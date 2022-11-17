https://ria.ru/20221117/polsha-1832267729.html

В Польше заявили, что украинские беженцы открыли у них "охоту на ведьм"

В Польше заявили, что украинские беженцы открыли у них "охоту на ведьм" - РИА Новости, 17.11.2022

В Польше заявили, что украинские беженцы открыли у них "охоту на ведьм"

Приехавшие в Польшу украинцы чувствуют себя уже более уверенно, чем в собственной стране, и пытаются навязать жителям соседнего государства свои правила, пишет... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T17:21

2022-11-17T17:21

2022-11-17T18:19

москва

ссср

польша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1793968587_0:217:3072:1945_1920x0_80_0_0_285b84dbb92a9703e38037fb8ec6a794.jpg

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Приехавшие в Польшу украинцы чувствуют себя уже более уверенно, чем в собственной стране, и пытаются навязать жителям соседнего государства свои правила, пишет обозреватель Myśl Polska Аркадиуш Микса. По его словам, фестиваль под руководством Шлаговской-Скулской с каждым годом становился крупнее, а затем появилось и "дочернее" мероприятие — ежегодный фестиваль польского кино в Москве. После этого фестиваль приобрел филиалы в странах постсоветского пространства."Ничто так не сближает народы, как культура", — прокомментировал автор.Однако в этом году фестиваль стало невозможно провести из-за "антироссийской истерии, развязанной в Польше", несмотря на попытки Шлаговской "идти в ногу со временем"."Она решила организовать фестиваль польско-украинского кино, на который получила дотации от Министерства культуры", — сообщил Микса. Выходцам из бывшей советской республики это показалось неприемлемым, так как нескольким украинским учреждениям финансирования не досталось. После этого Шлаговскую стали травить, обвиняя в связях с российским посольством и пропаганде культурных достижений СССР.Микса назвал такое поведение "охотой на ведьм"."Я огорчен тем фактом, что украинцы нам пытаются объяснить, как мы должны распоряжаться нашими налогами и какие и с кем мы должны иметь отношения", — с огорчением констатировал Микса.Ранее историк из Польши Анджей Компа признал, что жители страны устали и Варшава из-за растущей инфляции уделяет больше внимания своим проблемам, чем беженцам.Из 7,7 миллиона граждан Украины, которые прибыли в Польшу с февраля, на территории республики остаются 1,3 миллиона. Варшава также готовит базу для приема новой волны беженцев.

https://ria.ru/20221117/polsha-1832099838.html

https://ria.ru/20221115/bezhentsy-1831498085.html

https://ria.ru/20221111/vozvraschenie-1830652472.html

москва

ссср

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, ссср, польша