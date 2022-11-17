https://ria.ru/20221117/perebroska-1832113498.html

Власти Запорожской области рассказали о переброске украинских войск

Власти Запорожской области рассказали о переброске украинских войск - РИА Новости, 17.11.2022

Власти Запорожской области рассказали о переброске украинских войск

Командование ВСУ перебрасывает войска к Запорожской области, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов в эфире "Соловьев Live". РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T08:43

2022-11-17T08:43

2022-11-17T11:32

специальная военная операция на украине

владимир рогов

запорожская область

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя — РИА Новости. Командование ВСУ перебрасывает войска к Запорожской области, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов в эфире "Соловьев Live".Противник передислоцирует живую силу, бронетехнику, вертолеты, противотанковые пушки, гаубицы, американские системы РСЗО и артиллерию.Рогов подчеркнул, что разведка отслеживает перегруппировку украинских войск, у властей есть полное понимание замыслов врага.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.

https://ria.ru/20221117/vsu-1832111673.html

запорожская область

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Влада Копылова

владимир рогов, запорожская область, вооруженные силы украины