11.2022 (обновлено: 10:25 17.11.2022)
 

Российская разработка ускорит передачу оптической информации

© Самарский университет/ИСОИ РАН, Павел Хорин/Алексей Порфирьев Установка для проведения эксперимента
Установка для проведения эксперимента
© Самарский университет/ИСОИ РАН, Павел Хорин/Алексей Порфирьев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Ученые Самарского университета и ИСОИ РАН разработали новый подход к определению топологического заряда вихревого пучка, который можно использовать в многоканальных линиях оптоволоконной связи или при зондировании атмосферы в условиях турбулентности. По мнению авторов, разработка позволит повысить скорость и точность передачи информации. Результаты опубликованы в научном журнале Sensors.
Оптический вихрь или вихревой лазерный пучок – это световой пучок с особой структурой, который обладает рядом полезных свойств за счет переноса орбитального углового момента. Вихревые пучки применяются в самых разных сферах: от квантовой информатики до сенсорики и астрономии.
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В современной науке используются методы определения топологического заряда вихревого пучка на основе анализа картины интенсивности в нескольких плоскостях.
Разработка специалистов Самарского университета им. Королева и Института систем обработки изображений (ИСОИ) РАН позволяет определять эту характеристику на основе анализа картины интенсивности в одной фокальной плоскости, что, по мнению авторов, в разы увеличит скорость и точность передачи информации.
Новый подход состоит в передаче светового сигнала через многопорядковый дифракционный оптический элемент (ДОЭ), который согласован с аберрационными функциями астигматического типа разной величины и вида, объяснил программист научно-исследовательской лаборатории автоматизированных систем научных исследований Самарского университета Павел Хорин.

"Такой дифракционный оптический элемент разрабатывается по аналогии с голографическими элементами, когда в одном физическом носителе кодируется множество изображений или функций. При освещении многопорядкового ДОЭ заданным пучком закодированные функции воспроизводятся в различных дифракционных порядках и обеспечивают оптическую реализацию определенных математических операций", – рассказал он.

© Самарский университет/ИСОИ РАН, Павел Хорин/Алексей Порфирьев Установка для проведения эксперимента
Установка для проведения эксперимента
1 из 3
Установка для проведения эксперимента
© Самарский университет/ИСОИ РАН, Павел Хорин/Алексей Порфирьев
© Самарский университет/ИСОИ РАН, Павел Хорин/Алексей Порфирьев Принцип определения топологического заряда вихревого пучка третьего порядка стандартным способом (верхняя часть рисунка) с помощью наклонной линзы и регистрации распределения интенсивности в нескольких плоскостях (z1, z2,..., zj) и предлагаемый подход (нижняя часть) на основе многопорядкового ДОЭ, согласованного с набором астигматических аберраций.
Принцип определения топологического заряда вихревого пучка третьего порядка стандартным способом (верхняя часть рисунка) с помощью наклонной линзы и регистрации распределения интенсивности в нескольких плоскостях (z1, z2,..., zj) и предлагаемый подход (нижняя часть) на основе многопорядкового ДОЭ, согласованного с набором астигматических аберраций
2 из 3
Принцип определения топологического заряда вихревого пучка третьего порядка стандартным способом (верхняя часть рисунка) с помощью наклонной линзы и регистрации распределения интенсивности в нескольких плоскостях (z1, z2,..., zj) и предлагаемый подход (нижняя часть) на основе многопорядкового ДОЭ, согласованного с набором астигматических аберраций.
© Самарский университет/ИСОИ РАН, Павел Хорин/Алексей Порфирьев
© Самарский университет/ИСОИ РАН, Павел Хорин/Алексей Порфирьев Оптическая схема для проведения эксперимента
 Оптическая схема для проведения эксперимента
3 из 3
Оптическая схема для проведения эксперимента
© Самарский университет/ИСОИ РАН, Павел Хорин/Алексей Порфирьев
1 из 3
Установка для проведения эксперимента
© Самарский университет/ИСОИ РАН, Павел Хорин/Алексей Порфирьев
2 из 3
Принцип определения топологического заряда вихревого пучка третьего порядка стандартным способом (верхняя часть рисунка) с помощью наклонной линзы и регистрации распределения интенсивности в нескольких плоскостях (z1, z2,..., zj) и предлагаемый подход (нижняя часть) на основе многопорядкового ДОЭ, согласованного с набором астигматических аберраций.
© Самарский университет/ИСОИ РАН, Павел Хорин/Алексей Порфирьев
3 из 3
Оптическая схема для проведения эксперимента
© Самарский университет/ИСОИ РАН, Павел Хорин/Алексей Порфирьев
По его словам, многопорядковость элемента обеспечивает возможность одновременно в одной плоскости формировать астигматически преобразованные картины вихревого пучка и определять топологический заряд сразу, без дополнительной подстройки в отличие от других существующих решений.
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Ученый объяснил, что сегодня наиболее актуальными становятся системы, объединяющие дифракционные оптические элементы и интеллектуальный анализ данных. Применение многопорядковых ДОЭ позволяет внести в анализируемый вихревой пучок сразу несколько видов астигматических аберраций разной величины и сформировать в одной плоскости детектирования набор аберрационно-трансформированных картин, что приводит к повышению точности определения топологического заряда.
Специалисты Самарского университета и ИСОИ РАН оптимизировали подход к определению топологического заряда вихревого пучка, что, по их мнению, позволит повысить пропускную способность при оптической передачи информации. В качестве примера применения новой стратегии ученые разработали ДОЭ с двадцатью пятью каналами. В дальнейшем научный коллектив планирует уточнить предложенный метод для практического применения в различных областях.
Самарский университет – участник программы Минобрнауки России "Приоритет 2030". Исследование топологического заряда вихревого пучка в одной фокальной плоскости в Самарском университете проводится в рамках направления "Фотоника" программы развития вуза.
 
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