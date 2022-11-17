https://ria.ru/20221117/pozhary-1832156272.html

Уголовное дело о халатности возбудили после пожаров в Рязанской области

Уголовное дело о халатности возбудили после пожаров в Рязанской области - РИА Новости, 17.11.2022

Уголовное дело о халатности возбудили после пожаров в Рязанской области

Уголовное дело о халатности возбудили после летних пожаров в Рязанской области, заявил исполняющий обязанности начальника управления по надзору за исполнением... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T11:50

2022-11-17T11:50

2022-11-17T12:49

происшествия

рязанская область

россия

москва

генеральная прокуратура рф

федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Уголовное дело о халатности возбудили после летних пожаров в Рязанской области, заявил исполняющий обязанности начальника управления по надзору за исполнением законодательства в экологической сфере Генпрокуратуры Александр Канунцев на совещании в Совфеде.Пожары в Рязанской области во второй половине августа стали самыми крупными на территории Центральной России. По данным Рослесхоза, там возникли 52 лесных пожара на 32,5 тысячи гектаров, вызвавшие смог и запаха гари в Москве и Московской области."Сокрытие реальных сведений о складывающейся обстановке в Рязанской области препятствовало оперативному введению режима ЧС и стягиванию лесопожарных формирований, что привело к разрастанию пожара, загрязнению атмосферного воздуха, отвлечению значительных сил и средств из соседних регионов. По материалам прокурорской проверки следственными органами возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ по факту халатности", - сказал Канунцев, не уточнив, в отношении кого дело заведено.Ранее МЧС России сообщало о возбуждении уголовного дела после природного пожара в Спасском районе Рязанской области по статье 261 УК РФ (уничтожение или повреждение лесных насаждений). Тогда ведомство назвало неосторожное обращение с огнем предварительной причиной пожара.

https://ria.ru/20221115/pozhar-1831560574.html

https://ria.ru/20221105/khalatnost-1829387482.html

рязанская область

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происшествия, рязанская область, россия, москва, генеральная прокуратура рф, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)