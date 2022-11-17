https://ria.ru/20221117/peregovory-1832202649.html

Россия не против переговоров с Украиной, заявил Рябков

Россия не против переговоров с Украиной, заявил Рябков - РИА Новости, 17.11.2022

Россия не против переговоров с Украиной, заявил Рябков

Россия не против переговоров с Украиной, но это Киев не хочет переговоров с Москвой, поэтому и выдвигает предварительные условия, заявил в четверг заместитель... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T14:20

2022-11-17T14:20

2022-11-17T14:38

россия

украина

специальная военная операция на украине

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

сергей рябков

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Россия не против переговоров с Украиной, но это Киев не хочет переговоров с Москвой, поэтому и выдвигает предварительные условия, заявил в четверг заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.При этом он отметил, что "чем дольше процесс неведения переговоров затягивается, тем сложнее будет выходить на договоренности"."Выходить на переговоры, имея перед собой предварительные контрпродуктивные условия, это значит, что люди не хотят переговоров и не хотят результата. Это ровно то, что мы сейчас видим в позиции Киева. Они не хотят переговоров, поэтому они и выдвигают предварительные условия", - подчеркнул он в эфире телеканала RTVI.Рябков добавил, что Москва считает неприемлемыми выдвигаемые Киевом предварительные условия, в том числе по полному выводу войск."Безусловно, конечно", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

https://ria.ru/20221117/peregovory-1832169227.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, сергей рябков