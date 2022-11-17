https://ria.ru/20221117/pravitelstvo-1832263343.html

Вилла в Неаполе и чешский бисер: британцам рассказали, куда идут их налоги

Вилла в Неаполе и чешский бисер: британцам рассказали, куда идут их налоги - РИА Новости, 17.11.2022

Вилла в Неаполе и чешский бисер: британцам рассказали, куда идут их налоги

Британское правительство с начала прошлого года потратило более 14 миллиардов фунтов стерлингов из средств налогоплательщиков, приобретя сломанные средства... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T17:10

2022-11-17T17:10

2022-11-17T18:39

в мире

риши сунак

неаполь

уругвай

сидней

великобритания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149575/97/1495759791_0:22:2048:1174_1920x0_80_0_0_240e81b08b6d8bfd9c9bde7d8293be3f.jpg

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Британское правительство с начала прошлого года потратило более 14 миллиардов фунтов стерлингов из средств налогоплательщиков, приобретя сломанные средства защиты во время пандемии коронавируса и дорогую виллу в Неаполе, сообщает The Telegraph.Согласно результатам журналистского расследования, растрат британского правительства достаточно, чтобы покрыть расходы на суды, тюрьмы и программу испытательного срока в течение года или профинансировать более половины нынешней программы по увеличению налогообложения."Министерство здравоохранения и соцобеспечения потратило более четырех миллиардов фунтов стерлингов на средства индивидуальной защиты, из которых 2,6 миллиарда фунтов стерлингов пришлись на непригодные СИЗ, 670 миллионов фунтов стерлингов — на неисправные. Затем ведомство заплатило 436 миллионов фунтов стерлингов в виде штрафов за слишком долгое хранение гор СИЗ и согласилось заплатить 35 миллионов фунтов стерлингов за уничтожение тех средств индивидуальной защиты, которые оно не может использовать", — привели пример авторы статьи.Кроме того, огромные суммы выделялись на инфраструктурные проекты, которые в дальнейшем были либо отменены, либо значительно сокращены: 105,5 миллиона фунтов стерлингов потрачены на архитектурные планы станции Юстон на запланированной высокоскоростной линии поездов. Однако позже проект High Speed 2 был сокращен, а строительство станции отменено.Также журналисты обнаружили, что из налоговых средств оплачивались покупка веганского мороженого в Уругвае за 837 фунтов, роскошная вилла для вечеринок в Неаполе почти за семь тысяч фунтов, приобретение именной коробочки для ювелирных изделий из чешского бисера, обучение сотрудников у актеров Королевской академии драматического искусства за 14 тысяч фунтов, услуги южноафриканского спа-салона, парка развлечений в Сиднее, а также уроки детского плавания в Панаме за три с половиной тысячи фунтов."Вы не можете разумно просить у налогоплательщиков деньги, которые затем тратите впустую. <…> Вам нужно составлять свои бюджеты на основе того, что деньги будут расходоваться эффективно, и поэтому вам нужно снизить уровень налогообложения", — прокомментировал ситуацию изданию экс-министр по делам бизнеса Джейкоб Рис-Могг.Британские СМИ ранее сообщали, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак намерен повысить налоги, чтобы покрыть образовавшийся в государственном бюджете дефицит в размере 50 миллиардов фунтов стерлингов.

https://ria.ru/20221101/nalogi-1828297583.html

https://ria.ru/20221112/velikobritaniya-1831092566.html

https://ria.ru/20221108/krizis-1829920163.html

неаполь

уругвай

сидней

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Матыс

Ольга Матыс

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, риши сунак, неаполь, уругвай, сидней, великобритания