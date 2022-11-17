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В Иране заявили о расширении переговоров с Россией - РИА Новости, 17.11.2022
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В Иране заявили о расширении переговоров с Россией
В Иране заявили о расширении переговоров с Россией - РИА Новости, 17.11.2022
В Иране заявили о расширении переговоров с Россией
Переговоры между Тегераном и Москвой будут расширяться, в частности по проблемам Афганистана, заявил РИА Новости специальный представитель президента Ирана по... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T16:09
2022-11-17T16:09
в мире
афганистан
иран
тегеран (город)
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Переговоры между Тегераном и Москвой будут расширяться, в частности по проблемам Афганистана, заявил РИА Новости специальный представитель президента Ирана по Афганистану Хасан Каземи Куми."Переговоры между Тегераном и Москвой будут расширяться, в том числе и по проблемам Афганистана. Конечно, проблема Афганистана не является вопросом только Ирана и России. Это международный вопрос. Естественно, что переговоры между двумя этими странами будут проходить в этих рамках и обязательно будут укрепляться и развиваться", - сказал Каземи Куми.Он также отметил, что на сотрудничество Москвы и Тегерана влияют много факторов, большинство из них - положительно. Среди них, по его словам, вмешательство США в регион Ближнего Востока, а также конфликт на Украине.
https://ria.ru/20221117/diplomatiya-1832112384.html
афганистан
иран
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в мире, афганистан, иран, тегеран (город)
В мире, Афганистан, Иран, Тегеран (город)
16:09 17.11.2022
 
В Иране заявили о расширении переговоров с Россией

Спецпредставитель президента Ирана Куми: переговоры с Россией будут расширяться

© РИА Новости / Антон БыстровВид на Тегеран, Иран
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / Антон Быстров
Вид на Тегеран, Иран. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Переговоры между Тегераном и Москвой будут расширяться, в частности по проблемам Афганистана, заявил РИА Новости специальный представитель президента Ирана по Афганистану Хасан Каземи Куми.
"Переговоры между Тегераном и Москвой будут расширяться, в том числе и по проблемам Афганистана. Конечно, проблема Афганистана не является вопросом только Ирана и России. Это международный вопрос. Естественно, что переговоры между двумя этими странами будут проходить в этих рамках и обязательно будут укрепляться и развиваться", - сказал Каземи Куми.
Он также отметил, что на сотрудничество Москвы и Тегерана влияют много факторов, большинство из них - положительно. Среди них, по его словам, вмешательство США в регион Ближнего Востока, а также конфликт на Украине.
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