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Вилла в Неаполе и чешский бисер: британцам рассказали, куда идут их налоги - РИА Новости, 17.11.2022
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Вилла в Неаполе и чешский бисер: британцам рассказали, куда идут их налоги
Вилла в Неаполе и чешский бисер: британцам рассказали, куда идут их налоги - РИА Новости, 17.11.2022
Вилла в Неаполе и чешский бисер: британцам рассказали, куда идут их налоги
Британское правительство с начала прошлого года потратило более 14 миллиардов фунтов стерлингов из средств налогоплательщиков, приобретя сломанные средства... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T17:10
2022-11-17T18:39
в мире
риши сунак
неаполь
уругвай
сидней
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Британское правительство с начала прошлого года потратило более 14 миллиардов фунтов стерлингов из средств налогоплательщиков, приобретя сломанные средства защиты во время пандемии коронавируса и дорогую виллу в Неаполе, сообщает The Telegraph.Согласно результатам журналистского расследования, растрат британского правительства достаточно, чтобы покрыть расходы на суды, тюрьмы и программу испытательного срока в течение года или профинансировать более половины нынешней программы по увеличению налогообложения."Министерство здравоохранения и соцобеспечения потратило более четырех миллиардов фунтов стерлингов на средства индивидуальной защиты, из которых 2,6 миллиарда фунтов стерлингов пришлись на непригодные СИЗ, 670 миллионов фунтов стерлингов — на неисправные. Затем ведомство заплатило 436 миллионов фунтов стерлингов в виде штрафов за слишком долгое хранение гор СИЗ и согласилось заплатить 35 миллионов фунтов стерлингов за уничтожение тех средств индивидуальной защиты, которые оно не может использовать", — привели пример авторы статьи.Кроме того, огромные суммы выделялись на инфраструктурные проекты, которые в дальнейшем были либо отменены, либо значительно сокращены: 105,5 миллиона фунтов стерлингов потрачены на архитектурные планы станции Юстон на запланированной высокоскоростной линии поездов. Однако позже проект High Speed 2 был сокращен, а строительство станции отменено.Также журналисты обнаружили, что из налоговых средств оплачивались покупка веганского мороженого в Уругвае за 837 фунтов, роскошная вилла для вечеринок в Неаполе почти за семь тысяч фунтов, приобретение именной коробочки для ювелирных изделий из чешского бисера, обучение сотрудников у актеров Королевской академии драматического искусства за 14 тысяч фунтов, услуги южноафриканского спа-салона, парка развлечений в Сиднее, а также уроки детского плавания в Панаме за три с половиной тысячи фунтов."Вы не можете разумно просить у налогоплательщиков деньги, которые затем тратите впустую. &lt;…&gt; Вам нужно составлять свои бюджеты на основе того, что деньги будут расходоваться эффективно, и поэтому вам нужно снизить уровень налогообложения", — прокомментировал ситуацию изданию экс-министр по делам бизнеса Джейкоб Рис-Могг.Британские СМИ ранее сообщали, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак намерен повысить налоги, чтобы покрыть образовавшийся в государственном бюджете дефицит в размере 50 миллиардов фунтов стерлингов.
https://ria.ru/20221101/nalogi-1828297583.html
https://ria.ru/20221112/velikobritaniya-1831092566.html
https://ria.ru/20221108/krizis-1829920163.html
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в мире, риши сунак, неаполь, уругвай, сидней, великобритания
В мире, Риши Сунак, Неаполь, Уругвай, Сидней, Великобритания
17:10 17.11.2022 (обновлено: 18:39 17.11.2022)
 
Вилла в Неаполе и чешский бисер: британцам рассказали, куда идут их налоги

The Telegraph: британское правительство потратило миллиарды фунтов на виллу в Неаполе

CC BY-SA 2.0 / Hernán Piñera / WestminsterЗдание парламента Великобритании в Лондоне
Здание парламента Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
CC BY-SA 2.0 / Hernán Piñera / Westminster
Здание парламента Великобритании в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Британское правительство с начала прошлого года потратило более 14 миллиардов фунтов стерлингов из средств налогоплательщиков, приобретя сломанные средства защиты во время пандемии коронавируса и дорогую виллу в Неаполе, сообщает The Telegraph.
Согласно результатам журналистского расследования, растрат британского правительства достаточно, чтобы покрыть расходы на суды, тюрьмы и программу испытательного срока в течение года или профинансировать более половины нынешней программы по увеличению налогообложения.
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"Министерство здравоохранения и соцобеспечения потратило более четырех миллиардов фунтов стерлингов на средства индивидуальной защиты, из которых 2,6 миллиарда фунтов стерлингов пришлись на непригодные СИЗ, 670 миллионов фунтов стерлингов — на неисправные. Затем ведомство заплатило 436 миллионов фунтов стерлингов в виде штрафов за слишком долгое хранение гор СИЗ и согласилось заплатить 35 миллионов фунтов стерлингов за уничтожение тех средств индивидуальной защиты, которые оно не может использовать", — привели пример авторы статьи.
Кроме того, огромные суммы выделялись на инфраструктурные проекты, которые в дальнейшем были либо отменены, либо значительно сокращены: 105,5 миллиона фунтов стерлингов потрачены на архитектурные планы станции Юстон на запланированной высокоскоростной линии поездов. Однако позже проект High Speed 2 был сокращен, а строительство станции отменено.
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Также журналисты обнаружили, что из налоговых средств оплачивались покупка веганского мороженого в Уругвае за 837 фунтов, роскошная вилла для вечеринок в Неаполе почти за семь тысяч фунтов, приобретение именной коробочки для ювелирных изделий из чешского бисера, обучение сотрудников у актеров Королевской академии драматического искусства за 14 тысяч фунтов, услуги южноафриканского спа-салона, парка развлечений в Сиднее, а также уроки детского плавания в Панаме за три с половиной тысячи фунтов.
"Вы не можете разумно просить у налогоплательщиков деньги, которые затем тратите впустую. <…> Вам нужно составлять свои бюджеты на основе того, что деньги будут расходоваться эффективно, и поэтому вам нужно снизить уровень налогообложения", — прокомментировал ситуацию изданию экс-министр по делам бизнеса Джейкоб Рис-Могг.
Британские СМИ ранее сообщали, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак намерен повысить налоги, чтобы покрыть образовавшийся в государственном бюджете дефицит в размере 50 миллиардов фунтов стерлингов.
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В миреРиши СунакНеапольУругвайСиднейВеликобритания
 
 
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