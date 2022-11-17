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День участковых уполномоченных полиции

День участковых уполномоченных полиции - РИА Новости, 17.11.2022

День участковых уполномоченных полиции

Ежегодно 17 ноября в России отмечается День участковых уполномоченных полиции. РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T04:01

2022-11-17T04:01

2022-11-17T06:47

справки

день участковых уполномоченных полиции

россия

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Ежегодно 17 ноября в России отмечается День участковых уполномоченных полиции.Этот профессиональный праздник был учрежден приказом министерства внутренних дел РФ от 6 сентября 2002 года "Об объявлении дня участковых уполномоченных милиции" в целях сохранения преемственности в работе участковых уполномоченных милиции, пропаганды и распространения положительного опыта и сложившихся традиций их деятельности, а также учитывая их существенную роль в реализации задач, выполняемых органами внутренних дел. Со вступлением в силу закона "О полиции" 1 марта 2011 года милиция в РФ была официально переименована в полицию. На всех этапах развития Российского государства служба участковых уполномоченных занимала и занимает важное место в системе органов внутренних дел. История формирования службы участковых уполномоченных уходит корнями в XV-XVI века, именно тогда появилось первое упоминание об аналогичной службе.В ходе реформирования, проведенного Иваном Грозным, в российском государстве появились новые силовые ведомства – приказы – органы, подчинявшиеся исключительно царю и ведавшие отдельными отраслями государственного управления. В числе центральных органов управления был создан Разбойный приказ, деятельность которого была направлена на борьбу с преступностью на территории всей страны. Его структурными подразделениями стали губные избы (губа – административно-территориальная единица русского государства), которыми руководили губные старосты, обладавшие властными полномочиями, в том числе и полицейскими функциями, в современном понимании.В начале XVII века, в ходе реформ по созданию Российской империи, Петр I, наряду с формированием регулярной армии, положил начало созданию регулярной полиции, главной задачей которой стала борьба с уголовной преступностью и охрана общественного порядка. Первые специальные полицейские органы были учреждены в Петербурге (1718) и Москве (1721), а затем в 1733 году и в ряде других городов.Во времена Екатерины II в городах были введены должности частного пристава и квартального надзирателя (впоследствии – околоточный надзиратель). Частный пристав назначался на должность губернским правлением, он имел в распоряжении двух полицейских сержантов (а в больших городах полицейскую команду), которые помогали ему нести службу в своей части. Часть являлась самой большой территориальной структурой, куда входило от 200 до 700 дворов. Она, в свою очередь, делились на кварталы по 50-100 дворов, ответственность за которые лежала на квартальных надзирателях.После учреждения в 1802 году министерства внутренних дел функции участкового уполномоченного в крупных городах выполнял квартальный надзиратель, наблюдавший за внешним порядком, освещением улиц и дворов, своевременным открытием и закрытием торговых заведений в пределах городского квартала.После принятия в начале 1860-х годов "Временных правил об устройстве полиции в городах и уездах губернии" для непосредственной охраны общественного порядка на местах были образованы новые полицейские органы. Крупные города делились на отдельные участки, вверенные участковым приставам; участки, в свою очередь, делились на два-три околотка, при этом в каждом околотке на службе состояли два околоточных надзирателя.В июле 1878 году в штаты уездных полицейских управлений для выполнения полицейских функций по обеспечению общественного порядка в уездах и волостях была введена должность полицейского урядника. В пределах своего участка, который он обязан был знать досконально, урядник выполнял множество обязанностей: занимался предупреждением и пресечением преступлений, составлением протоколов при обнаружении правонарушений, а также пресекал все действия, направленные против правительства, следил за соблюдение правил противопожарной безопасности, отвечал за исправное состояние дорог, мостов, телеграфных столбов и пр. Службы околоточных надзирателей и урядников существовали до 1917 года.В 1918-1920 годах вместо указанных категорий полицейских работников были введены должности старших полицейских и волостных полицейских.17 ноября 1923 года Народным комиссариатом внутренних дел РСФСР была утверждена Инструкция участковому надзирателю. Этот нормативный правовой документ положил начало формированию института участковых уполномоченных в российской полиции.Приказом НКВД от 13 февраля 1930 года должности участковых надзирателей городов и сельских милиционеров, ведущих работу на участках, получили новое наименование – участковые инспектора милиции, а в 1939 году – участковые уполномоченные.До 1974 года участковые инспектора входили в состав службы охраны общественного порядка (именовавшейся в то время наружной службой полиции). В 1974 году они были введены во вновь созданную службу профилактики, являющуюся в свою очередь составной частью подразделений уголовного розыска.В 1983 году служба профилактики была упразднена, а участковые инспектора выведены из подчинения аппарата уголовного розыска. В 1986 году участковые инспектора были вновь введены в состав службы охраны общественного порядка, а в 1993 году они стали структурной частью милиции общественной безопасности.В 2002 году участковый инспектор милиции стал называться участковым уполномоченным милиции общественной безопасности. В 2011 году после реформы МВД участковые уполномоченные милиции были переименованы в участковых уполномоченных полиции.Участковые уполномоченные на всех этапах развития этой службы являются главным связующим звеном полиции с населением, гарантом защиты прав и свобод граждан от преступных посягательств по месту жительства.Они круглосуточно работают с населением на подведомственных им территориях, первыми приходят на помощь людям в трудную минуту, занимаются профилактикой бытовой преступности, детской беспризорности, алкоголизма и наркомании. Сегодня служба участковых уполномоченных полиции насчитывает более 50 тысяч сотрудников, которыми раскрывается почти четверть всех зарегистрированных преступлений. При личном участии участковых раскрываются не только преступления небольшой и средней тяжести, но и относящиеся к категории тяжких и особо тяжких, такие как убийства, умышленные причинения тяжкого вреда здоровью, изнасилования, грабежи, разбои и другие.Ежегодно в День участковых уполномоченных полиции проводятся торжественные мероприятия, куда приглашаются и ветераны участковой службы. Отличившиеся сотрудники удостаиваются грамот и ценных подарков.По традиции в День участковых уполномоченных полиции проводится торжественная церемония награждения победителей Всероссийского конкурса "Народный участковый". Материал подготовлен на основе информации открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, день участковых уполномоченных полиции, россия