https://ria.ru/20221117/pensiya-1832093206.html

Юрист раскрыла, кому и почему пересчитают пенсию

Юрист раскрыла, кому и почему пересчитают пенсию - РИА Новости, 17.11.2022

Юрист раскрыла, кому и почему пересчитают пенсию

При определенных обстоятельствах, а также в соответствии с планом, государство может увеличить размер пенсии, рассказала "Прайму" ассистент кафедры трудового и... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T01:16

2022-11-17T01:16

2022-11-17T01:16

общество

санкт-петербургский государственный университет

пенсионный фонд рф

пенсия

пенсии

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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. При определенных обстоятельствах, а также в соответствии с планом, государство может увеличить размер пенсии, рассказала "Прайму" ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева.По словам эксперта, прежде всего, повышению выплат способствует ежегодная индексация 1 января, а также увеличение индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) работающим пенсионерам 1 августа. Кроме того, выплаты могут вырасти при достижении пенсионером 80 лет, изменения группы инвалидности или количества иждивенцев. В таких случаях предоставлять ПФР заявление не нужно.После назначении пенсии, отметила она, подавать документы на перерасчет придется. Подача заявления на повышение фиксированной пенсии возможна на "Госуслугах" в связи со следующими обстоятельствами: появление новый сведений о стаже за период до 1 января 2002 года, накопление стажа на Крайнем Севере или в сельской местности, накопление страхового стажа, учет иных периодов из закона "О страховых пенсиях".Пересчет размера выплат осуществят 1 числа следующего после подачи документов месяца, резюмировала Ногайлиева.

https://radiosputnik.ria.ru/20221116/dosrochnaya-pensiya-1831974505.html

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, санкт-петербургский государственный университет, пенсионный фонд рф, пенсия, пенсии