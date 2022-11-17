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В Госдуме предложили выделять детям пособия на Новый год - РИА Новости, 17.11.2022
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В Госдуме предложили выделять детям пособия на Новый год
В Госдуме предложили выделять детям пособия на Новый год - РИА Новости, 17.11.2022
В Госдуме предложили выделять детям пособия на Новый год
Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина сообщила РИА Новости, что выступила с инициативой о выделении "веерного пособия"... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T14:19
2022-11-17T14:48
общество
госдума рф
россия
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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина сообщила РИА Новости, что выступила с инициативой о выделении "веерного пособия" на Новый год для семей тех детей, которые не получили универсальное пособие."Но мы сейчас вносим предложение, чтобы на Новый год вот это "веерное пособие", мы так между депутатами его называем, на новогодние подарки всем детям, которые оказались обделены универсальным пособием, в размере пяти тысяч рублей, …выделить детям тех семей, которые не получили универсальное пособие, по пять тысяч рублей на новогодние праздники", - сказала она.Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором и третьем чтениях закон, которым предлагается установить единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. Законопроект об установлении с 1 января 2023 года универсального пособия на выплаты беременным женщинам и на ребенка до достижения им возраста 17 лет был принят в первом чтении 18 октября. Ко второму чтению законопроекта поступил ряд поправок, в том числе было принято решение отказаться от термина "универсальное".
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общество, госдума рф, россия
Общество, Госдума РФ, Россия
14:19 17.11.2022 (обновлено: 14:48 17.11.2022)
 
В Госдуме предложили выделять детям пособия на Новый год

Депутат Останина предложила выделять детям пособия в пять тысяч рублей на Новый год

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкМолодая семья с детьми
Молодая семья с детьми - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Молодая семья с детьми. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина сообщила РИА Новости, что выступила с инициативой о выделении "веерного пособия" на Новый год для семей тех детей, которые не получили универсальное пособие.
"Но мы сейчас вносим предложение, чтобы на Новый год вот это "веерное пособие", мы так между депутатами его называем, на новогодние подарки всем детям, которые оказались обделены универсальным пособием, в размере пяти тысяч рублей, …выделить детям тех семей, которые не получили универсальное пособие, по пять тысяч рублей на новогодние праздники", - сказала она.
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором и третьем чтениях закон, которым предлагается установить единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. Законопроект об установлении с 1 января 2023 года универсального пособия на выплаты беременным женщинам и на ребенка до достижения им возраста 17 лет был принят в первом чтении 18 октября. Ко второму чтению законопроекта поступил ряд поправок, в том числе было принято решение отказаться от термина "универсальное".
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