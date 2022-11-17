https://ria.ru/20221117/peregovory-1832143419.html

Цеков заявил, что Зеленский не готов к переговорам

Цеков заявил, что Зеленский не готов к переговорам - РИА Новости, 17.11.2022

Цеков заявил, что Зеленский не готов к переговорам

Предложение Владимира Зеленского провести переговоры с Россией в открытом формате говорит о том, что Киев в них не заинтересован, поскольку предлагает устроить... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T11:12

2022-11-17T11:12

2022-11-17T11:12

в мире

владимир зеленский

сергей цеков

украина

россия

киев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/02/1806641986_0:0:3044:1713_1920x0_80_0_0_5ab23fd5e07e35d7a6d4376bca6b65af.jpg

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Предложение Владимира Зеленского провести переговоры с Россией в открытом формате говорит о том, что Киев в них не заинтересован, поскольку предлагает устроить из них балаган, заявил РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков.Зеленский заявил в среду, что получал сигналы от партнеров о том, что Россия хочет прямых переговоров, и предложил публичный формат. По его словам, он не хочет, чтобы переговоры проходили "за кулисами"."Переговоры публично не проводятся. Сделав такое заявление и показав, что относится к ним как к балагану, Зеленский продемонстрировал, что Киев на самом деле не готов к этим переговорам", - подчеркнул Цеков.При этом, по словам сенатора, переговоры рано или поздно состоятся, причём на них Киев диктовать условиях не будет. "Переговоры рано или поздно состоятся, потому что Украине они нужны больше всего, и Зеленского заставят на эти переговоры пойти. Но Киев там диктовать условия не будет, потому что с ними не согласна не только Россия, но и европейские страны", - заявил он.

https://ria.ru/20221116/zelenskiy-1832075934.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221109/zelenskiy-1830279242.html

украина

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир зеленский, сергей цеков, украина, россия, киев