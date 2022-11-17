https://ria.ru/20221117/pozhar-1832237590.html

Пожар на рынке "Садовод" не заставил продавцов свернуть торговлю

Пожар на рынке "Садовод" не заставил продавцов свернуть торговлю - РИА Новости, 17.11.2022

Пожар на рынке "Садовод" не заставил продавцов свернуть торговлю

Обстановка на месте пожара на рынке "Садовод" в Москве спокойная, паники у людей нет, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T15:52

2022-11-17T15:52

2022-11-17T16:13

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Обстановка на месте пожара на рынке "Садовод" в Москве спокойная, паники у людей нет, передает корреспондент РИА Новости.Сейчас возле торговых рядов, где произошел пожар, стоят машины спасателей. Территория вокруг обгоревшего павильона оцеплена, однако возле места ЧП много людей. Паники не наблюдается, а торговля продолжается.По данным столичного главка МЧС, возгорание на "Садоводе" удалось локализовать на площади 50 "квадратов", эвакуировано около 150 человек.Рынок расположен на МКАД на юге Москвы на территории 40 гектаров и включает восемь тысяч магазинов. Ежегодно "Садовод" посещают 36,5 миллионов покупателей."Садовод" дважды горел в 2018 году. Первый раз, 18 января, на площади 300 "квадратов", а 25 января - на 250 квадратных метрах.

https://ria.ru/20221117/pozhar-1832211050.html

https://ria.ru/20221117/sadovod-1832227308.html

москва

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Торговля на рынке "Садовод" во время пожара Пожар на рынке "Садовод" не заставил продавцов свернуть торговлю, передает корреспондент РИА Новости. 2022-11-17T15:52 true PT0M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)