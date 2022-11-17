00:38 17.11.2022 (обновлено: 01:03 17.11.2022)
Киев готовит провокацию с обстрелом больницы в Харьковской области
Киев готовит провокацию с обстрелом больницы в поселке Великий Бурлук Харьковской области
Работа артиллерии Украинской армии. Архивное фото
ЛУГАНСК, 17 ноя - РИА Новости. Украинские войска готовят провокацию с обстрелом больницы в поселке Великий Бурлук в Харьковской области, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
"По данным нашей разведки, в целях отвлечения внимания от обстрела территории Польши украинской зенитной ракетой ЗРК С-300 киевский режим готовит резонансную провокацию по обвинению России в якобы уничтожении районной больницы в населенном пункте Великий Бурлук Харьковской области, находящимся под контролем ВСУ", - заявил он.
По имеющейся у Народной милиции ЛНР информации, украинское командование планирует обстрелять больницу из района населенного пункта Хатное ночью 17 ноября. К освещению провокации Киев, по словам Филипоненко, планирует привлечь журналистов, в том числе и иностранных.
Во вторник вечером польские СМИ сообщили о падении двух ракет в Люблинском воеводстве на границе с Украиной. В результате ЧП погибли два человека.
Сразу после инцидента в МИД Польши заявили, что упали ракеты российского производства.
В российском Минобороны подчеркнули, что военные не наносили никаких ударов по целям около украинско-польской границы, а все заявления Варшавы о причастности Москвы — провокация. Также в ведомстве указали, что, согласно выводам экспертов, на опубликованных фото с места происшествия запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.
Как сообщил президент США Джо Байден по итогам экстренной встречи лидеров стран G7 , предварительные данные не подтверждают, что упавшую ракету запустили российские войска. В Пентагоне заявили, что намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточно возможностей.
В среду Дуда также признал, что с высокой степенью вероятности ракеты принадлежали Украине.
30 октября, 14:30В РоссииКиев продолжает провокации на ЗАЭС, заявили в Минобороны РФ