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Приговор фигурантам дела о MH17 удовлетворил прокуратуру Нидерландов

Приговор фигурантам дела о MH17 удовлетворил прокуратуру Нидерландов - РИА Новости, 17.11.2022

Приговор фигурантам дела о MH17 удовлетворил прокуратуру Нидерландов

Прокуратура Нидерландов удовлетворена обвинительным приговором Гаагского суда трем фигурантам дела о крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году, заявила РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T21:57

2022-11-17T21:57

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СХИПХОЛ (Нидерланды), 17 ноя - РИА Новости, Анастасия Иванова. Прокуратура Нидерландов удовлетворена обвинительным приговором Гаагского суда трем фигурантам дела о крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году, заявила РИА Новости пресс-секретарь прокуратуры Брехтье ван де Мосдейк.В четверг суд признал россиян Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко виновными в уничтожении самолета рейса MH17 на востоке Украине в 2014 году и убийстве 298 его пассажиров и заочно приговорил их к пожизненному заключению. При этом Окружной суд Гааги признал четвертого обвиняемого россиянина Олега Пулатова невиновным и отклонил требование прокуратуры поместить его в тюрьму. Пулатов был освобожден от ответственности по искам о компенсации. Остальные, как решил нидерландский суд, должны будут выплатить семьям пострадавших в общей сложности 16 миллионов евро. Суд не увязал напрямую с Россией применение ЗРК "Бук" против рейса МН17 в ходе вынесения приговора, хотя и выразил мнение, что Россия имела контроль над ДНР в то время."Прокуратура удовлетворена приговором. Особенно важно для ближайших родственников то, что суд рассмотрел дело широко", - заявила пресс-секретарь.Ван де Мосдейк также подчеркнула, по ее мнению, важность того, что суд установил, что с мая 2014 года Российская Федерация контролировала ДНР и что ЗРК "Бук", которым, как утверждается, был сбит MH17, принадлежал РФ и сразу после этого был возвращен в Россию.Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил РИА Новости, что решение Гаагского суда по MH17 было ожидаемым, для РФ юридически ничтожно, а депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов выразил мнение, что суд необъективен и всё это "информационная провокация". В свою очередь глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил РИА Новости, что согласиться с этим политизированным решением нельзя. Он отметил, что российские специалисты не были допущены к работе совместной следственной группы, а обвинение так и не привело весомых доказательств.В МИД России заявили, что суд в Нидерландах выборочно принимал материалы по делу MH17 и пренебрег принципами беспристрастного правосудия, ход и итоги разбирательства показывают, что в его основе лежал политический заказ на подкрепление версии о причастности РФ.Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. Прокуратура требовала приговорить всех четырех обвиняемых к пожизненному заключению. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.Украина отказалась предоставить данные со своих радаров, а США не стали передавать следствию спутниковые снимки, где, как они утверждают, виден момент запуска ракеты.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали.При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры. Расследование проводила совместная следственная группа (ССГ) под руководством Генпрокуратуры Нидерландов без участия России. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска, с подконтрольной ополченцам территории.Линия гособвинения строилась на показаниях исключительно анонимных свидетелей. Защита обвиняемого по делу россиянина Пулатова заявляла, что это мешает оценить достоверность их показаний, однако прокуратура Нидерландов настаивала на том, что анонимность была необходима в целях безопасности.МИД РФ с самого начала заявлял, что обвинения в причастности России к крушению Boeing голословны и вызывают сожаление, а расследование предвзятое и однобокое. По словам главы ведомства Сергея Лаврова, оно переполнено двойными стандартами.

https://ria.ru/20221117/boing-1832304305.html

https://ria.ru/20221117/prokuratura-1832340487.html

https://ria.ru/20221117/mh17-1832319537.html

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