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Цеков заявил, что Зеленский не готов к переговорам - РИА Новости, 17.11.2022
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Цеков заявил, что Зеленский не готов к переговорам
Цеков заявил, что Зеленский не готов к переговорам - РИА Новости, 17.11.2022
Цеков заявил, что Зеленский не готов к переговорам
Предложение Владимира Зеленского провести переговоры с Россией в открытом формате говорит о том, что Киев в них не заинтересован, поскольку предлагает устроить... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T11:12
2022-11-17T11:12
в мире
владимир зеленский
сергей цеков
украина
россия
киев
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Предложение Владимира Зеленского провести переговоры с Россией в открытом формате говорит о том, что Киев в них не заинтересован, поскольку предлагает устроить из них балаган, заявил РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков.Зеленский заявил в среду, что получал сигналы от партнеров о том, что Россия хочет прямых переговоров, и предложил публичный формат. По его словам, он не хочет, чтобы переговоры проходили "за кулисами"."Переговоры публично не проводятся. Сделав такое заявление и показав, что относится к ним как к балагану, Зеленский продемонстрировал, что Киев на самом деле не готов к этим переговорам", - подчеркнул Цеков.При этом, по словам сенатора, переговоры рано или поздно состоятся, причём на них Киев диктовать условиях не будет. "Переговоры рано или поздно состоятся, потому что Украине они нужны больше всего, и Зеленского заставят на эти переговоры пойти. Но Киев там диктовать условия не будет, потому что с ними не согласна не только Россия, но и европейские страны", - заявил он.
https://ria.ru/20221116/zelenskiy-1832075934.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221109/zelenskiy-1830279242.html
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в мире, владимир зеленский, сергей цеков, украина, россия, киев
В мире, Владимир Зеленский, Сергей Цеков, Украина, Россия, Киев
11:12 17.11.2022
 
Цеков заявил, что Зеленский не готов к переговорам

Сенатор Цеков заявил, что Зеленский относится к переговорам, как к балагану

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Предложение Владимира Зеленского провести переговоры с Россией в открытом формате говорит о том, что Киев в них не заинтересован, поскольку предлагает устроить из них балаган, заявил РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков.
Зеленский заявил в среду, что получал сигналы от партнеров о том, что Россия хочет прямых переговоров, и предложил публичный формат. По его словам, он не хочет, чтобы переговоры проходили "за кулисами".
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
Вчера, 22:16
Зеленский заявил, что получал "сигналы" о готовности России к переговорам
"Переговоры публично не проводятся. Сделав такое заявление и показав, что относится к ним как к балагану, Зеленский продемонстрировал, что Киев на самом деле не готов к этим переговорам", - подчеркнул Цеков.
При этом, по словам сенатора, переговоры рано или поздно состоятся, причём на них Киев диктовать условиях не будет. "Переговоры рано или поздно состоятся, потому что Украине они нужны больше всего, и Зеленского заставят на эти переговоры пойти. Но Киев там диктовать условия не будет, потому что с ними не согласна не только Россия, но и европейские страны", - заявил он.
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В миреВладимир ЗеленскийСергей ЦековУкраинаРоссияКиев
 
 
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