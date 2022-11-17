https://ria.ru/20221117/peregovory-1832203990.html

Рябков назвал предварительные условия Украины для переговоров неприемлемыми

Рябков назвал предварительные условия Украины для переговоров неприемлемыми - РИА Новости, 17.11.2022

Рябков назвал предварительные условия Украины для переговоров неприемлемыми

Позиция РФ о незыблемости территориальной целостности России, в том числе ее новых субъектов, не является предварительным условием для начала переговоров с... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T14:22

2022-11-17T14:22

2022-11-17T14:39

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

сергей рябков

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/07/1777071103_0:0:2113:1189_1920x0_80_0_0_c5211ebd23b4ea47ce052b28908836e5.jpg

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Позиция РФ о незыблемости территориальной целостности России, в том числе ее новых субъектов, не является предварительным условием для начала переговоров с Украиной, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Хотел добавить фразу в связи с тем, что в последние дни много разных спекуляций насчет того, существуют какие-то предварительные условия или не существует предварительных условий. Вы знаете, выходить на переговоры, имея перед собой предварительные условия - контпродуктивно. Это значит люди не хотят переговоров и не хотят результата", - сказал Рябков в эфире телеканала RTVi."Но одно дело предварительные условия, другое дело - позиция, которая отрабатывается. Позиция, безусловно, обеспечивающая нашу территориальную целостность в составе всех тех субъектов, которые в последнее время были приняты в Российскую Федерацию, позиция, при которой нужно осуществить через дипломатические инструменты реализацию, фиксацию целей, стоящих перед специальной военной операцией - это позиция незыблема. Но это - не предварительное условие. Мы должны эту позицию реализовать в ходе переговоров. Вот что стоит перед нами и перед теми, кто был вовлечен раньше и, думаю, будет дальше вовлечен на каком-то этапе в переговорный процесс", - сказал Рябков. Он добавил, что условия, которые выдвигает украинская сторона, "неприемлемы".

https://ria.ru/20221116/peregovory-1831723841.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, россия, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ситуация в днр и лнр