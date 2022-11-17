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В Госдуме предложили выделять детям пособия на Новый год

В Госдуме предложили выделять детям пособия на Новый год - РИА Новости, 17.11.2022

В Госдуме предложили выделять детям пособия на Новый год

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина сообщила РИА Новости, что выступила с инициативой о выделении "веерного пособия"... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T14:19

2022-11-17T14:19

2022-11-17T14:48

общество

госдума рф

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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина сообщила РИА Новости, что выступила с инициативой о выделении "веерного пособия" на Новый год для семей тех детей, которые не получили универсальное пособие."Но мы сейчас вносим предложение, чтобы на Новый год вот это "веерное пособие", мы так между депутатами его называем, на новогодние подарки всем детям, которые оказались обделены универсальным пособием, в размере пяти тысяч рублей, …выделить детям тех семей, которые не получили универсальное пособие, по пять тысяч рублей на новогодние праздники", - сказала она.Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором и третьем чтениях закон, которым предлагается установить единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. Законопроект об установлении с 1 января 2023 года универсального пособия на выплаты беременным женщинам и на ребенка до достижения им возраста 17 лет был принят в первом чтении 18 октября. Ко второму чтению законопроекта поступил ряд поправок, в том числе было принято решение отказаться от термина "универсальное".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, госдума рф, россия