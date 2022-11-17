https://ria.ru/20221117/produkty-1832339592.html

В Великобритании вырос спрос на бесплатные продукты

В Великобритании вырос спрос на бесплатные продукты - РИА Новости, 17.11.2022

В Великобритании вырос спрос на бесплатные продукты

За последние несколько месяцев британские благотворительные фонды зафиксировали повышенный спрос населения на бесплатную еду. Получать продукты приходят даже... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T21:20

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видео

великобритания

благотворительность

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За последние несколько месяцев британские благотворительные фонды зафиксировали повышенный спрос населения на бесплатную еду. Получать продукты приходят даже те, у кого есть работа и постоянное жилье.

великобритания

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2022

Алиса Абакумова

Алиса Абакумова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

В Великобритании вырос спрос на бесплатные продукты За последние несколько месяцев британские благотворительные фонты зафиксировали повышенный спрос населения на бесплатную еду. Теперь бесплатные продукты приходят получать даже те, у кого есть работа и постоянное жилье. 2022-11-17T21:20 true PT1M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алиса Абакумова

видео, великобритания, благотворительность, видео