https://ria.ru/20221117/razmeschenie-1832237267.html

Ефимов: создатели БПЛА при размещении в "Руднево" сэкономят 20% на налогах

Ефимов: создатели БПЛА при размещении в "Руднево" сэкономят 20% на налогах - РИА Новости, 17.11.2022

Ефимов: создатели БПЛА при размещении в "Руднево" сэкономят 20% на налогах

Резиденты нового Федерального центра беспилотных авиасистем, разместившие производство в индустриальном парке "Руднево", смогут экономить на налоговых выплатах... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T15:51

2022-11-17T15:51

2022-11-17T15:51

владимир ефимов (правительство москвы)

экономика

технологии

москва

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Резиденты нового Федерального центра беспилотных авиасистем, разместившие производство в индустриальном парке "Руднево", смогут экономить на налоговых выплатах свыше 20% в год, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Федеральный центр беспилотных авиационных систем начнет работать в 2023 году на базе парка "Руднево", который вскоре войдет в особую экономическую зону (ОЭЗ) "Технополис Москва". Создание Центра предполагается меморандумом, подписанным в четверг Минпромторгом, правительством Москвы и АНО "Платформа НТИ".Как отметил Ефимов, для Москвы развитие беспилотных авиационных систем имеет особое значение, так как столица – один из важнейших рынков для беспилотников.Он уточнил, что в качестве резидентов ОЭЗ производители беспилотников смогут воспользоваться существенными преференциями, в том числе получить льготы по налогу на прибыль и освобождение от имущественного, транспортного и земельного налогов.По словам Ефимова, в Москве в настоящее время работает большое количество производителей беспилотников, и подписанный меморандум позволит "приземлить" их в одной точке, на инновационной площадке "Руднево".Также, по сообщению правительства Москвы, на базе Федерального центра беспилотных авиационных систем будет работать учебный центр по подготовке кадрового резерва для отрасли БПЛА.

https://ria.ru/20220907/vyruchka-1815076576.html

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москва

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Алёна Пава

владимир ефимов (правительство москвы) , экономика, технологии, москва