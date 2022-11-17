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Власти Запорожской области рассказали о переброске украинских войск - РИА Новости, 17.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221117/perebroska-1832113498.html
Власти Запорожской области рассказали о переброске украинских войск
Власти Запорожской области рассказали о переброске украинских войск - РИА Новости, 17.11.2022
Власти Запорожской области рассказали о переброске украинских войск
Командование ВСУ перебрасывает войска к Запорожской области, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов в эфире "Соловьев Live". РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T08:43
2022-11-17T11:32
специальная военная операция на украине
владимир рогов
запорожская область
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя — РИА Новости. Командование ВСУ перебрасывает войска к Запорожской области, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов в эфире "Соловьев Live".Противник передислоцирует живую силу, бронетехнику, вертолеты, противотанковые пушки, гаубицы, американские системы РСЗО и артиллерию.Рогов подчеркнул, что разведка отслеживает перегруппировку украинских войск, у властей есть полное понимание замыслов врага.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.
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владимир рогов, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Владимир Рогов, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
08:43 17.11.2022 (обновлено: 11:32 17.11.2022)
 
Власти Запорожской области рассказали о переброске украинских войск

Рогов сообщил о перегруппировке украинских войск на Запорожское направление

© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинский солдат
Украинский солдат - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинский солдат. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя — РИА Новости. Командование ВСУ перебрасывает войска к Запорожской области, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов в эфире "Соловьев Live".

"Основные направления, куда перебрасывают, — Ореховское, Гуляйпольское и Каменское. Перебрасываются войска с Херсонско-Криворожского направления, через Днепропетровск", — сообщил чиновник.

Противник передислоцирует живую силу, бронетехнику, вертолеты, противотанковые пушки, гаубицы, американские системы РСЗО и артиллерию.
Рогов подчеркнул, что разведка отслеживает перегруппировку украинских войск, у властей есть полное понимание замыслов врага.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.
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08:20Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир РоговЗапорожская областьВооруженные силы Украины
 
 
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