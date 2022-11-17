08:43 17.11.2022 (обновлено: 11:32 17.11.2022)
Власти Запорожской области рассказали о переброске украинских войск
Рогов сообщил о перегруппировке украинских войск на Запорожское направление
© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинский солдат
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинский солдат. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя — РИА Новости. Командование ВСУ перебрасывает войска к Запорожской области, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов в эфире "Соловьев Live".
"Основные направления, куда перебрасывают, — Ореховское, Гуляйпольское и Каменское. Перебрасываются войска с Херсонско-Криворожского направления, через Днепропетровск", — сообщил чиновник.
Противник передислоцирует живую силу, бронетехнику, вертолеты, противотанковые пушки, гаубицы, американские системы РСЗО и артиллерию.
Рогов подчеркнул, что разведка отслеживает перегруппировку украинских войск, у властей есть полное понимание замыслов врага.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.