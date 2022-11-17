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На рынке "Садовод" в Москве вспыхнул пожар - РИА Новости, 17.11.2022
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На рынке "Садовод" в Москве вспыхнул пожар
На рынке "Садовод" в Москве вспыхнул пожар - РИА Новости, 17.11.2022
На рынке "Садовод" в Москве вспыхнул пожар
Спасатели начали тушить пожар на рынке "Садовод" в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ. РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T14:40
2022-11-17T15:15
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
год нисанов
зарах илиев
россия
киевская площадь
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Спасатели начали тушить пожар на рынке "Садовод" в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ."Приступили к тушению пожара", - сообщили в пресс-службе на вопрос о возгорании на рынке "Садовод".Что горит и площадь возгорания устанавливаются. Предварительно, информация о пострадавших и погибших не поступала.Рынок "Садовод" принадлежит компании "Киевская площадь" Года Нисанова и Зараха Илиева. Он расположен на МКАД на юге Москвы на территории 40 гектаров и включает восемь тысяч магазинов. Ежегодно "Садовод" посещают 36,5 миллиона покупателей.Последний раз крупные пожары произошли на рынке "Садовод" дважды в 2018 году. Первый раз, 18 января, он горел на площади 300 "квадратов", а 25 января - на 250 квадратных метрах.
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Дарья Буймова
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), год нисанов, зарах илиев, россия, киевская площадь
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Год Нисанов, Зарах Илиев, Россия, Киевская площадь
14:40 17.11.2022 (обновлено: 15:15 17.11.2022)
 
На рынке "Садовод" в Москве вспыхнул пожар

На рынке "Садовод" в Москве вспыхнул пожар, площадь возгорания устанавливается

© Фото очевидцаПожар на рынке "Садовод" в Москве
Пожар на рынке Садовод в Москве
© Фото очевидца
Пожар на рынке "Садовод" в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Спасатели начали тушить пожар на рынке "Садовод" в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.
"Приступили к тушению пожара", - сообщили в пресс-службе на вопрос о возгорании на рынке "Садовод".
Что горит и площадь возгорания устанавливаются. Предварительно, информация о пострадавших и погибших не поступала.
Рынок "Садовод" принадлежит компании "Киевская площадь" Года Нисанова и Зараха Илиева. Он расположен на МКАД на юге Москвы на территории 40 гектаров и включает восемь тысяч магазинов. Ежегодно "Садовод" посещают 36,5 миллиона покупателей.
Последний раз крупные пожары произошли на рынке "Садовод" дважды в 2018 году. Первый раз, 18 января, он горел на площади 300 "квадратов", а 25 января - на 250 квадратных метрах.
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ПроисшествияМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Год НисановЗарах ИлиевРоссияКиевская площадь
 
 
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