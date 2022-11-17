23:03 17.11.2022 (обновлено: 00:07 18.11.2022)
МИД Венгрии назвал санкции против России наихудшим ответом со стороны ЕС
Глава МИД Венгрии Сийярто: санкции против России были наихудшим ответом со стороны ЕС
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 17 ноя — РИА Новости. Европейские лидеры, поддержавшие ограничительные меры против России и приблизившие тем самым экономику ЕС к рецессии, должны уйти в отставку, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на мероприятии "Скажем санкциям нет!", его слова приводит агентство MTI.
Он подчеркнул, что Брюссель сейчас пытается оправдать свои ошибочные решения. По его словам, стремление ввести новые санкции обусловлено нежеланием Евросоюза впоследствии понести ответственность за их провал.
"Тогда лидеры, которые поддержали санкции, должны были бы выйти вперед, сказать, что из-за них европейская экономика приблизилась к рецессии, и уйти в отставку. Это была бы нормальная реакция со стороны тех, кто нанес ущерб Европе введением санкций", — сказал министр.
Сийярто также подчеркнул, что ограничительные меры стали "наихудшим ответом" Евросоюза на начало российской спецоперации на Украине, и призвал соотечественников в период национальных консультаций высказаться против них. Кроме того, он напомнил, что Будапешт сотрудничает с Москвой в вопросе поставок газа и без этого взаимодействия инфраструктуре его страны пришлось бы крайне тяжело.
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В конце сентября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о запуске первых в Европе национальных консультаций с целью узнать мнение граждан о санкциях ЕС против России. Он призвал всех жителей страны высказать мнение и таким образом "положить конец" росту цен на энергию, вызванному ограничениями, "навязанными Брюсселем странам Евросоюза". По его словам, цены в Европе упали бы вдвое за несколько дней, если бы ЕС изменил санкционную политику.
Ранее сегодня Орбан сообщил, что уже заполнил онлайн-анкету, где отрицательно ответил на все вопросы по поводу ограничительных мер.
Национальные консультации в Венгрии продлятся до 9 декабря. Рассылка анкет по почте началась 14 октября. Правительство Венгрии 15 ноября опубликовало сайт, на котором жители страны могут заполнить бланк онлайн.
После начала спецоперации Запад усилил санкционное давление на Москву, но это привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания прежде всего в самих Европе и США. Как отмечал Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.