https://ria.ru/20221117/rezina-1832096120.html
В Госдуме назвали аргументы за и против запрета шипованной резины
В Госдуме назвали аргументы за и против запрета шипованной резины - РИА Новости, 17.11.2022
В Госдуме назвали аргументы за и против запрета шипованной резины
Дискуссия о том, стоит ли вводить запрет на использование шипованной резины в городах, все еще идет, рассказал в интервью радио Sputnik депутат Госдумы Рафаэль... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T02:10
2022-11-17T02:10
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Дискуссия о том, стоит ли вводить запрет на использование шипованной резины в городах, все еще идет, рассказал в интервью радио Sputnik депутат Госдумы Рафаэль Марданшин. Он назвал доводы сторонников и противников такой меры.Вопрос о целесообразности использования шипованных шин в городах поднимается чаще всего в тот период, когда российские автовладельцы приступают к сезонной смене резины. Специалисты, высказывающиеся в поддержку ограничений, как правило, предупреждают о негативном воздействии шипов на дорожное покрытие, отметил заместитель председателя Комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Рафаэль Марданшин. С другой стороны, без шипованных шин сложно обходиться в условиях российской зимы, когда многие трассы покрыты льдом и снегом, уверен он.Жители городов совершают поездки не только по хорошо очищенным от снега улицам, но и по сельской местности, продолжил он. Поэтому даже введение ограничений на использование шипованной резины в отдельно взятом населенном пункте было бы связано с целым рядом сложностей, считает депутат."Машина – это средство передвижения, на котором водитель ездит не только по своему городу, где хорошо чистят дороги. Он может еще за город поехать или в другой населенный пункт. Если ввести ограничение, то как быть автомобилисту, который захочет куда-то поехать? Я думаю, что введение такого ограничения – это сложное дело", – констатировал Рафаэль Марданшин в интервью радио Sputnik.
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РИА Новости
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РИА Новости
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авто, госдума рф, зима (время года)
Авто, Госдума РФ, Зима (время года)
В Госдуме назвали аргументы за и против запрета шипованной резины
Депутат Марданшин выступил против запрета шипованной резины, напомнив о суровой зиме
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости.
Дискуссия о том, стоит ли вводить запрет на использование шипованной резины в городах, все еще идет, рассказал в интервью радио Sputnik
депутат Госдумы Рафаэль Марданшин. Он назвал доводы сторонников и противников такой меры.
Вопрос о целесообразности использования шипованных шин в городах поднимается чаще всего в тот период, когда российские автовладельцы приступают к сезонной смене резины. Специалисты, высказывающиеся в поддержку ограничений, как правило, предупреждают о негативном воздействии шипов на дорожное покрытие, отметил заместитель председателя Комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Рафаэль Марданшин. С другой стороны, без шипованных шин сложно обходиться в условиях российской зимы, когда многие трассы покрыты льдом и снегом, уверен он.
"Некоторые специалисты утверждают, что шипованная резина быстрее изнашивает асфальт и именно из-за использования таких шин возникают на дорогах колеи. Вполне возможно, что доля правды в этом есть. Но, с другой стороны, у нас зима суровая, и лед на дорогах долго лежит, поэтому мне кажется, что шипы подходят для нашего климата и наших дорог", – сказал Марданшин.
Жители городов совершают поездки не только по хорошо очищенным от снега улицам, но и по сельской местности, продолжил он. Поэтому даже введение ограничений на использование шипованной резины в отдельно взятом населенном пункте было бы связано с целым рядом сложностей, считает депутат.
"Машина – это средство передвижения, на котором водитель ездит не только по своему городу, где хорошо чистят дороги. Он может еще за город поехать или в другой населенный пункт. Если ввести ограничение, то как быть автомобилисту, который захочет куда-то поехать? Я думаю, что введение такого ограничения – это сложное дело", – констатировал Рафаэль Марданшин в интервью радио Sputnik.