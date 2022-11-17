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Порошенко заявил пранкерам, что у Украины недостаточно ресурсов для победы - РИА Новости, 17.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221117/poroshenko-1832242070.html
Порошенко заявил пранкерам, что у Украины недостаточно ресурсов для победы
Порошенко заявил пранкерам, что у Украины недостаточно ресурсов для победы - РИА Новости, 17.11.2022
Порошенко заявил пранкерам, что у Украины недостаточно ресурсов для победы
Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил российским пранкерам, представившимся бывшим послом США в Москве Майклом Макфолом, что у России еще достаточно... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T16:07
2022-11-17T17:47
специальная военная операция на украине
владимир путин
петр порошенко
майкл макфол
сша
россия
украина
в мире
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил российским пранкерам, представившимся бывшим послом США в Москве Майклом Макфолом, что у России еще достаточно ресурсов для победы, а вот ВСУ их не хватает. Также он рассказал, что Киев не планировал выполнять Минские соглашения.Видеозапись разговора Вован и Лексус выложили в Telegram."Путин сейчас чувствует себя мачо, и у него по-прежнему есть значительные ресурсы для того, чтобы добиться победы. И ситуация разворачивается недостаточно. &lt;...&gt; Наших успехов на поле боя недостаточно: этого достаточно для спасения Украины, но этого недостаточно для того, чтобы ослабить Путина", — признался Порошенко.Он призвал США поставлять Украине больше оружия и вводить больше санкций против России.Порошенко подчеркнул, что, исходя из его опыта, Киев обладает поддержкой обеих американских партий.Экс-президент Украины также признался, что подписывал Минские соглашения только для того, чтобы выиграть время."Мне нужны были эти Минские соглашения чтобы получить как минимум четыре года, чтобы сформировать украинские Вооруженные силы, строить украинскую экономику и обучать украинских военных вместе с НАТО", — сказал он.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221117/pismo-1832238599.html
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владимир путин, петр порошенко, майкл макфол, сша, россия, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Петр Порошенко, Майкл Макфол, США, Россия, Украина, В мире
16:07 17.11.2022 (обновлено: 17:47 17.11.2022)
 
Порошенко заявил пранкерам, что у Украины недостаточно ресурсов для победы

Экс-президент Украины Порошенко заявил пранкерам, что стране не хватит ресурсов для победы

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкБывший президент Украины Петр Порошенко
Бывший президент Украины Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Бывший президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил российским пранкерам, представившимся бывшим послом США в Москве Майклом Макфолом, что у России еще достаточно ресурсов для победы, а вот ВСУ их не хватает. Также он рассказал, что Киев не планировал выполнять Минские соглашения.
Видеозапись разговора Вован и Лексус выложили в Telegram.
Бывший президент Украины Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
Вчера, 15:55Специальная военная операция на Украине
Порошенко рассказал о письме Зеленскому накануне спецоперации на Украине
"Путин сейчас чувствует себя мачо, и у него по-прежнему есть значительные ресурсы для того, чтобы добиться победы. И ситуация разворачивается недостаточно. <...> Наших успехов на поле боя недостаточно: этого достаточно для спасения Украины, но этого недостаточно для того, чтобы ослабить Путина", — признался Порошенко.
Он призвал США поставлять Украине больше оружия и вводить больше санкций против России.

"Если вы спросите меня, сколько еще это будет продолжаться и когда это кончится, отвечу, что определенно не закончится <...> до весны. <...> Сейчас это значительно меньше зависит от Украины и украинцев, значительно больше все зависит от мудрости американского народа", — добавил он.

Порошенко подчеркнул, что, исходя из его опыта, Киев обладает поддержкой обеих американских партий.
Экс-президент Украины также признался, что подписывал Минские соглашения только для того, чтобы выиграть время.
"Мне нужны были эти Минские соглашения чтобы получить как минимум четыре года, чтобы сформировать украинские Вооруженные силы, строить украинскую экономику и обучать украинских военных вместе с НАТО", — сказал он.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Бывший президент Украины Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
Вчера, 15:03Специальная военная операция на Украине
Порошенко признался пранкерам, что Украине нечем защищаться с воздуха
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинПетр ПорошенкоМайкл МакфолСШАРоссияУкраинаВ мире
 
 
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