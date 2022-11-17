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СМИ: у США заканчиваются запасы некоторых видов оружия для поставок Украине - РИА Новости, 17.11.2022
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СМИ: у США заканчиваются запасы некоторых видов оружия для поставок Украине
СМИ: у США заканчиваются запасы некоторых видов оружия для поставок Украине - РИА Новости, 17.11.2022
СМИ: у США заканчиваются запасы некоторых видов оружия для поставок Украине
У США заканчиваются запасы некоторых высокотехнологических систем вооружений и боеприпасов для Украины, сообщил телеканал CNN со ссылкой на трех американских... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T19:04
2022-11-17T20:08
украина
сша
в мире
оружие
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ВАШИНГТОН, 17 ноя — РИА Новости. У США заканчиваются запасы некоторых высокотехнологических систем вооружений и боеприпасов для Украины, сообщил телеканал CNN со ссылкой на трех американских чиновников, знакомых с ситуацией.Как отметил один из источников, запасы некоторого оружия "сокращаются" после девяти месяцев поставок Киеву. Собеседник добавил, что существует определенное количество вооружений, которые США могут отправить в бывшую советскую республику.По данным источников, опасения вызывают запасы снарядов калибра 155 миллиметров и ЗРК Stinger. Другие собеседники телеканала выразили обеспокоенность по поводу производства в США дополнительных систем вооружений, включая противорадиолокационные ракеты HARM, реактивные снаряды GMLRS и противотанковые ракеты Javelin.Как сообщил телеканал, некоторые американские чиновники заявляли, что Вашингтон никогда не поставит под угрозу собственную готовность и каждая поставка оценивается с учетом ее влияния на стратегические резервы и военные планы страны.Ранее советник американского президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что администрация президента не планирует снижать темпы помощи Украине.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за военных поставок Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью Москвы. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указывал, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20221117/ssha-1832270770.html
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украина, сша, в мире, оружие
Украина, США, В мире, Оружие
19:04 17.11.2022 (обновлено: 20:08 17.11.2022)
 
СМИ: у США заканчиваются запасы некоторых видов оружия для поставок Украине

CNN: у США заканчиваются запасы некоторых видов оружия и боеприпасов для поставок Украине

© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn WhiteВыгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn White
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 ноя — РИА Новости. У США заканчиваются запасы некоторых высокотехнологических систем вооружений и боеприпасов для Украины, сообщил телеканал CNN со ссылкой на трех американских чиновников, знакомых с ситуацией.
Как отметил один из источников, запасы некоторого оружия "сокращаются" после девяти месяцев поставок Киеву. Собеседник добавил, что существует определенное количество вооружений, которые США могут отправить в бывшую советскую республику.
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По данным источников, опасения вызывают запасы снарядов калибра 155 миллиметров и ЗРК Stinger. Другие собеседники телеканала выразили обеспокоенность по поводу производства в США дополнительных систем вооружений, включая противорадиолокационные ракеты HARM, реактивные снаряды GMLRS и противотанковые ракеты Javelin.
Как сообщил телеканал, некоторые американские чиновники заявляли, что Вашингтон никогда не поставит под угрозу собственную готовность и каждая поставка оценивается с учетом ее влияния на стратегические резервы и военные планы страны.
Ранее советник американского президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что администрация президента не планирует снижать темпы помощи Украине.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за военных поставок Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью Москвы. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указывал, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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