https://ria.ru/20221117/odessa-1832233639.html

В Одесской области 70 процентов жителей остались без электроэнергии

В Одесской области 70 процентов жителей остались без электроэнергии - РИА Новости, 17.11.2022

В Одесской области 70 процентов жителей остались без электроэнергии

Семьдесят процентов жителей Одесской области остались без электроэнергии, заявил в четверг представитель областной военной администрации Сергей Братчук. РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T15:44

2022-11-17T15:44

2022-11-17T15:44

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Семьдесят процентов жителей Одесской области остались без электроэнергии, заявил в четверг представитель областной военной администрации Сергей Братчук."В Одесской области без света остаются 70% абонентов ДТЭК. У остальных свет есть потому, что на их линиях есть важные объекты", - написал Братчук в своем Telegram-канале.Чиновник отметил, что у большинства одесситов, которые еще имеют доступ к электроэнергии, получают электричество примерно на два часа в день.По данным местного отделения энергохолдинга ДТЭК, разрушения энергоинфраструктуры в регионе очень серьезные, а значит электроэнергии не будет до стабилизации ситуации, отметил Братчук.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

https://ria.ru/20221117/ukraina-1832231315.html

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