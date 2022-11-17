https://ria.ru/20221117/podmetanie-1832280882.html
В Москве приступили к очередному механизированному подметанию дорог
В Москве приступили к очередному механизированному подметанию дорог - РИА Новости, 17.11.2022
В Москве приступили к очередному механизированному подметанию дорог
Специалисты Москвы приступили к очередному механизированному подметанию проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с последующей противогололедной... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T17:58
2022-11-17T17:58
2022-11-17T17:58
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комплекс городского хозяйства москвы
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Специалисты Москвы приступили к очередному механизированному подметанию проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с последующей противогололедной обработкой, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.В нем добавили, что по прогнозам синоптиков, прирост свежевыпавшего снега в четверг составит до 1 сантиметра. Повсеместно ведется очистка от снега пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам."Просим автомобилистов быть аккуратнее на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - добавили в сообщении.
https://realty.ria.ru/20221117/mosvodokanal-1832193033.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество, городское хозяйство москвы, московское центральное кольцо (мцк), комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Общество, Городское хозяйство Москвы, Московское центральное кольцо (МЦК), Комплекс городского хозяйства Москвы