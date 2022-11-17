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В Багдаде произошел пожар в аэропорту - РИА Новости, 17.11.2022
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Туризм
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В Багдаде произошел пожар в аэропорту
В Багдаде произошел пожар в аэропорту - РИА Новости, 17.11.2022
В Багдаде произошел пожар в аэропорту
Пожар вспыхнул в четверг в одном из залов международного аэропорта Багдада спустя двое суток после предыдущего, пострадавших нет, сообщило агентство Shafaq. РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T08:47
2022-11-17T10:56
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КАИР, 17 ноя - РИА Новости. Пожар вспыхнул в четверг в одном из залов международного аэропорта Багдада спустя двое суток после предыдущего, пострадавших нет, сообщило агентство Shafaq."Пожар вспыхнул в двухэтажном зале Нейнава, где расположены VIP-терминал и офисы турфирм", - сообщило агентство.На место прибыли 15 расчетов пожарных, огонь удалось потушить. "Пострадавших нет, а гражданская оборона потребовала вызвать уголовного эксперта, чтобы изъять пробы с места пожара и установить его причину", - сообщило издание.Рейсы из аэропорта осуществляются в нормальном режиме, отметила администрация воздушной гавани.Во вторник в зале вылетов международного аэропорта Багдада начался пожар, его вскоре потушили, никто из пассажиров не пострадал, однако из-за густого задымления трое сотрудников, обсуживающих зал вылета, отравились угарным газом и были госпитализированы.
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в мире, багдад (город), новости - туризм
В мире, Багдад (город), Туризм, Новости - Туризм
08:47 17.11.2022 (обновлено: 10:56 17.11.2022)
 
В Багдаде произошел пожар в аэропорту

В Багдаде произошел пожар в международном аэропорту

© AP Photo / Hadi MizbanВид на Багдад
Вид на Багдад - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© AP Photo / Hadi Mizban
Вид на Багдад. Архивное фото
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КАИР, 17 ноя - РИА Новости. Пожар вспыхнул в четверг в одном из залов международного аэропорта Багдада спустя двое суток после предыдущего, пострадавших нет, сообщило агентство Shafaq.
"Пожар вспыхнул в двухэтажном зале Нейнава, где расположены VIP-терминал и офисы турфирм", - сообщило агентство.
На место прибыли 15 расчетов пожарных, огонь удалось потушить. "Пострадавших нет, а гражданская оборона потребовала вызвать уголовного эксперта, чтобы изъять пробы с места пожара и установить его причину", - сообщило издание.
Рейсы из аэропорта осуществляются в нормальном режиме, отметила администрация воздушной гавани.
Во вторник в зале вылетов международного аэропорта Багдада начался пожар, его вскоре потушили, никто из пассажиров не пострадал, однако из-за густого задымления трое сотрудников, обсуживающих зал вылета, отравились угарным газом и были госпитализированы.
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