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Уголовное дело о халатности возбудили после пожаров в Рязанской области
Уголовное дело о халатности возбудили после пожаров в Рязанской области - РИА Новости, 17.11.2022
Уголовное дело о халатности возбудили после пожаров в Рязанской области
Уголовное дело о халатности возбудили после летних пожаров в Рязанской области, заявил исполняющий обязанности начальника управления по надзору за исполнением... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T11:50
2022-11-17T11:50
2022-11-17T12:49
происшествия
рязанская область
россия
москва
генеральная прокуратура рф
федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Уголовное дело о халатности возбудили после летних пожаров в Рязанской области, заявил исполняющий обязанности начальника управления по надзору за исполнением законодательства в экологической сфере Генпрокуратуры Александр Канунцев на совещании в Совфеде.Пожары в Рязанской области во второй половине августа стали самыми крупными на территории Центральной России. По данным Рослесхоза, там возникли 52 лесных пожара на 32,5 тысячи гектаров, вызвавшие смог и запаха гари в Москве и Московской области."Сокрытие реальных сведений о складывающейся обстановке в Рязанской области препятствовало оперативному введению режима ЧС и стягиванию лесопожарных формирований, что привело к разрастанию пожара, загрязнению атмосферного воздуха, отвлечению значительных сил и средств из соседних регионов. По материалам прокурорской проверки следственными органами возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ по факту халатности", - сказал Канунцев, не уточнив, в отношении кого дело заведено.Ранее МЧС России сообщало о возбуждении уголовного дела после природного пожара в Спасском районе Рязанской области по статье 261 УК РФ (уничтожение или повреждение лесных насаждений). Тогда ведомство назвало неосторожное обращение с огнем предварительной причиной пожара.
https://ria.ru/20221115/pozhar-1831560574.html
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происшествия, рязанская область, россия, москва, генеральная прокуратура рф, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Рязанская область, Россия, Москва, Генеральная прокуратура РФ, Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
11:50 17.11.2022 (обновлено: 12:49 17.11.2022)
Уголовное дело о халатности возбудили после пожаров в Рязанской области
Генпрокуратура завела дело о халатности после летних пожаров в Рязанской области