https://ria.ru/20221117/rossiya-1832262629.html

Чернышенко заявил об успешном укреплении межнационального единства в России

Чернышенко заявил об успешном укреплении межнационального единства в России - РИА Новости, 17.11.2022

Чернышенко заявил об успешном укреплении межнационального единства в России

За десять лет реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года удалось достичь укрепления межнационального РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T17:08

2022-11-17T17:08

2022-11-17T17:08

общество

россия

дмитрий чернышенко

игорь баринов

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. За десять лет реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года удалось достичь укрепления межнационального согласия и единства в стране, считает заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.Его приветствие участникам пленарного заседания конференции "Россия: единство и многообразие" зачитал руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов."Подводя итоги десятилетия, со всей ответственностью могу сказать: нам удалось достичь главного - укрепления межнационального согласия и единства. Думаю, с этим согласны и граждане нашей страны, 81% из которых, по данным соцопросов, положительно оценивают состояние межнациональных отношений", - сказал Чернышенко.Всероссийская научно-практическая конференция "Россия: единство и многообразие" посвящена 10-летию реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года и образованию Совета при президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям. Организаторами конференции выступали Совет при президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, министерство науки и высшего образования РФ и Федеральное агентство по делам национальностей.

https://ria.ru/20221116/soglasie-1831844777.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, дмитрий чернышенко, игорь баринов