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Контакт Бернса и Нарышкина инициировал Вашингтон, заявил Рябков
Контакт Бернса и Нарышкина инициировал Вашингтон, заявил Рябков - РИА Новости, 17.11.2022
Контакт Бернса и Нарышкина инициировал Вашингтон, заявил Рябков
Контакт директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина и главы ЦРУ США Уильяма Бернса 14 ноября в Анкаре был инициирован Вашингтоном, заявил в четверг... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T14:03
2022-11-17T14:03
2022-11-17T14:18
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей рябков
политика
сергей нарышкин
уильям бернс
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Контакт директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина и главы ЦРУ США Уильяма Бернса 14 ноября в Анкаре был инициирован Вашингтоном, заявил в четверг заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков."Контакт был инициирован американской стороной, проведён он по линии спецслужб. Вопросы, которые там обсуждались, носят чувствительный характер", - сказал он в эфире телеканала RTVI.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, политика, сергей нарышкин, уильям бернс
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Сергей Рябков, Политика, Сергей Нарышкин, Уильям Бернс
14:03 17.11.2022 (обновлено: 14:18 17.11.2022)
Контакт Бернса и Нарышкина инициировал Вашингтон, заявил Рябков
Замглавы МИД Рябков: контакт Бернса и Нарышкина в Анкаре инициировал Вашингтон