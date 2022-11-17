https://ria.ru/20221117/povrezhdeniya-1832133565.html

В Днепропетровске повреждены два инфраструктурных объекта, сообщили в Киеве

В Днепропетровске повреждены два инфраструктурных объекта, сообщили в Киеве - РИА Новости, 17.11.2022

В Днепропетровске повреждены два инфраструктурных объекта, сообщили в Киеве

В городе Днепропетровск на Украине повреждены два объекта инфраструктуры после утреннего удара, сообщил замруководителя офиса Владимира Зеленского Кирилл... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T10:28

2022-11-17T10:28

2022-11-17T10:47

специальная военная операция на украине

днепропетровск

в мире

кирилл тимошенко

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. В городе Днепропетровск на Украине повреждены два объекта инфраструктуры после утреннего удара, сообщил замруководителя офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко.В четверг была объявлена масштабная воздушная тревога на всей территории Украины. Позже руководитель объединенного пресс-центра сил обороны украинских войск "Юг" Наталья Гуменюк сообщила о взрыве в Одессе."Только что обстреляли Днепр. Есть несколько попаданий в два инфраструктурных объекта. Спасатели ликвидируют последствия", - написал Тимошенко в своем Telegram-канале.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

https://ria.ru/20221117/odessa-1832123808.html

днепропетровск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

днепропетровск, в мире, кирилл тимошенко