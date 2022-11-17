https://ria.ru/20221117/polsha-1832267729.html
В Польше заявили, что украинские беженцы открыли у них "охоту на ведьм"
В Польше заявили, что украинские беженцы открыли у них "охоту на ведьм" - РИА Новости, 17.11.2022
В Польше заявили, что украинские беженцы открыли у них "охоту на ведьм"
Приехавшие в Польшу украинцы чувствуют себя уже более уверенно, чем в собственной стране, и пытаются навязать жителям соседнего государства свои правила, пишет... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T17:21
2022-11-17T17:21
2022-11-17T18:19
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Приехавшие в Польшу украинцы чувствуют себя уже более уверенно, чем в собственной стране, и пытаются навязать жителям соседнего государства свои правила, пишет обозреватель Myśl Polska Аркадиуш Микса. По его словам, фестиваль под руководством Шлаговской-Скулской с каждым годом становился крупнее, а затем появилось и "дочернее" мероприятие — ежегодный фестиваль польского кино в Москве. После этого фестиваль приобрел филиалы в странах постсоветского пространства."Ничто так не сближает народы, как культура", — прокомментировал автор.Однако в этом году фестиваль стало невозможно провести из-за "антироссийской истерии, развязанной в Польше", несмотря на попытки Шлаговской "идти в ногу со временем"."Она решила организовать фестиваль польско-украинского кино, на который получила дотации от Министерства культуры", — сообщил Микса. Выходцам из бывшей советской республики это показалось неприемлемым, так как нескольким украинским учреждениям финансирования не досталось. После этого Шлаговскую стали травить, обвиняя в связях с российским посольством и пропаганде культурных достижений СССР.Микса назвал такое поведение "охотой на ведьм"."Я огорчен тем фактом, что украинцы нам пытаются объяснить, как мы должны распоряжаться нашими налогами и какие и с кем мы должны иметь отношения", — с огорчением констатировал Микса.Ранее историк из Польши Анджей Компа признал, что жители страны устали и Варшава из-за растущей инфляции уделяет больше внимания своим проблемам, чем беженцам.Из 7,7 миллиона граждан Украины, которые прибыли в Польшу с февраля, на территории республики остаются 1,3 миллиона. Варшава также готовит базу для приема новой волны беженцев.
https://ria.ru/20221117/polsha-1832099838.html
https://ria.ru/20221115/bezhentsy-1831498085.html
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москва, ссср, польша
17:21 17.11.2022 (обновлено: 18:19 17.11.2022)
В Польше заявили, что украинские беженцы открыли у них "охоту на ведьм"
Myśl Polska: бежавшие в Польшу украинцы начали учить поляков жизни
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости.
Приехавшие в Польшу украинцы чувствуют себя уже более уверенно, чем в собственной стране, и пытаются навязать жителям соседнего государства свои правила, пишет обозреватель Myśl Polska
Аркадиуш Микса.
"Аппетит украинцев растет и становится все более утонченным. Одна из крупнейших их инициатив — линчевание Малгожаты Шлаговской-Скулской, которая более чем десять лет организовывала фестиваль российского кинематографа", — сообщил он.
По его словам, фестиваль под руководством Шлаговской-Скулской с каждым годом становился крупнее, а затем появилось и "дочернее" мероприятие — ежегодный фестиваль польского кино в Москве
. После этого фестиваль приобрел филиалы в странах постсоветского пространства.
"Ничто так не сближает народы, как культура", — прокомментировал автор.
Однако в этом году фестиваль стало невозможно провести из-за "антироссийской истерии, развязанной в Польше", несмотря на попытки Шлаговской "идти в ногу со временем".
"Она решила организовать фестиваль польско-украинского кино, на который получила дотации от Министерства культуры", — сообщил Микса.
Выходцам из бывшей советской республики это показалось неприемлемым, так как нескольким украинским учреждениям финансирования не досталось. После этого Шлаговскую стали травить, обвиняя в связях с российским посольством и пропаганде культурных достижений СССР
.
Микса назвал такое поведение "охотой на ведьм".
"Я огорчен тем фактом, что украинцы нам пытаются объяснить, как мы должны распоряжаться нашими налогами и какие и с кем мы должны иметь отношения", — с огорчением констатировал Микса.
Ранее историк из Польши Анджей Компа признал, что жители страны устали и Варшава из-за растущей инфляции уделяет больше внимания своим проблемам, чем беженцам.
Из 7,7 миллиона граждан Украины
, которые прибыли в Польшу с февраля, на территории республики остаются 1,3 миллиона. Варшава
также готовит базу для приема новой волны беженцев.