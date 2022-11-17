https://ria.ru/20221117/provokatsiya-1832090375.html

Киев готовит провокацию с обстрелом больницы в Харьковской области

Киев готовит провокацию с обстрелом больницы в Харьковской области - РИА Новости, 17.11.2022

Киев готовит провокацию с обстрелом больницы в Харьковской области

Украинские войска готовят провокацию с обстрелом больницы в поселке Великий Бурлук в Харьковской области, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T00:38

2022-11-17T00:38

2022-11-17T01:03

специальная военная операция на украине

иван филипоненко

харьковская область

киев

луганская народная республика

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 17 ноя - РИА Новости. Украинские войска готовят провокацию с обстрелом больницы в поселке Великий Бурлук в Харьковской области, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.По имеющейся у Народной милиции ЛНР информации, украинское командование планирует обстрелять больницу из района населенного пункта Хатное ночью 17 ноября. К освещению провокации Киев, по словам Филипоненко, планирует привлечь журналистов, в том числе и иностранных.Во вторник вечером польские СМИ сообщили о падении двух ракет в Люблинском воеводстве на границе с Украиной. В результате ЧП погибли два человека.Сразу после инцидента в МИД Польши заявили, что упали ракеты российского производства. В российском Минобороны подчеркнули, что военные не наносили никаких ударов по целям около украинско-польской границы, а все заявления Варшавы о причастности Москвы — провокация. Также в ведомстве указали, что, согласно выводам экспертов, на опубликованных фото с места происшествия запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.Как сообщил президент США Джо Байден по итогам экстренной встречи лидеров стран G7 , предварительные данные не подтверждают, что упавшую ракету запустили российские войска. В Пентагоне заявили, что намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточно возможностей.В среду Дуда также признал, что с высокой степенью вероятности ракеты принадлежали Украине.

https://ria.ru/20221117/nebenzya-1832090233.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221030/zaes-1827896012.html

харьковская область

киев

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иван филипоненко, харьковская область, киев, луганская народная республика, вооруженные силы украины