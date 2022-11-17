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В Одесской области 70 процентов жителей остались без электроэнергии - РИА Новости, 17.11.2022
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В Одесской области 70 процентов жителей остались без электроэнергии
В Одесской области 70 процентов жителей остались без электроэнергии - РИА Новости, 17.11.2022
В Одесской области 70 процентов жителей остались без электроэнергии
Семьдесят процентов жителей Одесской области остались без электроэнергии, заявил в четверг представитель областной военной администрации Сергей Братчук. РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T15:44
2022-11-17T15:44
в мире
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одесская область
дтэк
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Семьдесят процентов жителей Одесской области остались без электроэнергии, заявил в четверг представитель областной военной администрации Сергей Братчук."В Одесской области без света остаются 70% абонентов ДТЭК. У остальных свет есть потому, что на их линиях есть важные объекты", - написал Братчук в своем Telegram-канале.Чиновник отметил, что у большинства одесситов, которые еще имеют доступ к электроэнергии, получают электричество примерно на два часа в день.По данным местного отделения энергохолдинга ДТЭК, разрушения энергоинфраструктуры в регионе очень серьезные, а значит электроэнергии не будет до стабилизации ситуации, отметил Братчук.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
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в мире, жкх, одесская область, дтэк
В мире, ЖКХ, Одесская область, ДТЭК
15:44 17.11.2022
 
В Одесской области 70 процентов жителей остались без электроэнергии

Представитель Братчук: в Одесской области 70 процентов жителей остались без электроэнергии

© РИА Новости / Перейти в медиабанкЛини электропередач
Лини электропередач - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
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Лини электропередач. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Семьдесят процентов жителей Одесской области остались без электроэнергии, заявил в четверг представитель областной военной администрации Сергей Братчук.
"В Одесской области без света остаются 70% абонентов ДТЭК. У остальных свет есть потому, что на их линиях есть важные объекты", - написал Братчук в своем Telegram-канале.
Чиновник отметил, что у большинства одесситов, которые еще имеют доступ к электроэнергии, получают электричество примерно на два часа в день.
По данным местного отделения энергохолдинга ДТЭК, разрушения энергоинфраструктуры в регионе очень серьезные, а значит электроэнергии не будет до стабилизации ситуации, отметил Братчук.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
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В миреЖКХОдесская областьДТЭК
 
 
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