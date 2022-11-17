https://ria.ru/20221117/pozhar-1832211050.html
На рынке "Садовод" в Москве вспыхнул пожар
На рынке "Садовод" в Москве вспыхнул пожар - РИА Новости, 17.11.2022
На рынке "Садовод" в Москве вспыхнул пожар
Спасатели начали тушить пожар на рынке "Садовод" в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ. РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T14:40
2022-11-17T14:40
2022-11-17T15:15
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
год нисанов
зарах илиев
россия
киевская площадь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832209927_0:186:454:441_1920x0_80_0_0_29695a179fcbb0640a2473ec5c870af3.jpg
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Спасатели начали тушить пожар на рынке "Садовод" в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ."Приступили к тушению пожара", - сообщили в пресс-службе на вопрос о возгорании на рынке "Садовод".Что горит и площадь возгорания устанавливаются. Предварительно, информация о пострадавших и погибших не поступала.Рынок "Садовод" принадлежит компании "Киевская площадь" Года Нисанова и Зараха Илиева. Он расположен на МКАД на юге Москвы на территории 40 гектаров и включает восемь тысяч магазинов. Ежегодно "Садовод" посещают 36,5 миллиона покупателей.Последний раз крупные пожары произошли на рынке "Садовод" дважды в 2018 году. Первый раз, 18 января, он горел на площади 300 "квадратов", а 25 января - на 250 квадратных метрах.
https://ria.ru/20221101/pozhar-1828466902.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832209927_0:144:454:484_1920x0_80_0_0_901de98a94f3a8c809f9fa055eac24e9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), год нисанов, зарах илиев, россия, киевская площадь
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Год Нисанов, Зарах Илиев, Россия, Киевская площадь
14:40 17.11.2022 (обновлено: 15:15 17.11.2022)
На рынке "Садовод" в Москве вспыхнул пожар
На рынке "Садовод" в Москве вспыхнул пожар, площадь возгорания устанавливается