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Посол Моргулов: компании КНР могут освоить новые ниши на российском рынке
Посол Моргулов: компании КНР могут освоить новые ниши на российском рынке - РИА Новости, 17.11.2022
Посол Моргулов: компании КНР могут освоить новые ниши на российском рынке
Китайские предприятия имеют неплохую возможность нарастить долю своей продукции и освоить новые ниши на российском рынке в условиях ухода с него ряда западных... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T07:31
2022-11-17T07:31
2022-11-17T11:21
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технологии
игорь моргулов
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ПЕКИН, 17 ноя – РИА Новости. Китайские предприятия имеют неплохую возможность нарастить долю своей продукции и освоить новые ниши на российском рынке в условиях ухода с него ряда западных экономоператоров, заявил в интервью российским журналистам посол России в Китае Игорь Моргулов.Он отметил, что в условиях ухода ряда западных экономоператоров из РФ "предприятия КНР имеют неплохую возможность нарастить долю своей продукции и освоить новые ниши на российском рынке."Полагаю, не преминут воспользоваться этой возможностью", - подчеркнул Моргулов."Собственно, этот процесс уже активно идет. Посольство совместно с нашим торговым представительством оказывает ему всяческую поддержку", - добавил дипломат.
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экономика, технологии, игорь моргулов, россия, китай
Экономика, Технологии, Игорь Моргулов, Россия, Китай, Россия-Китай: Главное
07:31 17.11.2022 (обновлено: 11:21 17.11.2022)
Посол Моргулов: компании КНР могут освоить новые ниши на российском рынке
Посол Моргулов: предприятия КНР могут нарастить долю своей продукции на российском рынке
ПЕКИН, 17 ноя – РИА Новости. Китайские предприятия имеют неплохую возможность нарастить долю своей продукции и освоить новые ниши на российском рынке в условиях ухода с него ряда западных экономоператоров, заявил в интервью российским журналистам посол России в Китае Игорь Моргулов.
"Китай действительно производит широкую номенклатуру товаров как для рядового потребителя, так и для промышленных нужд. Отмечу, что крупный китайский бизнес и до введения западных рестрикций проявлял заметную активность на российском рынке: у многих компаний открыты представительства в России, имеются надежные контрагенты", - заявил Моргулов, отвечая на вопрос, насколько реалистичны оценки того, что РФ после ухода многих западных брендов сможет заменить необходимые товары китайскими.
Он отметил, что в условиях ухода ряда западных экономоператоров из РФ "предприятия КНР имеют неплохую возможность нарастить долю своей продукции и освоить новые ниши на российском рынке.
"Полагаю, не преминут воспользоваться этой возможностью", - подчеркнул Моргулов.
"Собственно, этот процесс уже активно идет. Посольство совместно с нашим торговым представительством оказывает ему всяческую поддержку", - добавил дипломат.