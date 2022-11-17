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Прогноз CNN: республиканцы взяли контроль над палатой представителей
Прогноз CNN: республиканцы взяли контроль над палатой представителей - РИА Новости, 17.11.2022
Прогноз CNN: республиканцы взяли контроль над палатой представителей
Республиканцы берут под контроль палату представителей в конгрессе США, набирая минимально необходимое для этого большинство в 218 мест, свидетельствует прогноз РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T02:42
2022-11-17T02:42
2022-11-17T03:11
в мире
джо байден
конгресс сша
промежуточные выборы в сша
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ВАШИНГТОН, 17 ноя – РИА Новости. Республиканцы берут под контроль палату представителей в конгрессе США, набирая минимально необходимое для этого большинство в 218 мест, свидетельствует прогноз телеканала CNN.Определяя победителей на основе собственных подсчетов, американские СМИ таким образом выражают уверенность в том, что дальнейший подсчет голосов не повлияет на расстановку сил.В активе у демократов, которые до сих пор контролировали нижнюю палату конгресса, 208 мест, не распределены еще девять мест. Однопартийцы Джо Байдена ранее смогли сохранить большинство в сенате, получив 50 мандатов против 49 у республиканцев.Промежуточные выборы в конгресс прошли в США 8 ноября. Окончательные итоги пока не подведены, но в палате представителей большинство будет у республиканцев. От разделения мест зависят выборы спикера палаты — соответственно, руководитель проигравшей фракции займет позицию лидера меньшинства.
https://ria.ru/20221110/vybory-1830380284.html
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в мире, джо байден, конгресс сша, промежуточные выборы в сша
В мире, Джо Байден, Конгресс США, Промежуточные выборы в США
02:42 17.11.2022 (обновлено: 03:11 17.11.2022)
Прогноз CNN: республиканцы взяли контроль над палатой представителей
CNN: республиканцы набрали 208 мест и получили контроль над палатой представителей США