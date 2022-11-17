https://ria.ru/20221117/respublikantsy-1832097786.html

Прогноз CNN: республиканцы взяли контроль над палатой представителей

Прогноз CNN: республиканцы взяли контроль над палатой представителей - РИА Новости, 17.11.2022

Прогноз CNN: республиканцы взяли контроль над палатой представителей

Республиканцы берут под контроль палату представителей в конгрессе США, набирая минимально необходимое для этого большинство в 218 мест, свидетельствует прогноз РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T02:42

2022-11-17T02:42

2022-11-17T03:11

в мире

джо байден

конгресс сша

промежуточные выборы в сша

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ВАШИНГТОН, 17 ноя – РИА Новости. Республиканцы берут под контроль палату представителей в конгрессе США, набирая минимально необходимое для этого большинство в 218 мест, свидетельствует прогноз телеканала CNN.Определяя победителей на основе собственных подсчетов, американские СМИ таким образом выражают уверенность в том, что дальнейший подсчет голосов не повлияет на расстановку сил.В активе у демократов, которые до сих пор контролировали нижнюю палату конгресса, 208 мест, не распределены еще девять мест. Однопартийцы Джо Байдена ранее смогли сохранить большинство в сенате, получив 50 мандатов против 49 у республиканцев.Промежуточные выборы в конгресс прошли в США 8 ноября. Окончательные итоги пока не подведены, но в палате представителей большинство будет у республиканцев. От разделения мест зависят выборы спикера палаты — соответственно, руководитель проигравшей фракции займет позицию лидера меньшинства.

https://ria.ru/20221110/vybory-1830380284.html

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в мире, джо байден, конгресс сша, промежуточные выборы в сша