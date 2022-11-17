https://ria.ru/20221117/peregovory-1832242427.html

В Иране заявили о расширении переговоров с Россией

В Иране заявили о расширении переговоров с Россией - РИА Новости, 17.11.2022

В Иране заявили о расширении переговоров с Россией

Переговоры между Тегераном и Москвой будут расширяться, в частности по проблемам Афганистана, заявил РИА Новости специальный представитель президента Ирана по... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T16:09

2022-11-17T16:09

2022-11-17T16:09

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афганистан

иран

тегеран (город)

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Переговоры между Тегераном и Москвой будут расширяться, в частности по проблемам Афганистана, заявил РИА Новости специальный представитель президента Ирана по Афганистану Хасан Каземи Куми."Переговоры между Тегераном и Москвой будут расширяться, в том числе и по проблемам Афганистана. Конечно, проблема Афганистана не является вопросом только Ирана и России. Это международный вопрос. Естественно, что переговоры между двумя этими странами будут проходить в этих рамках и обязательно будут укрепляться и развиваться", - сказал Каземи Куми.Он также отметил, что на сотрудничество Москвы и Тегерана влияют много факторов, большинство из них - положительно. Среди них, по его словам, вмешательство США в регион Ближнего Востока, а также конфликт на Украине.

https://ria.ru/20221117/diplomatiya-1832112384.html

афганистан

иран

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в мире, афганистан, иран, тегеран (город)