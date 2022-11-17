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Россия не хочет разрывать дипломатические отношения с США, заявил Рябков - РИА Новости, 17.11.2022
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Россия не хочет разрывать дипломатические отношения с США, заявил Рябков
Россия не хочет разрывать дипломатические отношения с США, заявил Рябков - РИА Новости, 17.11.2022
Россия не хочет разрывать дипломатические отношения с США, заявил Рябков
Москва не хочет разрывать дипломатические отношения с США, но если Вашингтон решит, что им отношения с Москвой не нужны, то это произойдет, заявил замглавы МИД... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T14:13
2022-11-17T14:23
москва
сша
россия
сергей рябков
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Москва не хочет разрывать дипломатические отношения с США, но если Вашингтон решит, что им отношения с Москвой не нужны, то это произойдет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Зависит целиком и полностью от того выбора, который делают в Вашингтоне. Я ничего заранее не исключаю, но это конечно не наш путь и не наш ход. Мы проводим свою политику последовательно проактивно, а не реактивно, в том числе на американском направлении, руководствуясь сугубо и исключительно нашими национальными интересами. В наших интересах не разрывать дипломатические отношения с США, коммуникация, диалог нужны", - сказал он в интервью RTVI."Если американцы в какой-то момент сочтут для себя, что это не то что им нужно, тогда, наверное, дело кончится разрывом. Совершенно беспрецедентен уровень русофобии в США во всех звеньях и ветвях власти, в мейнстримовых СМИ. Это мы ощущаем каждодневно. Недооценивать последствия этого тоже нельзя", - указал Рябков.
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москва, сша, россия, сергей рябков
Москва, США, Россия, Сергей Рябков
14:13 17.11.2022 (обновлено: 14:23 17.11.2022)
 
Россия не хочет разрывать дипломатические отношения с США, заявил Рябков

Рябков: Россия не хочет разрывать дипотношения с США, но это зависит от Вашингтона

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и США
Государственные флаги России и США - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Государственные флаги России и США. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Москва не хочет разрывать дипломатические отношения с США, но если Вашингтон решит, что им отношения с Москвой не нужны, то это произойдет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Зависит целиком и полностью от того выбора, который делают в Вашингтоне. Я ничего заранее не исключаю, но это конечно не наш путь и не наш ход. Мы проводим свою политику последовательно проактивно, а не реактивно, в том числе на американском направлении, руководствуясь сугубо и исключительно нашими национальными интересами. В наших интересах не разрывать дипломатические отношения с США, коммуникация, диалог нужны", - сказал он в интервью RTVI.
"Если американцы в какой-то момент сочтут для себя, что это не то что им нужно, тогда, наверное, дело кончится разрывом. Совершенно беспрецедентен уровень русофобии в США во всех звеньях и ветвях власти, в мейнстримовых СМИ. Это мы ощущаем каждодневно. Недооценивать последствия этого тоже нельзя", - указал Рябков.
Мужчина в штанах в цветах флага США на избирательном участке в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
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