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Пожар на рынке "Садовод" не заставил продавцов свернуть торговлю - РИА Новости, 17.11.2022
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Пожар на рынке "Садовод" не заставил продавцов свернуть торговлю
Пожар на рынке "Садовод" не заставил продавцов свернуть торговлю - РИА Новости, 17.11.2022
Пожар на рынке "Садовод" не заставил продавцов свернуть торговлю
Обстановка на месте пожара на рынке "Садовод" в Москве спокойная, паники у людей нет, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T15:52
2022-11-17T16:13
происшествия
москва
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Обстановка на месте пожара на рынке "Садовод" в Москве спокойная, паники у людей нет, передает корреспондент РИА Новости.Сейчас возле торговых рядов, где произошел пожар, стоят машины спасателей. Территория вокруг обгоревшего павильона оцеплена, однако возле места ЧП много людей. Паники не наблюдается, а торговля продолжается.По данным столичного главка МЧС, возгорание на "Садоводе" удалось локализовать на площади 50 "квадратов", эвакуировано около 150 человек.Рынок расположен на МКАД на юге Москвы на территории 40 гектаров и включает восемь тысяч магазинов. Ежегодно "Садовод" посещают 36,5 миллионов покупателей."Садовод" дважды горел в 2018 году. Первый раз, 18 января, на площади 300 "квадратов", а 25 января - на 250 квадратных метрах.
https://ria.ru/20221117/pozhar-1832211050.html
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Торговля на рынке "Садовод" во время пожара
Пожар на рынке "Садовод" не заставил продавцов свернуть торговлю, передает корреспондент РИА Новости.
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
15:52 17.11.2022 (обновлено: 16:13 17.11.2022)
 
Пожар на рынке "Садовод" не заставил продавцов свернуть торговлю

Пожар на рынке "Садовод" не вызвал паники и не заставил продавцов свернуть торговлю

Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Обстановка на месте пожара на рынке "Садовод" в Москве спокойная, паники у людей нет, передает корреспондент РИА Новости.
Сейчас возле торговых рядов, где произошел пожар, стоят машины спасателей. Территория вокруг обгоревшего павильона оцеплена, однако возле места ЧП много людей. Паники не наблюдается, а торговля продолжается.
Пожар на рынке Садовод в Москве
Вчера, 14:40
На рынке "Садовод" в Москве вспыхнул пожар
По данным столичного главка МЧС, возгорание на "Садоводе" удалось локализовать на площади 50 "квадратов", эвакуировано около 150 человек.
Рынок расположен на МКАД на юге Москвы на территории 40 гектаров и включает восемь тысяч магазинов. Ежегодно "Садовод" посещают 36,5 миллионов покупателей.
"Садовод" дважды горел в 2018 году. Первый раз, 18 января, на площади 300 "квадратов", а 25 января - на 250 квадратных метрах.
Сотрудники МЧС на месте пожара на рынке Садовод - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
Вчера, 15:31
Пожар на рынке "Садовод" локализовали
 
ПроисшествияМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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