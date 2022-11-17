https://ria.ru/20221117/oruzhie-1832305923.html

СМИ: у США заканчиваются запасы некоторых видов оружия для поставок Украине

СМИ: у США заканчиваются запасы некоторых видов оружия для поставок Украине - РИА Новости, 17.11.2022

СМИ: у США заканчиваются запасы некоторых видов оружия для поставок Украине

У США заканчиваются запасы некоторых высокотехнологических систем вооружений и боеприпасов для Украины, сообщил телеканал CNN со ссылкой на трех американских... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T19:04

2022-11-17T19:04

2022-11-17T20:08

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ВАШИНГТОН, 17 ноя — РИА Новости. У США заканчиваются запасы некоторых высокотехнологических систем вооружений и боеприпасов для Украины, сообщил телеканал CNN со ссылкой на трех американских чиновников, знакомых с ситуацией.Как отметил один из источников, запасы некоторого оружия "сокращаются" после девяти месяцев поставок Киеву. Собеседник добавил, что существует определенное количество вооружений, которые США могут отправить в бывшую советскую республику.По данным источников, опасения вызывают запасы снарядов калибра 155 миллиметров и ЗРК Stinger. Другие собеседники телеканала выразили обеспокоенность по поводу производства в США дополнительных систем вооружений, включая противорадиолокационные ракеты HARM, реактивные снаряды GMLRS и противотанковые ракеты Javelin.Как сообщил телеканал, некоторые американские чиновники заявляли, что Вашингтон никогда не поставит под угрозу собственную готовность и каждая поставка оценивается с учетом ее влияния на стратегические резервы и военные планы страны.Ранее советник американского президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что администрация президента не планирует снижать темпы помощи Украине.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за военных поставок Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью Москвы. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указывал, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221117/ssha-1832270770.html

https://ria.ru/20221117/ukraina-1832206279.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

украина, сша, в мире, оружие