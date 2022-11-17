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В Багдаде произошел пожар в аэропорту

В Багдаде произошел пожар в аэропорту - РИА Новости, 17.11.2022

В Багдаде произошел пожар в аэропорту

Пожар вспыхнул в четверг в одном из залов международного аэропорта Багдада спустя двое суток после предыдущего, пострадавших нет, сообщило агентство Shafaq. РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T08:47

2022-11-17T08:47

2022-11-17T10:56

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КАИР, 17 ноя - РИА Новости. Пожар вспыхнул в четверг в одном из залов международного аэропорта Багдада спустя двое суток после предыдущего, пострадавших нет, сообщило агентство Shafaq."Пожар вспыхнул в двухэтажном зале Нейнава, где расположены VIP-терминал и офисы турфирм", - сообщило агентство.На место прибыли 15 расчетов пожарных, огонь удалось потушить. "Пострадавших нет, а гражданская оборона потребовала вызвать уголовного эксперта, чтобы изъять пробы с места пожара и установить его причину", - сообщило издание.Рейсы из аэропорта осуществляются в нормальном режиме, отметила администрация воздушной гавани.Во вторник в зале вылетов международного аэропорта Багдада начался пожар, его вскоре потушили, никто из пассажиров не пострадал, однако из-за густого задымления трое сотрудников, обсуживающих зал вылета, отравились угарным газом и были госпитализированы.

https://ria.ru/20221116/gibel-1831810442.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, багдад (город), новости - туризм