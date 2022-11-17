https://ria.ru/20221117/rakety-1832177805.html

Упавшие в Польше украинские ракеты были неисправны, считает эксперт

Упавшие в Польше украинские ракеты были неисправны, считает эксперт - РИА Новости, 17.11.2022

Упавшие в Польше украинские ракеты были неисправны, считает эксперт

Упавшие в Польше украинские зенитные ракеты, вероятно, пытались перехватить российские крылатые ракеты в догон, после чего у них мог не сработать механизм... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T12:54

2022-11-17T12:54

2022-11-17T12:54

алексей леонков

польша

инцидент с падением ракет в польше

украина

зрк с-300

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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Упавшие в Польше украинские зенитные ракеты, вероятно, пытались перехватить российские крылатые ракеты в догон, после чего у них мог не сработать механизм самоликвидации из-за их плохого технического состояния, заявил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков.Ранее газета Washington Post со ссылкой на данные разведки США сообщила, что взрывы в Польше произошли в результате падения одной или двух украинских ракет С-300, которые отклонились от курса."На Западной Украине находился один из объектов, по которому били российские ракеты. Видимо, украинские С-300 пытались перехватить крылатую ракету в догон, но российская ракета в итоге достигла цели, а преследующие ее украинские зенитные ракеты продолжили полет из-за несрабатывания механизма самоликвидации и в конце концов упали в Польше", - сказал Леонков.Он напомнил, что ранее публиковались кадры самоликвидации украинских зенитных ракет при попытках перехвата российских крылатых ракет над Днепропетровском."Такого рода технический сбой я связываю с состоянием украинских ракет, могли быть превышены сроки хранения. Скорее всего, там дурит система, отвечающая за полет ракеты, ее отклонения и самоликвидацию", - пояснил Леонков.Что касается утверждения об одной или двух ракетах, эксперт напомнил, что для гарантированного перехвата по цели выпускают две зенитные ракеты комплекса С-300.Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали на территории Польши - погибли два человека. Изначально были предположения о российских ракетах. Однако позднее президент Польши Анджей Дуда заявил, что у него нет никаких доказательств, что упавшая ракета была российской, а "высока вероятность" того, что она принадлежала ПВО Украины. В НАТО озвучили похожие данные. Минобороны России заявило, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось. МИД РФ в заявлении по "ракетному инциденту" выразил уверенность, что беспристрастное расследование и обнародование его результатов разоблачат "провокацию".

https://ria.ru/20221117/nato-1832160895.html

https://ria.ru/20221117/pvo-1832169126.html

https://ria.ru/20221117/provokatsiya-1832090375.html

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алексей леонков, польша, инцидент с падением ракет в польше, украина, зрк с-300