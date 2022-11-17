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В Великобритании вырос спрос на бесплатные продукты - РИА Новости, 17.11.2022
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В Великобритании вырос спрос на бесплатные продукты
В Великобритании вырос спрос на бесплатные продукты - РИА Новости, 17.11.2022
В Великобритании вырос спрос на бесплатные продукты
За последние несколько месяцев британские благотворительные фонды зафиксировали повышенный спрос населения на бесплатную еду. Получать продукты приходят даже... РИА Новости, 17.11.2022
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великобритания
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За последние несколько месяцев британские благотворительные фонды зафиксировали повышенный спрос населения на бесплатную еду. Получать продукты приходят даже те, у кого есть работа и постоянное жилье.
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В Великобритании вырос спрос на бесплатные продукты
За последние несколько месяцев британские благотворительные фонты зафиксировали повышенный спрос населения на бесплатную еду. Теперь бесплатные продукты приходят получать даже те, у кого есть работа и постоянное жилье.
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РИА Новости
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видео, великобритания, благотворительность, видео
Видео, Великобритания, Благотворительность
В Великобритании вырос спрос на бесплатные продукты
За последние несколько месяцев британские благотворительные фонды зафиксировали повышенный спрос населения на бесплатную еду. Получать продукты приходят даже те, у кого есть работа и постоянное жилье.
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21:20 17.11.2022
 

В Великобритании вырос спрос на бесплатные продукты

Читать ria.ru в
За последние несколько месяцев британские благотворительные фонды зафиксировали повышенный спрос населения на бесплатную еду. Получать продукты приходят даже те, у кого есть работа и постоянное жилье.
 
ВидеоВеликобританияБлаготворительность
 
 
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