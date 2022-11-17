https://ria.ru/20221117/razmeschenie-1832237267.html
Ефимов: создатели БПЛА при размещении в "Руднево" сэкономят 20% на налогах
Ефимов: создатели БПЛА при размещении в "Руднево" сэкономят 20% на налогах - РИА Новости, 17.11.2022
Ефимов: создатели БПЛА при размещении в "Руднево" сэкономят 20% на налогах
Резиденты нового Федерального центра беспилотных авиасистем, разместившие производство в индустриальном парке "Руднево", смогут экономить на налоговых выплатах... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T15:51
2022-11-17T15:51
2022-11-17T15:51
владимир ефимов (правительство москвы)
экономика
технологии
москва
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Резиденты нового Федерального центра беспилотных авиасистем, разместившие производство в индустриальном парке "Руднево", смогут экономить на налоговых выплатах свыше 20% в год, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Федеральный центр беспилотных авиационных систем начнет работать в 2023 году на базе парка "Руднево", который вскоре войдет в особую экономическую зону (ОЭЗ) "Технополис Москва". Создание Центра предполагается меморандумом, подписанным в четверг Минпромторгом, правительством Москвы и АНО "Платформа НТИ".Как отметил Ефимов, для Москвы развитие беспилотных авиационных систем имеет особое значение, так как столица – один из важнейших рынков для беспилотников.Он уточнил, что в качестве резидентов ОЭЗ производители беспилотников смогут воспользоваться существенными преференциями, в том числе получить льготы по налогу на прибыль и освобождение от имущественного, транспортного и земельного налогов.По словам Ефимова, в Москве в настоящее время работает большое количество производителей беспилотников, и подписанный меморандум позволит "приземлить" их в одной точке, на инновационной площадке "Руднево".Также, по сообщению правительства Москвы, на базе Федерального центра беспилотных авиационных систем будет работать учебный центр по подготовке кадрового резерва для отрасли БПЛА.
https://ria.ru/20220907/vyruchka-1815076576.html
https://ria.ru/20221114/zemlya-1830976222.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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владимир ефимов (правительство москвы) , экономика, технологии, москва
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Экономика, Технологии, Москва
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Резиденты нового Федерального центра беспилотных авиасистем, разместившие производство в индустриальном парке "Руднево", смогут экономить на налоговых выплатах свыше 20% в год, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Федеральный центр беспилотных авиационных систем начнет работать в 2023 году на базе парка "Руднево", который вскоре войдет в особую экономическую зону (ОЭЗ) "Технополис Москва". Создание Центра предполагается меморандумом, подписанным в четверг Минпромторгом
, правительством Москвы
и АНО "Платформа НТИ".
Как отметил Ефимов, для Москвы развитие беспилотных авиационных систем имеет особое значение, так как столица – один из важнейших рынков для беспилотников.
"Их использует как частный бизнес, так и многие отрасли городского хозяйства, в частности, при контроле хода строительства, для обследования и выявления самостроя, при создании цифровых моделей местности. Коптеры помогают оценить масштаб и темпы строительства, составить 3D модель ландшафта, выявить климатические особенности местности. Все это говорит о том, что создание Центра для Москвы является не только производственной необходимостью", - подчеркнул вице-мэр.
Он уточнил, что в качестве резидентов ОЭЗ производители беспилотников смогут воспользоваться существенными преференциями, в том числе получить льготы по налогу на прибыль и освобождение от имущественного, транспортного и земельного налогов.
По словам Ефимова, в Москве в настоящее время работает большое количество производителей беспилотников, и подписанный меморандум позволит "приземлить" их в одной точке, на инновационной площадке "Руднево".
Также, по сообщению правительства Москвы, на базе Федерального центра беспилотных авиационных систем будет работать учебный центр по подготовке кадрового резерва для отрасли БПЛА.