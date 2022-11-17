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Россия не против переговоров с Украиной, заявил Рябков - РИА Новости, 17.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221117/peregovory-1832202649.html
Россия не против переговоров с Украиной, заявил Рябков
Россия не против переговоров с Украиной, заявил Рябков - РИА Новости, 17.11.2022
Россия не против переговоров с Украиной, заявил Рябков
Россия не против переговоров с Украиной, но это Киев не хочет переговоров с Москвой, поэтому и выдвигает предварительные условия, заявил в четверг заместитель... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T14:20
2022-11-17T14:38
россия
украина
специальная военная операция на украине
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
сергей рябков
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Россия не против переговоров с Украиной, но это Киев не хочет переговоров с Москвой, поэтому и выдвигает предварительные условия, заявил в четверг заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.При этом он отметил, что "чем дольше процесс неведения переговоров затягивается, тем сложнее будет выходить на договоренности"."Выходить на переговоры, имея перед собой предварительные контрпродуктивные условия, это значит, что люди не хотят переговоров и не хотят результата. Это ровно то, что мы сейчас видим в позиции Киева. Они не хотят переговоров, поэтому они и выдвигают предварительные условия", - подчеркнул он в эфире телеканала RTVI.Рябков добавил, что Москва считает неприемлемыми выдвигаемые Киевом предварительные условия, в том числе по полному выводу войск."Безусловно, конечно", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
https://ria.ru/20221117/peregovory-1832169227.html
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россия, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, сергей рябков
Россия, Украина, Специальная военная операция на Украине, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), В мире, Сергей Рябков
14:20 17.11.2022 (обновлено: 14:38 17.11.2022)
 
Россия не против переговоров с Украиной, заявил Рябков

Замглавы МИД Рябков заявил, что Россия не против переговоров с Украиной

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкФлаги России и Украины в зале
Флаги России и Украины в зале - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Россия не против переговоров с Украиной, но это Киев не хочет переговоров с Москвой, поэтому и выдвигает предварительные условия, заявил в четверг заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
"Переговорная позиция неоднократно формулировалась нашим руководством. Мы не против переговоров с Украиной", - сказал Рябков.
При этом он отметил, что "чем дольше процесс неведения переговоров затягивается, тем сложнее будет выходить на договоренности".
"Выходить на переговоры, имея перед собой предварительные контрпродуктивные условия, это значит, что люди не хотят переговоров и не хотят результата. Это ровно то, что мы сейчас видим в позиции Киева. Они не хотят переговоров, поэтому они и выдвигают предварительные условия", - подчеркнул он в эфире телеканала RTVI.
Рябков добавил, что Москва считает неприемлемыми выдвигаемые Киевом предварительные условия, в том числе по полному выводу войск.
"Безусловно, конечно", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)В миреСергей Рябков
 
 
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