Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: создатели БПЛА при размещении в "Руднево" сэкономят 20% на налогах - РИА Новости, 17.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221117/razmeschenie-1832237267.html
Ефимов: создатели БПЛА при размещении в "Руднево" сэкономят 20% на налогах
Ефимов: создатели БПЛА при размещении в "Руднево" сэкономят 20% на налогах - РИА Новости, 17.11.2022
Ефимов: создатели БПЛА при размещении в "Руднево" сэкономят 20% на налогах
Резиденты нового Федерального центра беспилотных авиасистем, разместившие производство в индустриальном парке "Руднево", смогут экономить на налоговых выплатах... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T15:51
2022-11-17T15:51
владимир ефимов (правительство москвы)
экономика
технологии
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823609236_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ac6beb1880133efd0f9c5a83f84cd15d.jpg
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Резиденты нового Федерального центра беспилотных авиасистем, разместившие производство в индустриальном парке "Руднево", смогут экономить на налоговых выплатах свыше 20% в год, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Федеральный центр беспилотных авиационных систем начнет работать в 2023 году на базе парка "Руднево", который вскоре войдет в особую экономическую зону (ОЭЗ) "Технополис Москва". Создание Центра предполагается меморандумом, подписанным в четверг Минпромторгом, правительством Москвы и АНО "Платформа НТИ".Как отметил Ефимов, для Москвы развитие беспилотных авиационных систем имеет особое значение, так как столица – один из важнейших рынков для беспилотников.Он уточнил, что в качестве резидентов ОЭЗ производители беспилотников смогут воспользоваться существенными преференциями, в том числе получить льготы по налогу на прибыль и освобождение от имущественного, транспортного и земельного налогов.По словам Ефимова, в Москве в настоящее время работает большое количество производителей беспилотников, и подписанный меморандум позволит "приземлить" их в одной точке, на инновационной площадке "Руднево".Также, по сообщению правительства Москвы, на базе Федерального центра беспилотных авиационных систем будет работать учебный центр по подготовке кадрового резерва для отрасли БПЛА.
https://ria.ru/20220907/vyruchka-1815076576.html
https://ria.ru/20221114/zemlya-1830976222.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823609236_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9467679e5f1b5ee8fcacb8ecb5745729.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир ефимов (правительство москвы) , экономика, технологии, москва
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Экономика, Технологии, Москва
15:51 17.11.2022
 

Ефимов: создатели БПЛА при размещении в "Руднево" сэкономят 20% на налогах

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Резиденты нового Федерального центра беспилотных авиасистем, разместившие производство в индустриальном парке "Руднево", смогут экономить на налоговых выплатах свыше 20% в год, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Федеральный центр беспилотных авиационных систем начнет работать в 2023 году на базе парка "Руднево", который вскоре войдет в особую экономическую зону (ОЭЗ) "Технополис Москва". Создание Центра предполагается меморандумом, подписанным в четверг Минпромторгом, правительством Москвы и АНО "Платформа НТИ".
Стенд Технополис Москва - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
7 сентября, 11:45Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Объем выручки резидентов технополиса "Москва" вырос на четверть
Как отметил Ефимов, для Москвы развитие беспилотных авиационных систем имеет особое значение, так как столица – один из важнейших рынков для беспилотников.
"Их использует как частный бизнес, так и многие отрасли городского хозяйства, в частности, при контроле хода строительства, для обследования и выявления самостроя, при создании цифровых моделей местности. Коптеры помогают оценить масштаб и темпы строительства, составить 3D модель ландшафта, выявить климатические особенности местности. Все это говорит о том, что создание Центра для Москвы является не только производственной необходимостью", - подчеркнул вице-мэр.
Он уточнил, что в качестве резидентов ОЭЗ производители беспилотников смогут воспользоваться существенными преференциями, в том числе получить льготы по налогу на прибыль и освобождение от имущественного, транспортного и земельного налогов.
По словам Ефимова, в Москве в настоящее время работает большое количество производителей беспилотников, и подписанный меморандум позволит "приземлить" их в одной точке, на инновационной площадке "Руднево".
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
14 ноября, 07:15
Владимир Ефимов: десять договоров "земля за рубль" заключено в Москве
Также, по сообщению правительства Москвы, на базе Федерального центра беспилотных авиационных систем будет работать учебный центр по подготовке кадрового резерва для отрасли БПЛА.
 
Владимир Ефимов (Правительство Москвы)ЭкономикаТехнологииМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала