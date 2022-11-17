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Киев готовит провокацию с обстрелом больницы в Харьковской области - РИА Новости, 17.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221117/provokatsiya-1832090375.html
Киев готовит провокацию с обстрелом больницы в Харьковской области
Киев готовит провокацию с обстрелом больницы в Харьковской области - РИА Новости, 17.11.2022
Киев готовит провокацию с обстрелом больницы в Харьковской области
Украинские войска готовят провокацию с обстрелом больницы в поселке Великий Бурлук в Харьковской области, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T00:38
2022-11-17T01:03
специальная военная операция на украине
иван филипоненко
харьковская область
киев
луганская народная республика
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 17 ноя - РИА Новости. Украинские войска готовят провокацию с обстрелом больницы в поселке Великий Бурлук в Харьковской области, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.По имеющейся у Народной милиции ЛНР информации, украинское командование планирует обстрелять больницу из района населенного пункта Хатное ночью 17 ноября. К освещению провокации Киев, по словам Филипоненко, планирует привлечь журналистов, в том числе и иностранных.Во вторник вечером польские СМИ сообщили о падении двух ракет в Люблинском воеводстве на границе с Украиной. В результате ЧП погибли два человека.Сразу после инцидента в МИД Польши заявили, что упали ракеты российского производства. В российском Минобороны подчеркнули, что военные не наносили никаких ударов по целям около украинско-польской границы, а все заявления Варшавы о причастности Москвы — провокация. Также в ведомстве указали, что, согласно выводам экспертов, на опубликованных фото с места происшествия запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.Как сообщил президент США Джо Байден по итогам экстренной встречи лидеров стран G7 , предварительные данные не подтверждают, что упавшую ракету запустили российские войска. В Пентагоне заявили, что намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточно возможностей.В среду Дуда также признал, что с высокой степенью вероятности ракеты принадлежали Украине.
https://ria.ru/20221117/nebenzya-1832090233.html
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харьковская область
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иван филипоненко, харьковская область, киев, луганская народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Иван Филипоненко, Харьковская область, Киев, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
00:38 17.11.2022 (обновлено: 01:03 17.11.2022)
 
Киев готовит провокацию с обстрелом больницы в Харьковской области

Киев готовит провокацию с обстрелом больницы в поселке Великий Бурлук Харьковской области

© Фото : Официальный сайт Министерства обороны УкраиныРабота артиллерии Украинской армии
Работа артиллерии Украинской армии - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© Фото : Официальный сайт Министерства обороны Украины
Работа артиллерии Украинской армии. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 17 ноя - РИА Новости. Украинские войска готовят провокацию с обстрелом больницы в поселке Великий Бурлук в Харьковской области, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
"По данным нашей разведки, в целях отвлечения внимания от обстрела территории Польши украинской зенитной ракетой ЗРК С-300 киевский режим готовит резонансную провокацию по обвинению России в якобы уничтожении районной больницы в населенном пункте Великий Бурлук Харьковской области, находящимся под контролем ВСУ", - заявил он.
По имеющейся у Народной милиции ЛНР информации, украинское командование планирует обстрелять больницу из района населенного пункта Хатное ночью 17 ноября. К освещению провокации Киев, по словам Филипоненко, планирует привлечь журналистов, в том числе и иностранных.
Во вторник вечером польские СМИ сообщили о падении двух ракет в Люблинском воеводстве на границе с Украиной. В результате ЧП погибли два человека.
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Сразу после инцидента в МИД Польши заявили, что упали ракеты российского производства.
В российском Минобороны подчеркнули, что военные не наносили никаких ударов по целям около украинско-польской границы, а все заявления Варшавы о причастности Москвы — провокация. Также в ведомстве указали, что, согласно выводам экспертов, на опубликованных фото с места происшествия запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.
Как сообщил президент США Джо Байден по итогам экстренной встречи лидеров стран G7 , предварительные данные не подтверждают, что упавшую ракету запустили российские войска. В Пентагоне заявили, что намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточно возможностей.
В среду Дуда также признал, что с высокой степенью вероятности ракеты принадлежали Украине.
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Специальная военная операция на УкраинеИван ФилипоненкоХарьковская областьКиевЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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