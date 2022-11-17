https://ria.ru/20221117/produkty-1832339592.html
В Великобритании вырос спрос на бесплатные продукты
В Великобритании вырос спрос на бесплатные продукты - РИА Новости, 17.11.2022
В Великобритании вырос спрос на бесплатные продукты
За последние несколько месяцев британские благотворительные фонды зафиксировали повышенный спрос населения на бесплатную еду. Получать продукты приходят даже... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T21:20
2022-11-17T21:20
2022-11-17T21:20
видео
великобритания
благотворительность
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За последние несколько месяцев британские благотворительные фонды зафиксировали повышенный спрос населения на бесплатную еду. Получать продукты приходят даже те, у кого есть работа и постоянное жилье.
великобритания
РИА Новости
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5
4.7
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Великобритании вырос спрос на бесплатные продукты
За последние несколько месяцев британские благотворительные фонты зафиксировали повышенный спрос населения на бесплатную еду. Теперь бесплатные продукты приходят получать даже те, у кого есть работа и постоянное жилье.
2022-11-17T21:20
true
PT1M17S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, великобритания, благотворительность, видео
Видео, Великобритания, Благотворительность
В Великобритании вырос спрос на бесплатные продукты
За последние несколько месяцев британские благотворительные фонды зафиксировали повышенный спрос населения на бесплатную еду. Получать продукты приходят даже те, у кого есть работа и постоянное жилье.
2022-11-17T21:20
true
PT1M17S
В Великобритании вырос спрос на бесплатные продукты
За последние несколько месяцев британские благотворительные фонды зафиксировали повышенный спрос населения на бесплатную еду. Получать продукты приходят даже те, у кого есть работа и постоянное жилье.