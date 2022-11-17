https://ria.ru/20221117/pozhar-1832211050.html

На рынке "Садовод" в Москве вспыхнул пожар

На рынке "Садовод" в Москве вспыхнул пожар - РИА Новости, 17.11.2022

На рынке "Садовод" в Москве вспыхнул пожар

Спасатели начали тушить пожар на рынке "Садовод" в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ. РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T14:40

2022-11-17T14:40

2022-11-17T15:15

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

год нисанов

зарах илиев

россия

киевская площадь

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Спасатели начали тушить пожар на рынке "Садовод" в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ."Приступили к тушению пожара", - сообщили в пресс-службе на вопрос о возгорании на рынке "Садовод".Что горит и площадь возгорания устанавливаются. Предварительно, информация о пострадавших и погибших не поступала.Рынок "Садовод" принадлежит компании "Киевская площадь" Года Нисанова и Зараха Илиева. Он расположен на МКАД на юге Москвы на территории 40 гектаров и включает восемь тысяч магазинов. Ежегодно "Садовод" посещают 36,5 миллиона покупателей.Последний раз крупные пожары произошли на рынке "Садовод" дважды в 2018 году. Первый раз, 18 января, он горел на площади 300 "квадратов", а 25 января - на 250 квадратных метрах.

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москва

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), год нисанов, зарах илиев, россия, киевская площадь