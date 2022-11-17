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Сотрудники МЧС предложили чай всем желающим на рынке "Садовод" - РИА Новости, 17.11.2022
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Сотрудники МЧС предложили чай всем желающим на рынке "Садовод"
Сотрудники МЧС предложили чай всем желающим на рынке "Садовод" - РИА Новости, 17.11.2022
Сотрудники МЧС предложили чай всем желающим на рынке "Садовод"
Сотрудники МЧС разливают чай всем желающим на рынке "Садовод" в Москве, где произошел пожар, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T16:51
2022-11-17T16:56
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Сотрудники МЧС разливают чай всем желающим на рынке "Садовод" в Москве, где произошел пожар, передает корреспондент РИА Новости.По данным столичного главка МЧС, возгорание на "Садоводе" произошло на площади 50 "квадратов", эвакуировано около 150 человек. Пожар уже потушили.Возле штаба спасателей, развернутого на рынке, поставили столик с термосом, и каждый желающий может попросить горячего чая."Сделано это для того, чтобы люди грелись", - сказал агентству сотрудник МЧС.Корреспондент с благодарностью согласился отведать сладкого чая.Рынок расположен на МКАД на юге Москвы на территории 40 гектаров и включает восемь тысяч магазинов. Ежегодно "Садовод" посещают 36,5 миллионов покупателей."Садовод" дважды горел в 2018 году. Первый раз, 18 января, на площади 300 "квадратов", а 25 января - на 250 квадратных метрах.
https://ria.ru/20221117/pozhar-1832237590.html
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москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
16:51 17.11.2022 (обновлено: 16:56 17.11.2022)
 
Сотрудники МЧС предложили чай всем желающим на рынке "Садовод"

Сотрудники МЧС предложили чай всем желающим на рынке "Садовод", где произошел пожар

© Фото : ГУ МЧС России по г. МосквеСотрудники МЧС на месте пожара на рынке "Садовод"
Сотрудники МЧС на месте пожара на рынке Садовод - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© Фото : ГУ МЧС России по г. Москве
Сотрудники МЧС на месте пожара на рынке "Садовод"
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Сотрудники МЧС разливают чай всем желающим на рынке "Садовод" в Москве, где произошел пожар, передает корреспондент РИА Новости.
По данным столичного главка МЧС, возгорание на "Садоводе" произошло на площади 50 "квадратов", эвакуировано около 150 человек. Пожар уже потушили.
Торговля на рынке Садовод во время пожара - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
Вчера, 15:52
Пожар на рынке "Садовод" не заставил продавцов свернуть торговлю
Возле штаба спасателей, развернутого на рынке, поставили столик с термосом, и каждый желающий может попросить горячего чая.
"Сделано это для того, чтобы люди грелись", - сказал агентству сотрудник МЧС.
Корреспондент с благодарностью согласился отведать сладкого чая.
Рынок расположен на МКАД на юге Москвы на территории 40 гектаров и включает восемь тысяч магазинов. Ежегодно "Садовод" посещают 36,5 миллионов покупателей.
"Садовод" дважды горел в 2018 году. Первый раз, 18 января, на площади 300 "квадратов", а 25 января - на 250 квадратных метрах.
Сотрудники МЧС на месте пожара на рынке Садовод - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
Вчера, 16:05
Пожар на рынке "Садовод" потушен
 
МоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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