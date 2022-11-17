https://ria.ru/20221117/rezina-1832096120.html

В Госдуме назвали аргументы за и против запрета шипованной резины

В Госдуме назвали аргументы за и против запрета шипованной резины - РИА Новости, 17.11.2022

В Госдуме назвали аргументы за и против запрета шипованной резины

Дискуссия о том, стоит ли вводить запрет на использование шипованной резины в городах, все еще идет, рассказал в интервью радио Sputnik депутат Госдумы Рафаэль... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T02:10

2022-11-17T02:10

2022-11-17T02:10

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Дискуссия о том, стоит ли вводить запрет на использование шипованной резины в городах, все еще идет, рассказал в интервью радио Sputnik депутат Госдумы Рафаэль Марданшин. Он назвал доводы сторонников и противников такой меры.Вопрос о целесообразности использования шипованных шин в городах поднимается чаще всего в тот период, когда российские автовладельцы приступают к сезонной смене резины. Специалисты, высказывающиеся в поддержку ограничений, как правило, предупреждают о негативном воздействии шипов на дорожное покрытие, отметил заместитель председателя Комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Рафаэль Марданшин. С другой стороны, без шипованных шин сложно обходиться в условиях российской зимы, когда многие трассы покрыты льдом и снегом, уверен он.Жители городов совершают поездки не только по хорошо очищенным от снега улицам, но и по сельской местности, продолжил он. Поэтому даже введение ограничений на использование шипованной резины в отдельно взятом населенном пункте было бы связано с целым рядом сложностей, считает депутат."Машина – это средство передвижения, на котором водитель ездит не только по своему городу, где хорошо чистят дороги. Он может еще за город поехать или в другой населенный пункт. Если ввести ограничение, то как быть автомобилисту, который захочет куда-то поехать? Я думаю, что введение такого ограничения – это сложное дело", – констатировал Рафаэль Марданшин в интервью радио Sputnik.

https://ria.ru/20220126/rezina-1769529347.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

авто, госдума рф, зима (время года)