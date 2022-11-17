https://ria.ru/20221117/rassledovanie-1832303836.html

Республиканцы проведут расследование против Байдена

Республиканцы проведут расследование против Байдена - РИА Новости, 17.11.2022

Республиканцы проведут расследование против Байдена

Республиканский представитель из комитета палаты по надзору Джеймс Комер пообещал расследование в отношении президента США Джо Байдена о том, участвовала ли его РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T18:59

2022-11-17T18:59

2022-11-17T19:01

джо байден

в мире

технологии

руди джулиани

дональд трамп

сша

нью-йорк (город)

делавэр

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ВАШИНГТОН, 17 ноя - РИА Новости. Республиканский представитель из комитета палаты по надзору Джеймс Комер пообещал расследование в отношении президента США Джо Байдена о том, участвовала ли его семья в международных бизнес-схемах, и является ли американский лидер риском для национальной безопасности."Это расследование будет на верхней позиции в списке наших приоритетов... Расследование в отношении Джо Байдена, президента США, и почему он врал американскому народу о знании об участии его семьи в международных бизнес-схемах", - заявил журналистам Комер.Он подчеркнул, что расследование будет посвящено ответу на вопросы, совершала ли семья президента США мошенничество, нарушала ли законы о коррупции и иностранных агентах, участвовала ли в сговорах с целью отмывания денег. "Мы хотим знать, что администрация Байдена прячет от американского народа", - сказал Комер."Доказательства заставляют задаваться вопросом – является ли Джо Байден риском для национальной безопасности, скомпрометирован ли он иностранными правительствами", - добавил он.По словам законодателя, сын президента США Хантер вступал в бизнес-связи по всему миру и мог стать миллионером просто предоставляя доступ к высокопоставленным членам своей семьи. Среди прочего, как указал Комер, Хантер Байден мог быть связан с торговцами людьми, а доказательства спорной деятельности содержатся в его ноутбуке.В октябре 2020 года газета New York Post опубликовала ряд материалов, основанных на переписке, якобы найденной на ноутбуке сына Байдена Хантера, который был обнаружен в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр. Хозяин мастерской сделал копию его жесткого диска, которая была передана Руди Джулиани, бывшему мэру Нью-Йорка и личному адвокату президента США того времени Дональда Трампа. Сообщалось, что ноутбук был позднее изъят ФБР. Газета Daily Mail писала, что найденные на ноутбуке фотографии могут свидетельствовать о вовлеченности Байдена-младшего в криминальную деятельность в сфере наркотрафика и проституции.Накануне Байден поздравил будущего спикера палаты представителей Кевина Маккарти с тем, что республиканцы займут большинство мест в новом составе законодательного органа, который начнет работу с 3 января 2023 года.

https://ria.ru/20221117/tramp-1832150413.html

https://ria.ru/20221117/bayden-1832240633.html

https://ria.ru/20221117/tramp-1832054409.html

сша

нью-йорк (город)

делавэр

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