https://ria.ru/20221117/podmetanie-1832280882.html

В Москве приступили к очередному механизированному подметанию дорог

В Москве приступили к очередному механизированному подметанию дорог - РИА Новости, 17.11.2022

В Москве приступили к очередному механизированному подметанию дорог

Специалисты Москвы приступили к очередному механизированному подметанию проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с последующей противогололедной... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T17:58

2022-11-17T17:58

2022-11-17T17:58

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москва

общество

городское хозяйство москвы

московское центральное кольцо (мцк)

комплекс городского хозяйства москвы

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Специалисты Москвы приступили к очередному механизированному подметанию проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с последующей противогололедной обработкой, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.В нем добавили, что по прогнозам синоптиков, прирост свежевыпавшего снега в четверг составит до 1 сантиметра. Повсеместно ведется очистка от снега пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам."Просим автомобилистов быть аккуратнее на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - добавили в сообщении.

https://realty.ria.ru/20221117/mosvodokanal-1832193033.html

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, общество, городское хозяйство москвы, московское центральное кольцо (мцк), комплекс городского хозяйства москвы