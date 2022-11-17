https://ria.ru/20221117/rynok-1832106656.html

Посол Моргулов: компании КНР могут освоить новые ниши на российском рынке

Посол Моргулов: компании КНР могут освоить новые ниши на российском рынке - РИА Новости, 17.11.2022

Посол Моргулов: компании КНР могут освоить новые ниши на российском рынке

Китайские предприятия имеют неплохую возможность нарастить долю своей продукции и освоить новые ниши на российском рынке в условиях ухода с него ряда западных... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T07:31

2022-11-17T07:31

2022-11-17T11:21

экономика

технологии

игорь моргулов

россия

китай

россия-китай: главное

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ПЕКИН, 17 ноя – РИА Новости. Китайские предприятия имеют неплохую возможность нарастить долю своей продукции и освоить новые ниши на российском рынке в условиях ухода с него ряда западных экономоператоров, заявил в интервью российским журналистам посол России в Китае Игорь Моргулов.Он отметил, что в условиях ухода ряда западных экономоператоров из РФ "предприятия КНР имеют неплохую возможность нарастить долю своей продукции и освоить новые ниши на российском рынке."Полагаю, не преминут воспользоваться этой возможностью", - подчеркнул Моргулов."Собственно, этот процесс уже активно идет. Посольство совместно с нашим торговым представительством оказывает ему всяческую поддержку", - добавил дипломат.

https://ria.ru/20220906/kompanii-1814723194.html

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экономика, технологии, игорь моргулов, россия, китай