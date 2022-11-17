https://ria.ru/20221117/peregovory-1832196566.html

Контакт Бернса и Нарышкина инициировал Вашингтон, заявил Рябков

Контакт Бернса и Нарышкина инициировал Вашингтон, заявил Рябков - РИА Новости, 17.11.2022

Контакт Бернса и Нарышкина инициировал Вашингтон, заявил Рябков

Контакт директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина и главы ЦРУ США Уильяма Бернса 14 ноября в Анкаре был инициирован Вашингтоном, заявил в четверг... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T14:03

2022-11-17T14:03

2022-11-17T14:18

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей рябков

политика

сергей нарышкин

уильям бернс

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Контакт директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина и главы ЦРУ США Уильяма Бернса 14 ноября в Анкаре был инициирован Вашингтоном, заявил в четверг заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков."Контакт был инициирован американской стороной, проведён он по линии спецслужб. Вопросы, которые там обсуждались, носят чувствительный характер", - сказал он в эфире телеканала RTVI.

https://ria.ru/20221115/tsru-1831789994.html

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, политика, сергей нарышкин, уильям бернс