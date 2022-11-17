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В Москве приступили к очередному механизированному подметанию дорог - РИА Новости, 17.11.2022
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В Москве приступили к очередному механизированному подметанию дорог
В Москве приступили к очередному механизированному подметанию дорог - РИА Новости, 17.11.2022
В Москве приступили к очередному механизированному подметанию дорог
Специалисты Москвы приступили к очередному механизированному подметанию проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с последующей противогололедной... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T17:58
2022-11-17T17:58
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москва
общество
городское хозяйство москвы
московское центральное кольцо (мцк)
комплекс городского хозяйства москвы
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Специалисты Москвы приступили к очередному механизированному подметанию проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с последующей противогололедной обработкой, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.В нем добавили, что по прогнозам синоптиков, прирост свежевыпавшего снега в четверг составит до 1 сантиметра. Повсеместно ведется очистка от снега пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам."Просим автомобилистов быть аккуратнее на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - добавили в сообщении.
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москва, общество, городское хозяйство москвы, московское центральное кольцо (мцк), комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Общество, Городское хозяйство Москвы, Московское центральное кольцо (МЦК), Комплекс городского хозяйства Москвы
17:58 17.11.2022
 

В Москве приступили к очередному механизированному подметанию дорог

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкСнегоуборочная техника убирает снег на Красной площади в Москве
Снегоуборочная техника убирает снег на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Снегоуборочная техника убирает снег на Красной площади в Москве
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Специалисты Москвы приступили к очередному механизированному подметанию проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с последующей противогололедной обработкой, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Приступили к очередному механизированному подметанию проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с последующей противогололедной обработкой. По мере выпадения осадков цикл работ повторим", - говорится в сообщении.
В нем добавили, что по прогнозам синоптиков, прирост свежевыпавшего снега в четверг составит до 1 сантиметра. Повсеместно ведется очистка от снега пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам.
"Просим автомобилистов быть аккуратнее на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - добавили в сообщении.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваОбществоГородское хозяйство МосквыМосковское центральное кольцо (МЦК)Комплекс городского хозяйства Москвы
 
 
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