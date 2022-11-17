https://ria.ru/20221117/peregovory-1832257424.html

Гаагский суд признал перехваченные переговоры по делу MH17 достоверными

Гаагский суд признал перехваченные переговоры по делу MH17 достоверными - РИА Новости, 17.11.2022

Гаагский суд признал перехваченные переговоры по делу MH17 достоверными

Окружной суд Гааги считает, что все перехваченные переговоры с участием обвиняемых по делу о крушении рейса MH17 действительно велись, они достоверные, заявил... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T16:53

2022-11-17T16:53

2022-11-17T17:11

крушение малайзийского boeing под донецком

в мире

нидерланды

россия

бук (зенитный ракетный комплекс)

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СХИПХОЛ (Нидерланды), 17 ноя - РИА Новости. Окружной суд Гааги считает, что все перехваченные переговоры с участием обвиняемых по делу о крушении рейса MH17 действительно велись, они достоверные, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс."Суд считает, что все перехваченные телефонные переговоры с участием обвиняемых по делу MH17 действительно велись, они достоверные, никаких следов манипуляций найдено не было", - заявил Стинхейс на заседании в четверг.В четверг в судебном комплексе Схипхол началось заседание Окружного суда Гааги, в ходе которого будет зачитан вердикт по делу о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) в 2014 году на востоке Украины.Председательствующий судья Хендрик Стинхейс огласит приговор четырем обвиняемым - россиянам Игорю Гиркину, Сергею Дубинскому, Олегу Пулатову и украинцу Леониду Харченко.Прокуратура Нидерландов требует приговорить всех четырех обвиняемых к пожизненному заключению "за уничтожение самолета в составе организованной группы, которое привело к гибели 298 человек, и убийство пассажиров, находившихся на борту".Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года.Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.Украина отказалась предоставить данные со своих радаров, а США не стали передавать следствию спутниковые снимки, где, как они утверждают, виден момент запуска ракеты.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали.При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры. Расследование проводила совместная следственная группа (ССГ) под руководством Генпрокуратуры Нидерландов без участия России. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска, с подконтрольной ополченцам территории.Линия гособвинения строится на показаниях исключительно анонимных свидетелей. Защита обвиняемого по делу россиянина Пулатова заявляла, что это мешает оценить достоверность их показаний, однако прокуратура Нидерландов настаивает на том, что анонимность необходима в целях безопасности.МИД РФ заявлял, что обвинения в причастности России к крушению Boeing голословны и вызывают сожаление, а расследование предвзятое и однобокое. По словам главы ведомства Сергея Лаврова, оно переполнено двойными стандартами.

https://ria.ru/20221117/krushenie-1831597020.html

https://ria.ru/20221117/mh17-1832235714.html

нидерланды

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

крушение малайзийского boeing под донецком, в мире, нидерланды, россия, бук (зенитный ракетный комплекс)