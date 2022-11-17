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В Багдаде произошел пожар в аэропорту
В Багдаде произошел пожар в аэропорту - РИА Новости, 17.11.2022
В Багдаде произошел пожар в аэропорту
Пожар вспыхнул в четверг в одном из залов международного аэропорта Багдада спустя двое суток после предыдущего, пострадавших нет, сообщило агентство Shafaq. РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T08:47
2022-11-17T08:47
2022-11-17T10:56
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КАИР, 17 ноя - РИА Новости. Пожар вспыхнул в четверг в одном из залов международного аэропорта Багдада спустя двое суток после предыдущего, пострадавших нет, сообщило агентство Shafaq."Пожар вспыхнул в двухэтажном зале Нейнава, где расположены VIP-терминал и офисы турфирм", - сообщило агентство.На место прибыли 15 расчетов пожарных, огонь удалось потушить. "Пострадавших нет, а гражданская оборона потребовала вызвать уголовного эксперта, чтобы изъять пробы с места пожара и установить его причину", - сообщило издание.Рейсы из аэропорта осуществляются в нормальном режиме, отметила администрация воздушной гавани.Во вторник в зале вылетов международного аэропорта Багдада начался пожар, его вскоре потушили, никто из пассажиров не пострадал, однако из-за густого задымления трое сотрудников, обсуживающих зал вылета, отравились угарным газом и были госпитализированы.
https://ria.ru/20221116/gibel-1831810442.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, багдад (город), новости - туризм
В мире, Багдад (город), Туризм, Новости - Туризм
08:47 17.11.2022 (обновлено: 10:56 17.11.2022)
В Багдаде произошел пожар в аэропорту
В Багдаде произошел пожар в международном аэропорту