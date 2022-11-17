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Чернышенко заявил об успешном укреплении межнационального единства в России - РИА Новости, 17.11.2022
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Чернышенко заявил об успешном укреплении межнационального единства в России
Чернышенко заявил об успешном укреплении межнационального единства в России - РИА Новости, 17.11.2022
Чернышенко заявил об успешном укреплении межнационального единства в России
За десять лет реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года удалось достичь укрепления межнационального РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T17:08
2022-11-17T17:08
общество
россия
дмитрий чернышенко
игорь баринов
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. За десять лет реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года удалось достичь укрепления межнационального согласия и единства в стране, считает заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.Его приветствие участникам пленарного заседания конференции "Россия: единство и многообразие" зачитал руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов."Подводя итоги десятилетия, со всей ответственностью могу сказать: нам удалось достичь главного - укрепления межнационального согласия и единства. Думаю, с этим согласны и граждане нашей страны, 81% из которых, по данным соцопросов, положительно оценивают состояние межнациональных отношений", - сказал Чернышенко.Всероссийская научно-практическая конференция "Россия: единство и многообразие" посвящена 10-летию реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года и образованию Совета при президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям. Организаторами конференции выступали Совет при президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, министерство науки и высшего образования РФ и Федеральное агентство по делам национальностей.
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общество, россия, дмитрий чернышенко, игорь баринов
Общество, Россия, Дмитрий Чернышенко, Игорь Баринов
17:08 17.11.2022
 
Чернышенко заявил об успешном укреплении межнационального единства в России

Чернышенко считает, что в России за десять лет удалось укрепить межнациональное единство

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко . Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. За десять лет реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года удалось достичь укрепления межнационального согласия и единства в стране, считает заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.
Его приветствие участникам пленарного заседания конференции "Россия: единство и многообразие" зачитал руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов.
"Подводя итоги десятилетия, со всей ответственностью могу сказать: нам удалось достичь главного - укрепления межнационального согласия и единства. Думаю, с этим согласны и граждане нашей страны, 81% из которых, по данным соцопросов, положительно оценивают состояние межнациональных отношений", - сказал Чернышенко.
Всероссийская научно-практическая конференция "Россия: единство и многообразие" посвящена 10-летию реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года и образованию Совета при президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям. Организаторами конференции выступали Совет при президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, министерство науки и высшего образования РФ и Федеральное агентство по делам национальностей.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
16 ноября, 10:33
Путин назвал обеспечение межнационального согласия ключевым приоритетом
 
ОбществоРоссияДмитрий ЧернышенкоИгорь Баринов
 
 
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