https://ria.ru/20221117/peregovory-1832203990.html
Рябков назвал предварительные условия Украины для переговоров неприемлемыми
Рябков назвал предварительные условия Украины для переговоров неприемлемыми - РИА Новости, 17.11.2022
Рябков назвал предварительные условия Украины для переговоров неприемлемыми
Позиция РФ о незыблемости территориальной целостности России, в том числе ее новых субъектов, не является предварительным условием для начала переговоров с... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T14:22
2022-11-17T14:22
2022-11-17T14:39
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сергей рябков
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Позиция РФ о незыблемости территориальной целостности России, в том числе ее новых субъектов, не является предварительным условием для начала переговоров с Украиной, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Хотел добавить фразу в связи с тем, что в последние дни много разных спекуляций насчет того, существуют какие-то предварительные условия или не существует предварительных условий. Вы знаете, выходить на переговоры, имея перед собой предварительные условия - контпродуктивно. Это значит люди не хотят переговоров и не хотят результата", - сказал Рябков в эфире телеканала RTVi."Но одно дело предварительные условия, другое дело - позиция, которая отрабатывается. Позиция, безусловно, обеспечивающая нашу территориальную целостность в составе всех тех субъектов, которые в последнее время были приняты в Российскую Федерацию, позиция, при которой нужно осуществить через дипломатические инструменты реализацию, фиксацию целей, стоящих перед специальной военной операцией - это позиция незыблема. Но это - не предварительное условие. Мы должны эту позицию реализовать в ходе переговоров. Вот что стоит перед нами и перед теми, кто был вовлечен раньше и, думаю, будет дальше вовлечен на каком-то этапе в переговорный процесс", - сказал Рябков. Он добавил, что условия, которые выдвигает украинская сторона, "неприемлемы".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Сергей Рябков, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Ситуация в ДНР и ЛНР
14:22 17.11.2022 (обновлено: 14:39 17.11.2022)
Рябков назвал предварительные условия Украины для переговоров неприемлемыми
Рябков назвал позицию России по территориальной целостности незыблемой при переговорах
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Позиция РФ о незыблемости территориальной целостности России, в том числе ее новых субъектов, не является предварительным условием для начала переговоров с Украиной, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Хотел добавить фразу в связи с тем, что в последние дни много разных спекуляций насчет того, существуют какие-то предварительные условия или не существует предварительных условий. Вы знаете, выходить на переговоры, имея перед собой предварительные условия - контпродуктивно. Это значит люди не хотят переговоров и не хотят результата", - сказал Рябков в эфире телеканала RTVi.
"Но одно дело предварительные условия, другое дело - позиция, которая отрабатывается. Позиция, безусловно, обеспечивающая нашу территориальную целостность в составе всех тех субъектов, которые в последнее время были приняты в Российскую Федерацию, позиция, при которой нужно осуществить через дипломатические инструменты реализацию, фиксацию целей, стоящих перед специальной военной операцией - это позиция незыблема. Но это - не предварительное условие. Мы должны эту позицию реализовать в ходе переговоров. Вот что стоит перед нами и перед теми, кто был вовлечен раньше и, думаю, будет дальше вовлечен на каком-то этапе в переговорный процесс", - сказал Рябков. Он добавил, что условия, которые выдвигает украинская сторона, "неприемлемы".