https://ria.ru/20221117/otkazniki-1832101665.html
Украинские военнопленные рассказали о судьбе отказников в ВСУ
Украинские военнопленные рассказали о судьбе отказников в ВСУ - РИА Новости, 17.11.2022
Украинские военнопленные рассказали о судьбе отказников в ВСУ
Украинские военнопленные рассказали РИА Новости о судьбе отказников и масштабе этого явления в украинских войсках. РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T04:37
2022-11-17T04:37
2022-11-17T06:40
специальная военная операция на украине
олег попов
херсон
сумская область
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ДОНЕЦК, 17 ноя - РИА Новости. Украинские военнопленные рассказали РИА Новости о судьбе отказников и масштабе этого явления в украинских войсках."Отказники есть, я не знаю, куда их отвозили, где-то в соседнее село, они там сидели, что с ними дальше, либо они ждут суда, либо что — я не знаю, почему их там держат", - рассказал РИА Новости Олег Попов, украинский военнопленный, призванный из Херсона ещё до начала российской спецоперации.Он выразил мнение, что примерно половина всех мобилизованных попадает в отказники."Хлопцы, тоже мобилизованные, первый взрыв почувствовали, почуяли, как взрывается, уже кто-то увидел — начали бояться и говорить: "Нет, мы хотим домой — и все". А им сказали: "Вы идете воевать или вам будет тюрьма", - добавил пленный Виталий Мартыненко из города Белополье Сумской области.Пленный украинский боец Сергей Зиночка отметил, что из его подразделения в 150 человек 20 отказались принимать участие в военных действиях."Уже тут немножко увидели, и на следующий раз отказываются, либо несколько раз выходили, либо месяц… Долго не выдерживают и отказываются", - сказал Попов.
https://ria.ru/20221116/khalatnost-1831801307.html
херсон
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олег попов, херсон, сумская область
Специальная военная операция на Украине, Олег Попов, Херсон, Сумская область
04:37 17.11.2022 (обновлено: 06:40 17.11.2022)
Украинские военнопленные рассказали о судьбе отказников в ВСУ
Украинские военнопленные рассказали о судьбе отказников и масштабах этого явления в ВСУ