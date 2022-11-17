https://ria.ru/20221117/pozhar-1832256342.html

Сотрудники МЧС предложили чай всем желающим на рынке "Садовод"

Сотрудники МЧС предложили чай всем желающим на рынке "Садовод" - РИА Новости, 17.11.2022

Сотрудники МЧС предложили чай всем желающим на рынке "Садовод"

Сотрудники МЧС разливают чай всем желающим на рынке "Садовод" в Москве, где произошел пожар, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T16:51

2022-11-17T16:51

2022-11-17T16:56

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832244393_0:60:1280:780_1920x0_80_0_0_3cc99b943dc0eeab0f69f68d1191febb.jpg

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Сотрудники МЧС разливают чай всем желающим на рынке "Садовод" в Москве, где произошел пожар, передает корреспондент РИА Новости.По данным столичного главка МЧС, возгорание на "Садоводе" произошло на площади 50 "квадратов", эвакуировано около 150 человек. Пожар уже потушили.Возле штаба спасателей, развернутого на рынке, поставили столик с термосом, и каждый желающий может попросить горячего чая."Сделано это для того, чтобы люди грелись", - сказал агентству сотрудник МЧС.Корреспондент с благодарностью согласился отведать сладкого чая.Рынок расположен на МКАД на юге Москвы на территории 40 гектаров и включает восемь тысяч магазинов. Ежегодно "Садовод" посещают 36,5 миллионов покупателей."Садовод" дважды горел в 2018 году. Первый раз, 18 января, на площади 300 "квадратов", а 25 января - на 250 квадратных метрах.

https://ria.ru/20221117/pozhar-1832237590.html

https://realty.ria.ru/20221117/sadovod-1832241377.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия