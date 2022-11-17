16:07 17.11.2022 (обновлено: 17:47 17.11.2022)
Порошенко заявил пранкерам, что у Украины недостаточно ресурсов для победы
Экс-президент Украины Порошенко заявил пранкерам, что стране не хватит ресурсов для победы
Бывший президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил российским пранкерам, представившимся бывшим послом США в Москве Майклом Макфолом, что у России еще достаточно ресурсов для победы, а вот ВСУ их не хватает. Также он рассказал, что Киев не планировал выполнять Минские соглашения.
Видеозапись разговора Вован и Лексус выложили в Telegram.
"Путин сейчас чувствует себя мачо, и у него по-прежнему есть значительные ресурсы для того, чтобы добиться победы. И ситуация разворачивается недостаточно. <...> Наших успехов на поле боя недостаточно: этого достаточно для спасения Украины, но этого недостаточно для того, чтобы ослабить Путина", — признался Порошенко.
Он призвал США поставлять Украине больше оружия и вводить больше санкций против России.
"Если вы спросите меня, сколько еще это будет продолжаться и когда это кончится, отвечу, что определенно не закончится <...> до весны. <...> Сейчас это значительно меньше зависит от Украины и украинцев, значительно больше все зависит от мудрости американского народа", — добавил он.
Порошенко подчеркнул, что, исходя из его опыта, Киев обладает поддержкой обеих американских партий.
Экс-президент Украины также признался, что подписывал Минские соглашения только для того, чтобы выиграть время.
"Мне нужны были эти Минские соглашения чтобы получить как минимум четыре года, чтобы сформировать украинские Вооруженные силы, строить украинскую экономику и обучать украинских военных вместе с НАТО", — сказал он.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.