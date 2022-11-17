Юрист раскрыла, кому и почему пересчитают пенсию
Ассистент кафедры СПбГУ Ногайлиева сообщила об индексации пенсий россиян с 1 января
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкИнформационный стенд в отделении пенсионного фонда
Информационный стенд в отделении пенсионного фонда. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. При определенных обстоятельствах, а также в соответствии с планом, государство может увеличить размер пенсии, рассказала "Прайму" ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева.
По словам эксперта, прежде всего, повышению выплат способствует ежегодная индексация 1 января, а также увеличение индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) работающим пенсионерам 1 августа. Кроме того, выплаты могут вырасти при достижении пенсионером 80 лет, изменения группы инвалидности или количества иждивенцев. В таких случаях предоставлять ПФР заявление не нужно.
После назначении пенсии, отметила она, подавать документы на перерасчет придется. Подача заявления на повышение фиксированной пенсии возможна на "Госуслугах" в связи со следующими обстоятельствами: появление новый сведений о стаже за период до 1 января 2002 года, накопление стажа на Крайнем Севере или в сельской местности, накопление страхового стажа, учет иных периодов из закона "О страховых пенсиях".
Пересчет размера выплат осуществят 1 числа следующего после подачи документов месяца, резюмировала Ногайлиева.