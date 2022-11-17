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В Днепропетровске повреждены два инфраструктурных объекта, сообщили в Киеве - РИА Новости, 17.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221117/povrezhdeniya-1832133565.html
В Днепропетровске повреждены два инфраструктурных объекта, сообщили в Киеве
В Днепропетровске повреждены два инфраструктурных объекта, сообщили в Киеве - РИА Новости, 17.11.2022
В Днепропетровске повреждены два инфраструктурных объекта, сообщили в Киеве
В городе Днепропетровск на Украине повреждены два объекта инфраструктуры после утреннего удара, сообщил замруководителя офиса Владимира Зеленского Кирилл... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T10:28
2022-11-17T10:47
специальная военная операция на украине
днепропетровск
в мире
кирилл тимошенко
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. В городе Днепропетровск на Украине повреждены два объекта инфраструктуры после утреннего удара, сообщил замруководителя офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко.В четверг была объявлена масштабная воздушная тревога на всей территории Украины. Позже руководитель объединенного пресс-центра сил обороны украинских войск "Юг" Наталья Гуменюк сообщила о взрыве в Одессе."Только что обстреляли Днепр. Есть несколько попаданий в два инфраструктурных объекта. Спасатели ликвидируют последствия", - написал Тимошенко в своем Telegram-канале.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
https://ria.ru/20221117/odessa-1832123808.html
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днепропетровск, в мире, кирилл тимошенко
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровск, В мире, Кирилл Тимошенко
10:28 17.11.2022 (обновлено: 10:47 17.11.2022)
 
В Днепропетровске повреждены два инфраструктурных объекта, сообщили в Киеве

Тимошенко: в Днепропетровске после взрывов повреждены два инфраструктурных объекта

© РИА Новости / Андрей Иглов / Перейти в медиабанкДнепропетровск
Днепропетровск - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / Андрей Иглов
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Днепропетровск. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. В городе Днепропетровск на Украине повреждены два объекта инфраструктуры после утреннего удара, сообщил замруководителя офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко.
В четверг была объявлена масштабная воздушная тревога на всей территории Украины. Позже руководитель объединенного пресс-центра сил обороны украинских войск "Юг" Наталья Гуменюк сообщила о взрыве в Одессе.
"Только что обстреляли Днепр. Есть несколько попаданий в два инфраструктурных объекта. Спасатели ликвидируют последствия", - написал Тимошенко в своем Telegram-канале.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
Вид на Одесский порт - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
09:44Специальная военная операция на Украине
В украинских городах прогремели взрывы на объектах инфраструктуры
 
Специальная военная операция на УкраинеДнепропетровскВ миреКирилл Тимошенко
 
 
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