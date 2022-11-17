Рейтинг@Mail.ru
Прогноз CNN: республиканцы взяли контроль над палатой представителей - РИА Новости, 17.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221117/respublikantsy-1832097786.html
Прогноз CNN: республиканцы взяли контроль над палатой представителей
Прогноз CNN: республиканцы взяли контроль над палатой представителей - РИА Новости, 17.11.2022
Прогноз CNN: республиканцы взяли контроль над палатой представителей
Республиканцы берут под контроль палату представителей в конгрессе США, набирая минимально необходимое для этого большинство в 218 мест, свидетельствует прогноз РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T02:42
2022-11-17T03:11
в мире
джо байден
конгресс сша
промежуточные выборы в сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831140086_0:96:3072:1823_1920x0_80_0_0_75a66f2d1fbd96e8a9b119ca8f42ea5a.jpg
ВАШИНГТОН, 17 ноя – РИА Новости. Республиканцы берут под контроль палату представителей в конгрессе США, набирая минимально необходимое для этого большинство в 218 мест, свидетельствует прогноз телеканала CNN.Определяя победителей на основе собственных подсчетов, американские СМИ таким образом выражают уверенность в том, что дальнейший подсчет голосов не повлияет на расстановку сил.В активе у демократов, которые до сих пор контролировали нижнюю палату конгресса, 208 мест, не распределены еще девять мест. Однопартийцы Джо Байдена ранее смогли сохранить большинство в сенате, получив 50 мандатов против 49 у республиканцев.Промежуточные выборы в конгресс прошли в США 8 ноября. Окончательные итоги пока не подведены, но в палате представителей большинство будет у республиканцев. От разделения мест зависят выборы спикера палаты — соответственно, руководитель проигравшей фракции займет позицию лидера меньшинства.
https://ria.ru/20221110/vybory-1830380284.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831140086_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7b8810c8294f6fab9be37e69a88a8424.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, джо байден, конгресс сша, промежуточные выборы в сша
В мире, Джо Байден, Конгресс США, Промежуточные выборы в США
02:42 17.11.2022 (обновлено: 03:11 17.11.2022)
 
Прогноз CNN: республиканцы взяли контроль над палатой представителей

CNN: республиканцы набрали 208 мест и получили контроль над палатой представителей США

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 17 ноя – РИА Новости. Республиканцы берут под контроль палату представителей в конгрессе США, набирая минимально необходимое для этого большинство в 218 мест, свидетельствует прогноз телеканала CNN.
Определяя победителей на основе собственных подсчетов, американские СМИ таким образом выражают уверенность в том, что дальнейший подсчет голосов не повлияет на расстановку сил.
В активе у демократов, которые до сих пор контролировали нижнюю палату конгресса, 208 мест, не распределены еще девять мест. Однопартийцы Джо Байдена ранее смогли сохранить большинство в сенате, получив 50 мандатов против 49 у республиканцев.
Промежуточные выборы в конгресс прошли в США 8 ноября. Окончательные итоги пока не подведены, но в палате представителей большинство будет у республиканцев. От разделения мест зависят выборы спикера палаты — соответственно, руководитель проигравшей фракции займет позицию лидера меньшинства.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
10 ноября, 00:42
Байден заявил о готовности работать с республиканцами
 
В миреДжо БайденКонгресс СШАПромежуточные выборы в США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала