https://ria.ru/20221117/reaktsiya-1832352880.html

МИД Венгрии назвал санкции против России наихудшим ответом со стороны ЕС

МИД Венгрии назвал санкции против России наихудшим ответом со стороны ЕС - РИА Новости, 18.11.2022

МИД Венгрии назвал санкции против России наихудшим ответом со стороны ЕС

Европейские лидеры, поддержавшие ограничительные меры против России и приблизившие тем самым экономику ЕС к рецессии, должны уйти в отставку, заявил глава МИД... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-17T23:03

2022-11-17T23:03

2022-11-18T00:07

в мире

петер сийярто

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БУДАПЕШТ, 17 ноя — РИА Новости. Европейские лидеры, поддержавшие ограничительные меры против России и приблизившие тем самым экономику ЕС к рецессии, должны уйти в отставку, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на мероприятии "Скажем санкциям нет!", его слова приводит агентство MTI.Он подчеркнул, что Брюссель сейчас пытается оправдать свои ошибочные решения. По его словам, стремление ввести новые санкции обусловлено нежеланием Евросоюза впоследствии понести ответственность за их провал.Сийярто также подчеркнул, что ограничительные меры стали "наихудшим ответом" Евросоюза на начало российской спецоперации на Украине, и призвал соотечественников в период национальных консультаций высказаться против них. Кроме того, он напомнил, что Будапешт сотрудничает с Москвой в вопросе поставок газа и без этого взаимодействия инфраструктуре его страны пришлось бы крайне тяжело.В конце сентября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о запуске первых в Европе национальных консультаций с целью узнать мнение граждан о санкциях ЕС против России. Он призвал всех жителей страны высказать мнение и таким образом "положить конец" росту цен на энергию, вызванному ограничениями, "навязанными Брюсселем странам Евросоюза". По его словам, цены в Европе упали бы вдвое за несколько дней, если бы ЕС изменил санкционную политику.Ранее сегодня Орбан сообщил, что уже заполнил онлайн-анкету, где отрицательно ответил на все вопросы по поводу ограничительных мер.Национальные консультации в Венгрии продлятся до 9 декабря. Рассылка анкет по почте началась 14 октября. Правительство Венгрии 15 ноября опубликовало сайт, на котором жители страны могут заполнить бланк онлайн.После начала спецоперации Запад усилил санкционное давление на Москву, но это привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания прежде всего в самих Европе и США. Как отмечал Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20221114/es-1831196253.html

https://ria.ru/20221115/energetiki-1831468892.html

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